Kitálalt a MediaMarkt tulajdonosa: életben tartják az ősi riválist, még be is költöztetik az áruházakba – most már minden a vásárlókon múlik

A Ceconomy-csoporton belül már hosszabb ideje találgatások övezték a Saturn jövőjét. Ugyanis a közelmúlt fejleményei elsősorban arról szóltak, hogy a JD.com 2,5 milliárd dollárért bekebelezi a Ceconomy-t, bár az EU-s szabályozók arra figyelmeztetnek, hogy az ügyletben szerepet kaphat kínai állami támogatás is, ami minimum aggályos. Bárhogy is, a MediaMarkt reflektorfénybe kerülése azért is érthető, mert az egykor vele egyenrangúként kezelt Saturn márka fokozatosan, de biztosan lemaradt mögötte. Az elmúlt években a vállalat németországi üzlethálózata jelentősen zsugorodott: míg néhány éve még mintegy 150 Saturn-áruház működött, mára mindössze 27 maradt.

A MediaMarkt tulajdonosa a Saturn márka újrapozícionálása mellett döntött - beköltözik a németországi áruházakba

Fotó: Kallus György

A Saturn helyett a MediaMarkt mellett tette le voksát a tulajdonos

A korábbi Saturn-üzletek jelentős részét bezárták, majd MediaMarktként nyitották újra. A Ceconomy szerint ezek az átalakítások átlagosan 10 százalékos forgalomnövekedést eredményeztek az érintett üzletekben. Ez felvetette azt, hogy a vállalat még az anyaországban is végleg felszámolja a márkát.

Bár a Retail Detail szerint a vállalat további áruházakat is MediaMarkttá alakít át, a Saturn márka nem tűnik el. A jövőben technológiai almárkaként működik tovább, amely

a technológiai újdonságokra,

a prémium minőségű termékekre, és

az exkluzív ajánlatokra helyezi a hangsúlyt.

A tervek szerint 2027-től Saturn-bemutatóterek jelennek meg a MediaMarkt üzleteiben, valamint más helyszíneken is. A Ceconomy célja ezzel, hogy új vásárlói rétegeket szólítson meg.

Futárok bolt-a-boltban: hároméves növekedési stratégia

Mindez azért is figyelemre méltó, mert a JD.com megjelenésével a háttérben megerősödhet az elektronikai termékek kereskedelmének online jellege is. A vállalat a héten mutatta be új, hároméves vállalati stratégiáját, amelynek középpontjában a bizalom mint a növekedés egyik legfontosabb mozgatórugója áll.

A kiskereskedelmi vállalat szerint „a digitális és egyre összetettebb világban a fogyasztók minden korábbinál nagyobb igényt tartanak a megbízható útmutatásra és a biztonságérzetre, ezért a jövőbeni növekedést is erre az alapra kívánják építeni.”