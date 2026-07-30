A Microsoft megmentette az amerikai tőzsdéket, de továbbra is hatalmas kérdés az MI-beruházások megtérülése

Az amerikai részvénypiac emelkedéssel nyithat, miután a Microsoft erős növekedési eredményei megnyugtatták a befektetőket: az MI-be irányuló, költséges beruházások végre kezdenek megtérülni. Ez ellensúlyozta az infláció újbóli erősödésével kapcsolatos aggodalmakat, amelyek továbbra is nyomás alatt tartják a hosszú lejáratú államkötvényeket.

A Microsoft egyelőre megmentette a részvénypiacot, este jelent az Apple és az Amazon / Fotó: AFP

Az S&P 500 határidős indexe 0,3 százalékkal emelkedett,

a Nasdaq 100 határidős kontraktusai 0,6 százalékkal kapaszkodtak fel, miután maga az index technikai korrekcióba süllyedt.

A Microsoft részvényei a nyitás előtti kereskedésben 8,6 százalékkal ugrottak, miután felhőszolgáltatási üzletága négy éve a leggyorsabb növekedést érte el, miközben a vállalat sikeresen kordában tartotta kiadásait.

Eközben a 30 éves amerikai államkötvény hozama négy bázisponttal emelkedett, folytatva menetelését a 2007 óta nem látott szintek felé.

Az Amazon gyorsjelentésére vár a részvénypiac

A piac szereplői az Amazon.com negyedéves eredményeit várják. A kereskedők meglehetősen bonyolult környezetben próbálnak eligazodni:

egyszerre kell kezelniük a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények heves árfolyam-ingadozását egy erőteljes ralit követően,

az olajárak jelentős kilengéseit, valamint azt, hogy

a Federal Reserve (Fed) továbbra sem ad egyértelmű iránymutatást monetáris politikájával kapcsolatban.

A kötvénypiaci befektetőket egyre inkább aggasztja, hogy Kevin Warsh, a Fed elnöke nem lesz képes megfékezni az inflációt, amely immár öt egymást követő éve meghaladja a jegybank 2 százalékos célját. A legnagyobb MI-beruházó vállalatok gyorsjelentései közepette a piac azt is figyeli, hogy ezek a hatalmas fejlesztési kiadások valóban megtérülnek-e.

Míg a Microsoft eredményeit pozitívan fogadta a piac,

a Meta Platforms részvényei 8,8 százalékkal estek a vártnál gyengébb bevételi előrejelzés miatt.

A befektetők a technológiai óriások helyzetéről újabb képet kapnak a tőzsdezárás után, amikor az Amazon.com és az Apple is közzéteszi negyedéves eredményeit.

Láthattuk, hogy azok a hiperskálázó vállalatok, amelyek a nyereség megfelelő alátámasztása nélkül akarták tovább növelni beruházásaikat, büntetést kaptak a piactól

– mondta Rory McPherson, a Magnus Financial Discretionary Management szakértője. „A Microsoft viszont nem költ többet a korábban jelzettnél, miközben felhőüzletága tovább növekszik. Ez továbbra is kulcsfontosságú lesz, különösen az Amazon esetében.”