Részvénypiac: sűrű lesz a nap, jelent a Microsoft és a Meta, kamatairól dönt a Fed
Az amerikai részvénypiac enyhe emelkedéssel kezdték a napot; a befektetők kivárnak az amerikai jegybank (Fed) kamatdöntése, valamint a világ két legnagyobb mesterségesintelligencia-beruházójának számító Meta Platforms és Microsoft gyorsjelentése előtt.
- Az S&P 500 határidős indexe 0,2 százalékkal emelkedett.
- A Nasdaq 100 határidős kontraktusai lényegében változatlanul álltak, miután a chipgyártók eladási hulláma miatt az index közel került a technikai korrekcióhoz.
- Az amerikai államkötvények árfolyamemelkedése három nyereséges nap után megtorpant, miközben a piac körülbelül 30 százalék eséllyel áraz egy újabb Fed-kamatemelést.
- A dollár árfolyama alig változott.
Tech-titánok gyorsjelentéseire vár a részvénypiac
A Meta és a Microsoft eredményei olyan időszakban érkeznek, amikor a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési hullám lendülete megtorpant. A befektetők egyre inkább azt kérdőjelezik meg, hogy a globális AI-infrastruktúra kiépítésére fordított – sok esetben hitelből finanszírozott – hatalmas beruházások képesek lesznek-e megfelelő megtérülést biztosítani.
A chipgyártókra is nyomás nehezedik, mivel az MI-beruházások körüli bizonytalanság kétségeket ébreszt azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg kiemelkedően magas profitráták fenntarthatók-e.
A memóriagyártó SK Hynix részvényei több mint 9 százalékkal estek Dél-Koreában, annak ellenére, hogy a vállalat több mint ötszörösére növelte működési eredményét.
„Remélem, hogy a Meta és a Microsoft megerősíti az iparág tőkeberuházási hullámának fennmaradását, és ezzel megnyugtatja a piacot a félvezetőszektor kilátásait illetően” – kommentálta a helyzetet Fares Hendi, a párizsi Société de Gestion Prévoir portfóliómenedzsere.
Európa szárnyal
Európában az erős vállalati gyorsjelentések és a magasabb energiaárak negyedik egymást követő napon emelték a Stoxx Europe 600 indexet.
- A luxusipari Kering részvényei 11 százalékkal drágultak, miután a Gucci második negyedéves értékesítése meghaladta az elemzői várakozásokat.
- A Deutsche Bank AG papírjai szintén erősödtek a vártnál jobb bevételi adatok hatására.
- A Brent típusú kőolaj ára 3,7 százalékkal emelkedett, hordónként 87 dollár fölé, miután a Közel-Keleten ismét kiéleződött a fegyveres konfliktus. Ezzel az olaj ledolgozta az április 2020 óta legnagyobb háromnapos esésének egy részét.
Fontosabb vállalati hírek
Deutsche Bank: A kötvénykereskedési üzletág bevétele jelentősen nőtt a második negyedévben, felülteljesítve a legtöbb amerikai versenytársat.
SK Hynix: A vállalat idén legalább 31 milliárd dollárt fordít tőkeberuházásokra, miután negyedéves nyeresége hatszorosára nőtt. Ez rekordösszegű beruházás, amelyet pont akkor jelentettek be, amikor a befektetők egyre jobban aggódnak ezek megtérülése miatt.
UBS Group: A bank 3 milliárd dolláros új részvény-visszavásárlási programot jelentett be, amely 2027 közepéig tart. A lépés nagyobb kiszámíthatóságot biztosít a befektetők számára a jövőbeli tőkeszabályozási követelményekkel kapcsolatos bizonytalanság közepette.
Standard Chartered: A bank újabb 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot indított, miután második negyedéves eredménye meghaladta a várakozásokat. Ugyanakkor további céltartalékokat képzett a közel-keleti konfliktus miatt.
Porsche: A vállalat megerősítette teljes évre vonatkozó eredményvárakozását, miután az első féléves jövedelmezőség javult, ami arra utal, hogy a sportautó-gyártó átalakulása kezd eredményeket hozni.
Hermès: Az értékesítés az elemzői várakozásoknak megfelelően nőtt. A Birkin táskáiról ismert luxusmárka továbbra is jobban ellenáll a luxuscikkek iránti kereslet visszaesésének, mint versenytársai.
A piacok főbb mozgásai
Részvénypiacok
Stoxx Europe 600: +0,2%
S&P 500 határidős index: +0,2%
Nasdaq 100 határidős index: +0,1%
Dow Jones határidős index: lényegében változatlan
MSCI Asia Pacific Index: -0,7%
MSCI Emerging Markets Index: -1,3%
Devizák
Bloomberg Dollar Spot Index: lényegében változatlan
EUR/USD: 1,1398 (változatlan)
USD/JPY: 163,60 (a jen 0,2%-kal erősödött)
USD/CNH: 6,7668 (változatlan)
GBP/USD: 1,3303 (+0,1%)
Kriptovaluták
Bitcoin: +0,8%, 64 377,03 dollár
Ether: lényegében változatlan, 1 914,7 dollár
Kötvénypiac
Amerikai 10 éves államkötvény hozama: 4,61% (változatlan)
Német 10 éves államkötvény hozama: +2 bázispont, 3,12%
Brit 10 éves államkötvény hozama: +2 bázispont, 4,97%
Nyersanyagok
Brent kőolaj: +3,6%, 87,09 dollár/hordó
Azonnali aranyár: +0,4%, 4 046,77 dollár/uncia