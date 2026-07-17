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Felébredtek a befektetők, túl heves lett az MI-láz, szakad a tech-szektor - nagy kérdés, hogy hol lesz az alja az esésnek

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A befektetők elkezdtek kiszállni a mesterséges intelligencia fellendülésének legnagyobb nyerteseiből. A részvénypiac kiadós korrekció felé tart, szakadnak a tech-szektor nagyágyúi.
D. GY.
2026.07.17, 12:11
Frissítve: 2026.07.17, 12:12

Az amerikai félvezetőipari részvényeket követő index a tavalyi „felszabadulás napi” piaci összeomlás óta a legrosszabb hetét zárhatja. A részvénypiac hatalmas korrekcióra készül.

részvénypiac
Részvénypiac: elkezdett fájni az MI-papírok korrekciója / Fotó: AFP

A globális technológiai részvények pénteken meredek esésbe fordultak, így az amerikai félvezetőipari vállalatokat követő index a tavalyi „felszabadulás napi” (Liberation Day) piaci zuhanás óta a legrosszabb heti teljesítménye felé tart. A befektetők ugyanis elkezdtek kiszállni a mesterséges intelligencia fellendülésének legnagyobb nyerteseiből.

Menekülnek az MI-szektorból a befektetők

Az ázsiai piacokat a Wall Street előző esti jelentős esése húzta lefelé: 

  • a technológiai súlyú japán Nikkei 225 index 4 százalékot zuhant, 
  • a kínai CSI 300 3,6 százalékkal gyengült. 
  • Dél-Korea tőzsdéi – amelyek az MI-rali miatt az egyik legvolatilisebb piacnak számítanak – zárva tartottak. 

A befektetők japán részvényekkel rendkívül agresszív fogadásokat kötöttek a technológiai és MI-szektorra, most viszont tömegesen menekülnek ezekből a pozíciókból 

kommentálta a helyzetet egy tokiói bróker. 

Az amerikai határidős piacok is gyenge nyitást vetítettek előre: 

  • a Nasdaq 100 futures 1,6 százalék, 
  • az S&P 500 futures 0,9 százalék mínuszban állt.

A vezető amerikai csipgyártókat követő Philadelphia Semiconductor Index ezen a héten 8,5 százalékot veszített értékéből, ami a legnagyobb heti visszaesés Donald Trump 2025 áprilisi, úgynevezett „Liberation Day” vámintézkedései óta, amikor a piacok meredeken estek. 

  • Az index jelenleg 19 százalékkal áll a júniusban elért történelmi csúcsa alatt, miután a csip- és memóriagyártó részvények rendkívül ingadozó hónapot tudhatnak maguk mögött. 
  • Európában a Stoxx Europe 600 index a kereskedés elején 0,9 százalékkal csökkent, míg a világ legnagyobb csipgyártó berendezéseket előállító vállalata, az ASML, 3,9 százalékot esett.

Különösen a technológiai részvényeket ütötték

Ázsiában a veszteségek elsősorban a technológiai vállalatokat érintették. 

  • A japán Kioxia több mint 16 százalékot zuhant, és már több mint 50 százalékkal áll a júniusi csúcsa alatt. 
  • A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) több mint 7 százalékot veszített. 
  • Kínában az AI-startupok közül a Z.ai 27, 
  • a MiniMax pedig 16 százalékot esett, miután versenytársuk, a Moonshot AI bemutatott egy olyan nagy nyelvi modellt (LLM), amely képességeiben már megközelíti az amerikai élvonalbeli fejlesztőket, például az Anthropicot.

Az amerikai piacokon is folytatódott az eladási hullám

A technológiai papírok eladása azt követően gyorsult fel, hogy a Nasdaq Composite csütörtökön 1,5 százalékot veszített, mivel a befektetők tömegesen adták el az amerikai memória- és adattároló vállalatok részvényeit. 

  • A Sandisk, a Western Digital és a Seagate egyaránt több mint 9 százalékot esett, 
  • az Intel és a Micron körülbelül 6 százalékos mínuszban zárt.

Ez jól mutatja, mennyire kényelmetlenül nagy mértékben támaszkodik jelenleg számos piac és a gazdasági aktivitás jelentős része az MI-boomra 

– mondta Richard Yetsenga, az ANZ vezető közgazdásza és kutatási igazgatója.

Még mindig kiemelkedő a részvénypiac éves teljesítménye

A közelmúltbeli korrekció ellenére Ázsia chipgyártói továbbra is az idei év legnagyobb AI-nyertesei közé tartoznak. 

  • A Kioxia részvényei az elmúlt egy évben több mint 2000 százalékkal emelkedtek. 
  • A TSMC árfolyama több mint megduplázódott. 
  • A Samsung Electronics több mint 200 százalékot, 
  • az Nvidia számára nagy sávszélességű memóriákat gyártó SK Hynix több mint 500 százalékot erősödött az elmúlt egy évben.

Újra itt a geopolitikai kockázat

Az elemzők szerint a befektetők profitrealizálását geopolitikai tényezők is ösztönözték. Ilyen például az iráni feszültségek kiújulása miatt ismét emelkedő energiaárak, valamint az a várakozás, hogy világszerte szigorúbb monetáris politikára lehet szükség. 

Olyan környezetben vagyunk, ahol az infláció könnyen emelkedik, de nehezen csökken

 – fogalmazott Yetsenga.

„Megváltozott a hangulat” – mondta Wee Khoon Chong, a BNY vezető stratégája. 

A jegybankok kevésbé galamb hangvételűek, mint korábban gondoltuk. Újra fellángoltak a közel-keleti feszültségek, az olajárak ismét emelkednek. Mindez újra az inflációra irányítja a figyelmet.

Hedge fund menedzserek szerint bár jelentős fedezeti pozíciókat tartanak fenn, veszteségeik tovább nőttek, mivel a piaci volatilitás ugrásszerűen emelkedett. Egy bróker szerint a növekvő veszteségek miatti aggodalom már „felülírja a racionális döntéshozatalt” az alapkezelőknél.

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