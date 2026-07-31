Felfelé száguld a hullámvasúton a részvénypiac, újra kitört az MI-láz, a Fed azonban komolyan bekavarhat
Új lendületet kapott a globális technológiai részvénypiaci rali, miután a dél-koreai részvények rekordmértékű emelkedést produkáltak. A befektetők a hét eleji eladási hullám után ismét a mesterséges intelligencia (MI) témájú befektetések felé fordultak.
A dél-koreai Kospi index volt, hogy 18 százalék pluszban is járt, ledolgozva az előző három kereskedési nap veszteségeit.
- A vezető chipgyártó SK Hynix elérte a napi 30 százalékos maximális árfolyam-emelkedést,
- a Samsung Electronics 27 százalék többletet is összehozott.
- A két vállalat adta a legnagyobb pozitív hozzájárulást az MSCI Asia Pacific részvényindex teljesítményéhez.
Egy éve nem látott rali a részvénypiacon
Az ázsiai emelkedést megelőzően a Wall Street félvezetőgyártó vállalatainak részvényei több mint egy éve nem látott mértékben raliztak.
- A Nasdaq 100 határidős kontraktusai további emelkedést jeleznek, miután a technológiai index megszakította hatnapos veszteségsorozatát.
- Az Amazon.com részvényei a zárás utáni kereskedésben 9,5 százalékkal ugrottak meg a vártnál jobb gyorsjelentés nyomán,
- az Apple viszont több mint 6 százalékot esett, mivel az ellátási problémák rontották az értékesítési kilátásokat.
Újraéled az MI-sztori, visszatérnek a chipgyártók
A félvezetőgyártók árfolyamának visszapattanása megkönnyebbülést hozott a befektetők számára a hét eleji eladási hullám után, amelyet az a félelem táplált, hogy a mesterséges intelligenciába ömlő több milliárd dolláros beruházások nem termelnek arányos megtérülést. Miután Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntése lezárult, a befektetők figyelme most arra irányul, hogy fenntartható-e a mostani felpattanás a vegyes vállalati gyorsjelentések fényében.
Fogadnék arra, hogy ez a rali nem lesz tartós, mert a Warsh által kialakított háttér nem kedvez a stabil piacoknak
– kommentálta a helyzetet Matthew Haupt, a Wilson Asset Management hedge fund menedzsere. „Túl sok a megválaszolatlan kérdés ahhoz, hogy tartós emelkedő trend alakuljon ki.”
- A Nasdaq 100 index csütörtökön több mint 3 százalékkal emelkedett, megszakítva hatnapos veszteségsorozatát.
- Az index határidős kontraktusai az ázsiai kereskedés során további 1,2 százalékos emelkedést mutattak.
- A határidős piacok az S&P 500 és az európai részvények további erősödését is előrevetítik,
- az MSCI Asia Pacific index 4,2 százalékkal emelkedett.
- Az ázsiai chipgyártó vállalatokat követő mutató 12 százalékkal ugrott, ami rekordméretű egynapos emelkedés lehet.
A befektetők számára most az a legnehezebb kérdés, hogy ez egy tartós felépülés kezdete, vagy csupán egy úgynevezett dead cat bounce (átmeneti felpattanás egy eső piacon)
– mondta Vey-Sern Ling, a Union Bancaire Privée ügyvezető igazgatója.
- A Bloomberg Dollar Spot Index 0,2 százalékkal emelkedett, megszakítva ötnapos gyengülő sorozatát.
- A 30 éves amerikai államkötvény hozama pénteken két bázisponttal 5,19 százalékra csökkent. A hozamok ezt megelőzően többéves csúcsra emelkedtek, miután a Fed kamattartó döntése felerősítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat.
- Az arany unciánként 4075 dollár körül mozgott.
- Az olaj ára csökkent: a Brent hordónként mintegy 87,10 dollárra esett, ami 2 százalékos napi visszaesés, bár havi szinten még mindig körülbelül 20 százalékos pluszban áll.
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