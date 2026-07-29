Részvénypiac: sűrű lesz a nap, jelent a Microsoft és a Meta, kamatairól dönt a Fed

Az amerikai részvénypiac enyhe emelkedéssel kezdték a napot; a befektetők kivárnak az amerikai jegybank (Fed) kamatdöntése, valamint a világ két legnagyobb mesterségesintelligencia-beruházójának számító Meta Platforms és Microsoft gyorsjelentése előtt.

Kereskedő a New York-i tőzsdén - sok minden eldől ma a részvénypiacon / Fotó: AFP

Az S&P 500 határidős indexe 0,2 százalékkal emelkedett.

A Nasdaq 100 határidős kontraktusai lényegében változatlanul álltak, miután a chipgyártók eladási hulláma miatt az index közel került a technikai korrekcióhoz.

Az amerikai államkötvények árfolyamemelkedése három nyereséges nap után megtorpant, miközben a piac körülbelül 30 százalék eséllyel áraz egy újabb Fed-kamatemelést.

A dollár árfolyama alig változott.

Tech-titánok gyorsjelentéseire vár a részvénypiac

A Meta és a Microsoft eredményei olyan időszakban érkeznek, amikor a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési hullám lendülete megtorpant. A befektetők egyre inkább azt kérdőjelezik meg, hogy a globális AI-infrastruktúra kiépítésére fordított – sok esetben hitelből finanszírozott – hatalmas beruházások képesek lesznek-e megfelelő megtérülést biztosítani.

A chipgyártókra is nyomás nehezedik, mivel az MI-beruházások körüli bizonytalanság kétségeket ébreszt azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg kiemelkedően magas profitráták fenntarthatók-e.

A memóriagyártó SK Hynix részvényei több mint 9 százalékkal estek Dél-Koreában, annak ellenére, hogy a vállalat több mint ötszörösére növelte működési eredményét.

„Remélem, hogy a Meta és a Microsoft megerősíti az iparág tőkeberuházási hullámának fennmaradását, és ezzel megnyugtatja a piacot a félvezetőszektor kilátásait illetően” – kommentálta a helyzetet Fares Hendi, a párizsi Société de Gestion Prévoir portfóliómenedzsere.

Európa szárnyal

Európában az erős vállalati gyorsjelentések és a magasabb energiaárak negyedik egymást követő napon emelték a Stoxx Europe 600 indexet.

A luxusipari Kering részvényei 11 százalékkal drágultak, miután a Gucci második negyedéves értékesítése meghaladta az elemzői várakozásokat.

A Deutsche Bank AG papírjai szintén erősödtek a vártnál jobb bevételi adatok hatására.

A Brent típusú kőolaj ára 3,7 százalékkal emelkedett, hordónként 87 dollár fölé, miután a Közel-Keleten ismét kiéleződött a fegyveres konfliktus. Ezzel az olaj ledolgozta az április 2020 óta legnagyobb háromnapos esésének egy részét.

Fontosabb vállalati hírek

Deutsche Bank: A kötvénykereskedési üzletág bevétele jelentősen nőtt a második negyedévben, felülteljesítve a legtöbb amerikai versenytársat.