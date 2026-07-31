Felfelé száguld a hullámvasúton a részvénypiac, újra kitört az MI-láz, a Fed azonban komolyan bekavarhat

Új lendületet kapott a globális technológiai részvénypiaci rali, miután a dél-koreai részvények rekordmértékű emelkedést produkáltak. A befektetők a hét eleji eladási hullám után ismét a mesterséges intelligencia (MI) témájú befektetések felé fordultak.

Szédületes hullámvasúton a részvénypiac, a Fed dönthet a rali jövőjéről / Fotó: AFP

A dél-koreai Kospi index volt, hogy 18 százalék pluszban is járt, ledolgozva az előző három kereskedési nap veszteségeit.

A vezető chipgyártó SK Hynix elérte a napi 30 százalékos maximális árfolyam-emelkedést,

a Samsung Electronics 27 százalék többletet is összehozott.

A két vállalat adta a legnagyobb pozitív hozzájárulást az MSCI Asia Pacific részvényindex teljesítményéhez.

Egy éve nem látott rali a részvénypiacon

Az ázsiai emelkedést megelőzően a Wall Street félvezetőgyártó vállalatainak részvényei több mint egy éve nem látott mértékben raliztak.

A Nasdaq 100 határidős kontraktusai további emelkedést jeleznek, miután a technológiai index megszakította hatnapos veszteségsorozatát.

Az Amazon.com részvényei a zárás utáni kereskedésben 9,5 százalékkal ugrottak meg a vártnál jobb gyorsjelentés nyomán,

az Apple viszont több mint 6 százalékot esett, mivel az ellátási problémák rontották az értékesítési kilátásokat.

Újraéled az MI-sztori, visszatérnek a chipgyártók

A félvezetőgyártók árfolyamának visszapattanása megkönnyebbülést hozott a befektetők számára a hét eleji eladási hullám után, amelyet az a félelem táplált, hogy a mesterséges intelligenciába ömlő több milliárd dolláros beruházások nem termelnek arányos megtérülést. Miután Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntése lezárult, a befektetők figyelme most arra irányul, hogy fenntartható-e a mostani felpattanás a vegyes vállalati gyorsjelentések fényében.

Fogadnék arra, hogy ez a rali nem lesz tartós, mert a Warsh által kialakított háttér nem kedvez a stabil piacoknak

– kommentálta a helyzetet Matthew Haupt, a Wilson Asset Management hedge fund menedzsere. „Túl sok a megválaszolatlan kérdés ahhoz, hogy tartós emelkedő trend alakuljon ki.”