Rezsi: necces volt a júniusi áramellátás, de legalább nem sokkolt a gázszámla

Júniusban némileg nőtt a lakosság által használt villamos energia bruttó végfelhasználói ára, maga mögött hagyva az előző hónapok viszonylagos stabilitását – áll a finnországi VaasaETT legfrissebb, az európai rezsit vizsgáló jelentésében. A vizsgált 33 európai fővárosból 14-ben kissé drágult a háztartási áram. Budapest is ezek közé tartozott, de ez csak a látszat: a hatósági tarifák Magyarországon valójában nem változtak, a forint erősödése lettek magasabbak a hazai árak az euróban történt összehasonlításban.

A hazai rezsi szinten maradt annak, aki módjával használta az áramot és a gázt/Fotó: Mavir/ Facebook

Tizenhat fővárosban nem változott az ár, háromban viszont rekord mértékben esett. Az európai áramárakat továbbra is erősen befolyásolja a földgáz ára villamosenergia-termelésben betöltött nagy súlya miatt.

A madridiak rezsisokkja volt a legnagyobb

Havi összevetésben a spanyol fővárosban emelkedett a legnagyobb mértékben a lakossági áramár. A 16 százalékos növekedésnek nem piaci, hanem szabályozási oka volt: a vártnál hamarabb szűnt meg az áprilisban bevezetett áfa- és a jövedékiadó-kedvezmény. A 8 százalékos bukaresti drágulásnak a június végi, rekord nagyságú, megawattóránként 224 eurós nagykerereskedelmi ár volt az oka, ami az intenzív hőhullámra vezethető vissza: a hűtési igény megugrott, energiatárolóból pedig nem volt elég.

A hőség más fővárosokban is növelte a légkondicionálók használatán keresztül a villamos energia iránti igényt. Nicosiában a drágulás a közelkeleti konfliktus miatti olajellátási zavarokkal függött össze, a ciprusi áramtemelés ugyanis döntően kőolajalapú. Ott azért csak 5 százalékkal nőtt a lakossági áram ára, mert besegített a május 1-től hatályos áfacsökkentés. A tallinni 4 százalékos áremelkedéshez a kereslet növekedése és az vezetett, hogy kevesebbet termeltek a naperőművek.

Oslóban viszont sokat zuhogott, a tározókat töltötte a hegyekből leolvadó hó, az eredmény 7 százalékos árcsökkenés lett. A 2 százalékos vilniusi áresés a naperőművek felpörgésének volt főleg köszönhető.

A júniusi európai árrekorder Bern, Dublin és Brüsszel volt a VaasaETT elemzése szerint a budapestinél mintegy négyszer nagyobb egységárakkal. Az olcsósági listát Kijev, Budapest és Podgorica vezette. A finn elemzőcégétől némileg eltér a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) diagaramjának összetétele. Bár ebben döntően az uniós országok fővárosai szerepelnek, így hiányzik Bern, Oslo, Kijev és Podgorica, de Londoné és Belgrádé mégis bekerült.