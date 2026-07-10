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népességcsökkenés
Románia
demográfiai elöregedés

Katasztrófa közeleg: eltűnhet 2,5 millió ember a szomszédból - ilyen gyors fogyásra az elemzők sem mertek gondolni

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Románia népessége a jelenlegi 19 millióról 15,6 millióra csökkenhet 2080-ra, ha folytatódnak a jelenlegi demográfiai folyamatok – közölte a román statisztikai intézet (INS) a népesedési világnap alkalmából. Az előrejelzés szerint Románia lakossága fokozatosan fogy és öregszik: 2040-re 18,4 millióra, 2060-ra pedig 16,7 millióra mérséklődhet az állandó népesség.
VG
2026.07.10, 14:14

A jelenleg 19 milliós Románia állandó lakossága 15,6 millióra csökkenhet 2080-ig – vetítette előre a statisztikai intézet (INS) abban a közleményben, amelyet pénteken tett közzé a népesedési világnap alkalmából – írja az MTI.

Románia állandó lakossága 15,6 millióra csökkenhet 2080-ig
Románia állandó lakossága 15,6 millióra csökkenhet 2080-ig/Fotó: Julia Zavalisina / Shutterstock

Románia lakossága 2060-ig 16,7 millióra csökkenhet

A kimutatás szerint Románia az Európai Unió hatodik legnépesebb országa 

  • Németország (83,6 millió), 
  • Franciaország (68,9 millió), 
  • Olaszország (58,9 millió), 
  • Spanyolország (49,1 millió) 
  • és Lengyelország (36,5 millió) után.

Az INS prognózisa szerint Románia lakossága 2040-ig 18,4 millióra, 2060-ig pedig 16,7 millióra csökkenhet, amennyiben folytatódik a jelenlegi elöregedési tendencia. Az adatsor szerint Románia lakosságának átlagéletkora csaknem öt évvel, 37,9 évről 42,8 évre emelkedett az utóbbi két évtizedben.

Az INS egy korábbi közleménye szerint Románia állandó népessége több mint négymillió lakossal csökkent a rendszerváltás óta eltelt 35 évben, de a fogyás csaknem kétharmada az elvándorlásnak tulajdonítható, így a jelenség megfékezése a rezidens lakosság csökkenési ütemének lassulásához vezethet.

A koronavírus-járvány idején korábban elvándorolt románok tízezrei tértek vissza az országba külföldi állandó lakhelyükről, az utóbbi időben több olyan év is volt, amelyet Románia lakosságtöbblettel zárt, így az ország állandó lakossága a természetes fogyás ellenére egyszer sem csökkent 19 millió alá.

1989-ben az ENSZ népesedési világnappá nyilvánította július 11-ét abból az alkalomból, hogy két évvel korábban ezen a napon érte el a Föld lakossága az 5 milliárd főt.

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