Nagy fordulat a Samsungnál: nyereségbe lendült az akkumulátorgyártó – a magyarországi üzem lehet Európa egyik nagy nyertese

A Samsung SDI 3,77 billió von, átszámítva 2,59 milliárd dollár bevételt ért el 2026 második negyedévében, ami 18,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – derült ki a vállalat csütörtökön ismertetett pénzügyi eredményeiből.

Hatalmas nyereséget könyvelt el a Samsung / Fotó: AFP

Az üzemi nyereség 203,8 milliárd vonra emelkedett, így a társaság 2024 harmadik negyedéve óta először zárt pozitív üzemi eredménnyel negyedévet. Az első fél évben összesen 48,2 milliárd von üzemi nyereséget könyveltek el, vagyis a Samsung SDI a saját várakozásánál korábban tért vissza a jövedelmező működéshez.

A fordulatot elsősorban az akkumulátorüzletág teljesítménye hozta. Ennek bevétele éves összevetésben 18,8 százalékkal, 3,52 billió vonra nőtt, az üzemi nyeresége pedig elérte a 159,3 milliárd vont. Az elektronikus anyagok üzletágának bevétele eközben 14,5 százalékkal, 249,8 milliárd vonra, üzemi nyeresége pedig 34,8 százalékkal, 44,5 milliárd vonra emelkedett.

Felértékelődik a Samsung gödi gyártóbázisa

A Samsung SDI szerint az európai autógyártók két területen változtatják meg látványosan beszerzési stratégiájukat. Egyre több következő generációs elektromos platformhoz választanak prizmatikus akkumulátorcellákat, miközben felértékelődik az Európán belüli termelés is.

Ez utóbbi közvetlenül növelheti a gödi gyár jelentőségét. A Samsung SDI ugyanis nemcsak európai gyártóbázissal rendelkezik Magyarországon, hanem a kulcsfontosságú alkatrészek és alapanyagok helyi beszállítói láncának jelentős részét is kiépítette. Ez lerövidítheti a szállítási útvonalakat, és csökkentheti az Európán kívüli beszállítóktól való függést. A társaság további

előnyként emelte ki, hogy prizmatikus cellákból már nem kizárólag magas nikkeltartalmú termékeket kínál.

Portfólióját lítium-vasfoszfát, vagyis LFP-technológiával és közepes nikkeltartalmú megoldásokkal is kibővítette, így az olcsóbb tömegmodellektől a nagyobb teljesítményű prémiumautókig több kategóriát is ki tud szolgálni.

A vállalat jelenleg több európai autógyártóval folytat tárgyalásokat új projektekről, és arra számít, hogy még 2026-ban további szerződéseket köthet. A közelmúltban a Mercedes-Benznél is elnyert egy projektet, így

a BMW

és az Audi

mellett már mindhárom vezető német prémiumgyártó megtalálható az ügyfelei között.