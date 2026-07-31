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Felfelé száguld a hullámvasúton a részvénypiac, újra kitört az MI-láz, a Fed azonban komolyan bekavarhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Wall Street félvezetőgyártó vállalatainak részvényei több mint egy éve nem látott mértékben raliztak - a dél-koreai csipgyártók szédületes ralija után. A részvénypiac azonban hatalmas pofont kaphat, ha a Fed nekiáll kamatot emelni.
D. GY.
2026.07.31, 10:45

Új lendületet kapott a  globális technológiai részvénypiaci rali, miután a dél-koreai részvények rekordmértékű emelkedést produkáltak. A befektetők a hét eleji eladási hullám után ismét a mesterséges intelligencia (MI) témájú befektetések felé fordultak. 

részvénypiac
Szédületes hullámvasúton a részvénypiac, a Fed dönthet a rali jövőjéről / Fotó: AFP

A dél-koreai Kospi index volt, hogy 18 százalék pluszban is járt, ledolgozva az előző három kereskedési nap veszteségeit. 

  • A vezető chipgyártó SK Hynix elérte a napi 30 százalékos maximális árfolyam-emelkedést, 
  • a Samsung Electronics 27 százalék többletet is összehozott. 
  • A két vállalat adta a legnagyobb pozitív hozzájárulást az MSCI Asia Pacific részvényindex teljesítményéhez.

Egy éve nem látott rali a részvénypiacon

Az ázsiai emelkedést megelőzően a Wall Street félvezetőgyártó vállalatainak részvényei több mint egy éve nem látott mértékben raliztak. 

  • A Nasdaq 100 határidős kontraktusai további emelkedést jeleznek, miután a technológiai index megszakította hatnapos veszteségsorozatát. 
  • Az Amazon.com részvényei a zárás utáni kereskedésben 9,5 százalékkal ugrottak meg a vártnál jobb gyorsjelentés nyomán, 
  • az Apple viszont több mint 6 százalékot esett, mivel az ellátási problémák rontották az értékesítési kilátásokat.

Újraéled az MI-sztori, visszatérnek a chipgyártók

A félvezetőgyártók árfolyamának visszapattanása megkönnyebbülést hozott a befektetők számára a hét eleji eladási hullám után, amelyet az a félelem táplált, hogy a mesterséges intelligenciába ömlő több milliárd dolláros beruházások nem termelnek arányos megtérülést. Miután Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntése lezárult, a befektetők figyelme most arra irányul, hogy fenntartható-e a mostani felpattanás a vegyes vállalati gyorsjelentések fényében. 

Fogadnék arra, hogy ez a rali nem lesz tartós, mert a Warsh által kialakított háttér nem kedvez a stabil piacoknak 

kommentálta a helyzetet Matthew Haupt, a Wilson Asset Management hedge fund menedzsere. „Túl sok a megválaszolatlan kérdés ahhoz, hogy tartós emelkedő trend alakuljon ki.”

  • A Nasdaq 100 index csütörtökön több mint 3 százalékkal emelkedett, megszakítva hatnapos veszteségsorozatát. 
  • Az index határidős kontraktusai az ázsiai kereskedés során további 1,2 százalékos emelkedést mutattak. 
  • A határidős piacok az S&P 500 és az európai részvények további erősödését is előrevetítik, 
  • az MSCI Asia Pacific index 4,2 százalékkal emelkedett. 
  • Az ázsiai chipgyártó vállalatokat követő mutató 12 százalékkal ugrott, ami rekordméretű egynapos emelkedés lehet.
Chipmakers Storm Back in AI Trade Revival
Szédületes hullámvasutat produkál az amerikai csipgyártók árfolyamát követő index  / Fotó: Bloomberg

A befektetők számára most az a legnehezebb kérdés, hogy ez egy tartós felépülés kezdete, vagy csupán egy úgynevezett dead cat bounce (átmeneti felpattanás egy eső piacon)

 – mondta Vey-Sern Ling, a Union Bancaire Privée ügyvezető igazgatója.

  • A Bloomberg Dollar Spot Index 0,2 százalékkal emelkedett, megszakítva ötnapos gyengülő sorozatát. 
  • A 30 éves amerikai államkötvény hozama pénteken két bázisponttal 5,19 százalékra csökkent. A hozamok ezt megelőzően többéves csúcsra emelkedtek, miután a Fed kamattartó döntése felerősítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat.
  • Az arany unciánként 4075 dollár körül mozgott. 
  • Az olaj ára csökkent: a Brent hordónként mintegy 87,10 dollárra esett, ami 2 százalékos napi visszaesés, bár havi szinten még mindig körülbelül 20 százalékos pluszban áll.

Fontosabb vállalati hírek

A Wall Street Journal szerint a Tesla vezetőit arra utasították, hogy készüljenek fel a kínai üzletág leválasztására egy lehetséges egyesülést megelőzően.

A Credit Agricole a vártnál jobb második negyedéves eredményről számolt be, amit a francia lakossági banki üzletág és a vagyonkezelési divízió rekordnyeresége támogatott.

A Meta Platforms közölte, hogy már közel 700 milliárd dollárnyi jövőbeli kiadásra vállalt kötelezettséget hosszú és rövid távú szerződéseken keresztül MI-adatközpontokkal, felhőszolgáltatásokkal és egyéb infrastruktúrával kapcsolatban.

A Qualcomm vezérigazgatója, Cristiano Amon szerint az okostelefonok iránti kereslet továbbra is erős, azonban a készülékek gyártási költségeinek emelkedése visszafogja a piacot.

Az Anthropic bejelentette, hogy MI-modelljei három különböző szervezet rendszereit törték fel egy félresikerült kiberbiztonsági teszt során, alig több mint egy héttel azután, hogy fő riválisa, az OpenAI hasonló incidensről számolt be.

A Sony Group megemelte eredményvárakozását, miután nyereséges tartalomüzletága továbbra is erős növekedést mutatott, bizonyítva a vállalat ellenálló képességét a növekvő alkatrészárakkal szemben.

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