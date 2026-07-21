Rejtélyes robbanás történt egy LPG szállító hajón román vizeken – megszólalt az államfő, az orosz-ukrán háború állhat a háttérben

Robbanás történt kedden egy LPG-szállító tartályhajón a Fekete-tengeren, Sulina közelében, a Duna-delta szívében, Sepsiszentgyörgytől nagyjából 40 kilométerre. Az adevarul.ro azt írja, a legénységet evakuálták, és a román hatóságok megkezdték a kármentést. Nicusor Dané román elnök szerint az incidens az orosz-ukrán háború egyik következménye.

Robbanás: megszólalt az államfő, az orosz-ukrán háború állhat a háttérben Nicusor Dané szerint Fotó: AFP

„Tegnap este a libériai zászló alatt hajózó LPG Gas Lisbon nevű hajót találat érte a román felségvizeken kívül, körülbelül 20 tengeri mérföldre (37,04 kilóméter) a román partoktól" – közölte Dané az X-en kedden. Röviddel az incidens után a Román Tengeri Életmentő Ügynökség két hajója a helyszínre érkezett és kimentette a hajról a teljes legénységet, beleértve a három sérültet. Mindegyiküket biztonságban partra vitték.

Az elnök azt írta, egy vontatóhajót is küldtek a térségbe, hogy a hajó ne sodródjon el, és ne jelentsen további veszélyt. A hatóságok folyamatos készültségben vannak, zajlik a súlyos incidens körülményeinek vizsgálata, keressük a felelősöket, de valószínű, hogy ami történt az Oroszország Ukrajna elleni háborújának része" – fogalmazott az elnök, hozzátéve: a találatot szenvedett hajó az egyiptomi Alexandria kikötőjéből érkezett, és az ukrán Reni kikötője felé tartott. Úgy tudni, a hajón történt, súlyos károkat és a felépítményben tüzet okozó incidenst követően a legénység az orrban keresett menedéket.

Robbanás: súlyos sérültek, összehangolt mentés

Miután a MRCC Constanta, a romániai tengeri kereső- és mentőszolgálat központi koordinációs egysége riasztást kapott, komplex kutató-mentő műveletet indítottak az illetékes hatóságokkal együttműködve. „A parti őrség egy tengeri műveleti hajót, valamint az ARSVOM, a Román Tengeri Életmentő Ügynökség, amely a gyakorlatban végrehajtja a tengeri mentéseket a SAR APOLLO és SAR ARTEMIS kutató-mentő hajóit mozgósították a legénység támogatására. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt helikopterrel nem lehetett menteni"– áll az IGSU, az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség sajtóközleményében.