Részvénypiac: 90 dollár fölé ugrott az olajár, a legrosszabbkor lángolt fel ismét az inflációs félelem
Az Öböl-térségben eszkalálódó konfliktus hétfőn megemelte az olaj- és földgázárakat, újraélesztve az inflációval kapcsolatos aggodalmakat. A kötvényhozamok emelkedtek, a részvénypiac óvatos hangulatban kezdték a hetet; a következő napokban a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentései újabb próbára tehetik a mesterséges intelligencia körüli befektetési hullámot.
A Brent típusú nyersolaj ára több mint egy hónap után először emelkedett 90 dollár fölé hordónként, miután az amerikai hadsereg immár kilencedik egymást követő napon hajtott végre támadásokat Irán ellen, amely válaszul a térség több célpontját is támadta. Vasárnap mindössze néhány hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, Teherán pedig azt állította, hogy kettőt eltalált.
Európában a figyelem a földgázpiacra is összpontosult: az irányadó TTF-gázár megawattóránként 60 euróra emelkedett, amire március közepe óta nem volt példa.
Minél tovább marad zárva a Hormuzi-szoros és minél tovább eszkalálódik a háború, annál nagyobb a kockázata annak, hogy az olajárnak akár 150 dollárra kell emelkednie hordónként ahhoz, hogy a kereslet visszaessen a kínálat csökkenéséhez igazodva
– mondta a Reutersnek Shane Oliver, az AMP vagyonkezelő befektetési stratégiáért felelős vezetője. „Ez nem az alapeseti forgatókönyvünk, de ismét komoly kockázattá vált.”
Újra fellángoltak az inflációs félelmek - bajban a részvénypiac
Az üzemanyagárak emelkedése ismét felerősítette az inflációval kapcsolatos félelmeket, annak ellenére, hogy a múlt héten közzétett amerikai inflációs adatok kedvező meglepetést okoztak. A határidős piacok ennek ellenére már legalább egy újabb Federal Reserve-kamatemelést áraznak az év végéig.
Ez felhajtotta az amerikai államkötvényhozamokat:
- a 10 éves amerikai állampapír hozama 4,55 százalékra emelkedett,
- a 30 éves kötvények hozama ismét meghaladta az 5 százalékos, lélektanilag fontos szintet.
Ez a hozamszint jellemzően a részvénypiacoktól a kötvénypiac felé tereli a befektetői tőkét, miközben magasabb elvárásokat támaszt a vállalatok jövőbeni nyereségével szemben.
Mindez éppen akkor történik, amikor a befektetők egyre inkább megkérdőjelezik a csip- és mesterségesintelligencia-részvények rendkívül magas értékeltségét. A Philadelphia Semiconductor Index múlt héten 10 százalékot esett, így már 20 százalékkal áll a júniusi történelmi csúcsa alatt.
A pénzpiacok arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank is tovább szigorít:
a befektetők szerint szeptemberben újabb kamatemelés várható, és 80 százalékos esélyt adnak egy további emelésnek még az év vége előtt.
Ennek hatására a kamatérzékeny német kétéves államkötvény hozama hétfőn 2,817 százalékra emelkedett, ami két éve a legmagasabb szint.
Rendkívül magasak a profitvárakozások
A magasabb energiaárak és kötvényhozamok visszafogták a részvénypiacokat hétfőn.
- Az irányadó európai részvényindex lényegében stagnált, mivel az energiacégek részvényeinek egy százalékos emelkedését ellensúlyozták más ágazatok veszteségei.
- Az amerikai határidős indexek enyhe emelkedést mutattak,
- az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (Japán nélkül) 0,3 százalékkal csökkent.
- A dél-koreai, csipgyártók által dominált részvénypiac újabb 4,1 százalékot veszített értékéből.
A dél-koreai piac múlt héten közel 9 százalékot zuhant a rendkívül volatilis kereskedés során, miután a tőkeáttételes pozíciókat felvevő lakossági befektetők tömegesen kényszerültek zárni ügyleteiket.
A csip-ipari befektetők továbbra is emésztik a kínai mesterségesintelligencia-vállalat, a Moonshot pénteki bejelentését is. A cég szerint új, nyílt súlyozású (open-weight) modellje, a Kimi K3 teljesítménye már megközelíti az amerikai Anthropic csúcskategóriás Fable modelljét.
Mindez még nagyobb jelentőséget ad az előttünk álló gyorsjelentési szezonnak, amelyben többek között az Alphabet, az Intel és a Tesla is közzéteszi negyedéves eredményeit. A Bank of America elemzője, Savita Subramanian továbbra is optimista:
- az elemzői konszenzust átlagosan 5 százalékkal meghaladó eredményeket vár,
- ami 28 százalékos éves profitnövekedést jelentene.
- A növekedés több mint felét a technológiai szektor adhatja,
- a félvezetőipar nyeresége várhatóan mintegy 130 százalékkal emelkedik az előző évhez képest.
Kormányváltás előtt Nagy-Britannia, erősödik a font
A font 0,17 százalékkal erősödött a dollárral szemben, 1,3475 dollárra, és az euróval szemben is javított, 84,91 pennyre erősödve. Az emelkedést az is támogatta, hogy a viszonylag gyors és politikai drámáktól mentes hatalomváltás miatt a befektetők zárni kezdték korábbi font elleni pozícióikat.
A brit államkötvények ugyanakkor kissé gyengébben teljesítettek európai társaiknál.
A többi vezető deviza árfolyama alig változott:
- az euró 1,1442 dolláron,
- a japán jen pedig 162,36 jenen állt.
A nemesfémek piacán is nyugodt volt a kereskedés: az azonnali arany ára gyakorlatilag változatlan maradt, unciánként 4019 dolláron.