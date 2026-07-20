Megtépázta a Ryanair nyereségét az iráni háború – csökkenő jegyárakról panaszkodik a fapados

A Ryanair arra figyelmeztetett, hogy az idei nyári szezon átlagos jegyárai várhatóan kis mértékben ugyan, de elmaradnak a tavalyi szinttől az iráni háború körüli bizonytalanságok miatt. Ezzel együtt az ír diszkont légitársaság április–júniusi negyedévének adózás utáni eredménye is elmaradt az elemzői várakozásoktól.

Elmaradt a várttól a Ryanair negyedéves nyeresége / Fotó: Alexandros Avramidis / Reuters

A légitársaság a június 30-ával zárult, pénzügyi első negyedévében 538 millió euró adózás utáni nyereséget ért el, szemben az elemzői konszenzus 579 millió eurós előrejelzésével – számolt be róla a Reuters.

A legutóbbi, májusban közzétett negyedéves gyorsjelentésében a Ryanair már jelezte, hogy a közel-keleti konfliktus okozta kedvezőtlen piaci környezet ellensúlyozása érdekében egyes útvonalakon árcsökkentésekkel igyekezett fenntartani a forgalmat, egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy július és szeptember között a jegyárak összességében stagnálhatnak.

Az első negyedévben a jegyárak átlagosan 6 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. Michael O'Leary vezérigazgató szerint ennek oka, hogy a közel-keleti konfliktus visszafogta a fogyasztói keresletet, miközben aggodalmak merültek fel az Európai Unió repülőgép-üzemanyag-ellátásával kapcsolatban, nőtt a gazdasági bizonytalanság, és az utasok később foglalták le utazásaikat.

„Bár a közelmúltban enyhe forgalomnövekedés volt tapasztalható, és kisebb mértékű árösztönzésre volt szükség, a második negyedéves árképzés továbbra is mérsékelt éves alapú csökkenést vetít előre. Az első félév végleges jegyár-bevételei pedig nagymértékben függenek majd attól, hogy milyen erősek lesznek az augusztusi és szeptemberi, közvetlenül az indulás előtti foglalások” – tette hozzá a vezérigazgató.

Az úgynevezett close-in bookings, vagyis az induláshoz közeli, utolsó pillanatos foglalások a diszkont légitársaságok számára általában a legmagasabb nyereségtartalmú értékesítéseket jelentik.

Az ablak melletti ülőhelyekkel alázta utasait a Ryanair, mielőtt kirobbant a járatán az üveg – órákkal a baleset előtt posztolt kínos fotót a fapados

Az elmúlt napokban nem olyan módon került be a hírekbe a Ryanair, ahogyan szeretett volna. Az ír fapados légitársaság egyik járatán ugyanis a levegőben kitört az egyik ablaküveg, és az egyik utas súlyos sérüléseket szenvedett. Az incidens ismeretében más szemmel nézik a vállalat egy korábbi, humorosnak szánt posztját.