Rekordot döntött az európai tőzsde, felvásárlások és az MI-hullám hajtja a piacot

Az európai részvénypiac irányadó STOXX 600 indexe hétfőn történelmi csúcson maradt, miután erős hetet zárt. A befektetők figyelme elsősorban az új vállalati ügyletekre irányult, különösen a brit easyJet tőzsdéről való kivezetését célzó felvásárlási ajánlatra.

A bika a frankfurti tőzsde előtt - felvásárlások és eredményvárakozások a részvénypiac hajtóerői / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A páneurópai STOXX 600 index 0,1 százalékkal 654 pontra emelkedett, miután pénteken május közepe óta a legerősebb heti teljesítményét érte el.

A múlt heti emelkedést nagyrészt a ciklikus ágazatok – például az ipari vállalatok és a bankok – támogatták, mivel

a piaci rali már nem kizárólag a technológiai részvényekre korlátozódott.

Emellett a közel-keleti feszültségek enyhülése is növelte a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.

A piac figyelme most arra irányul, hogy a geopolitikai konfliktusok milyen hatással lesznek a második negyedéves vállalati eredményekre.

A közelgő gyorsjelentési szezon próbára teheti a mesterséges intelligencia köré épülő befektetési történetet, és valószínűleg meghatározza a piacok teljesítményét az elkövetkező hónapokban

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Mohit Kumar, a Jefferies közgazdásza.

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„Aggodalmak merültek fel a túlzott kapacitással és azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások képesek lesznek-e a várt megtérülést biztosítani. Mi azonban optimisták vagyunk a gyorsjelentési szezonnal kapcsolatban. A tőkekiadások továbbra is erősek, és amíg a tőke áramlik a szektorba, az AI-hoz kapcsolódó vállalatok várhatóan stabil támogatást élveznek.”

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Az európai piac legnagyobb nyertesei között az easyJet részvényei 10 százalékkal ugrottak meg, miután a brit diszkont-légitársaság elvi megállapodást kötött az amerikai Castlelake befektetési társaság megemelt felvásárlási ajánlatáról. Az ajánlat a vállalat értékét akár 5,5 milliárd fontra becsüli.

A védelmi ipari részvények az egyik legjobban teljesítő ágazatot alkották, 1,3 százalék emelkedéssel, mivel az orosz–ukrán háború továbbra sem mutat enyhülésre utaló jeleket.

A befektetők arra számítanak, hogy az elhúzódó geopolitikai feszültségek továbbra is kedveznek a védelmi szektornak.

Az Exail részvényei 2,1 százlékkal erősödtek, miután a Thales megállapodást kötött a Gorgé család irányító részesedésének megvásárlásáról a dróntechnológiával foglalkozó vállalatban.