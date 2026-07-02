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előrejelzés

Nagy bejelentést tett a Rivian: felfelé módosította előrejelzését, megugrottak a részvények

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Módosított előrejelzésén az egyik feltörekvő amerikai elektromosautó-gyártó vállalat. A Rivian erősebb keresletre számít a haszongépjárművei, valamint olcsóbb modelljei esetében. A bejelentésre a társaság részvényei is reagáltak.
Nagy Krisztián
2026.07.02, 18:17

A Rivian Automotive csütörtökön megemelte az éves járműátadásokra vonatkozó előrejelzését, miután erős keresletre számít R1 modelljei és elektromos áruszállító furgonjai, valamint olcsóbb R2-es SUV-jai iránt.

The Rivian electric vehicle stockshots
Fotó: AFP

A bejelentés után a társaság részvényei több mint 10 százalékkal emelkedtek. Úgy tűnik a gyár nagy reményeket fűz a legújabb modelljéhez, amelyet még 2024-ben mutatott be.

Az új Rivian-modell hozhat áttörést

Annak ellenére, hogy korábban az Egyesült Államokban módosultak az elektromos autókra vonatkozó adókedvezmény feltételei a Rivian továbbra is bízik benne, hogy az olcsóbb és kisebb R2-es modellje iránt magas lesz a kereslet. A korábban megvásárolt járművek kiszállítása júniusban megkezdődött és a várakozások szerint

képes lesz majd versenyezni a Tesla Y eladási számaival.

A Rivian megközelítőleg 65-70 ezer jármű átadására számít 2026-ban, szemben a korábbi 62-67 ezres előrejelzéssel. A Visible Alpha pénzügyi adatszolgáltató által megkérdezett 15 elemző becslése szerint, a vállalat az idén 63 138 járművet adhat át.

A kaliforniai Irvine-ben működő elektromosautó-gyártó második negyedéves járműátadásai több mint 14 százalékkal, 12 194 darabra emelkedtek, meghaladva a Visible Alpha 10 518 darabos várakozását. A teljesítményt az áruszállító furgonok, az R1 SUV-ok és pickupok iránti erős kereslet, valamint az R2 bevezetése segítette.

A vállalatnak 2026 második felében mintegy 45 ezer járművet kell átadnia ahhoz, hogy elérje megemelt éves előrejelzései középértékét.

A pozitív kilátásokra a befektetők is reagáltak, a cég részvényei a bejelntést követően több mint 10 százalékot emelkedtek.

A Rivian részvények árfolyama / Forrás: VG

Nagy az érdeklődés az R2 iránt

Az R2 nemcsak a lakossági vásárlók körében népszerű. Márciusban az Uber közölte, hogy meközelítőleg 1,25 milliárd dollárt fektet a Rivianba egy olyan megállapodás részeként, amelynek célja, hogy 2028-tól 10 ezer teljesen önvezető R2 állhasson forgalomba robotaxiként.

Bár a bevezető változat ára az Egyesült Államokban 57 990 dollárról indult, a prémiumverzió várhatóan még az idén 53 990 dollárért lesz elérhető, jövő év elején pedig várható egy hátsókerék-meghajtású modell debütálása is.

A kedvezőbb áru kivitel megjelenését a vállalat 2027-re tervezi, amely előreláthatóan 45 ezer dollárért lesz majd elérhető Amerikában. A Rivian mindemellett egy nagy teljesítményű verzión is dolgozik, ám ennek specifikációi még nem ismertek.

Növekvő kereslet

Miközben a Rivian emelt az előrejelzésein, addig a Tesla a vártnál erősebb második negyedévet produkált a járműátadások tekintetáben. Ez valószínűleg az elektromos autók iránti magasabb európai kereslettel magyarázható, amely a  Renault csoport vezérigazgatója szerint, az iráni háború miatt kirobbant energiaválság következtében 50 százalékkal megugrott.

 

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