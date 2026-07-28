Súlyos áldozatokat követel a sertésválság: meghatározó piaci szereplők adják be a kulcsot Németországban
Sokkolta a német sertéstenyésztési ágazatot a hír, hogy a Geestferkel GmbH csődöt jelentett. A sertésválság miatti eljárás nemcsak a wildeshauseni központot érinti, hanem az összesen négy szövetségi tartományban található telephelyeket is: Alsó-Szászországot, Brandenburgot, Szász-Anhaltot és Mecklenburg-Elő-Pomerániát. Ez 188 munkahelyet és regionális értékteremtést veszélyeztet Észak- és Kelet-Németország nagy részén.
A fizetésképtelenséget bejelentő németországi Geestferkel GmbH, amely a malac-előállítás mellett biogáz- és biometántermeléssel, valamint hígtrágya-feldolgozással is foglalkozik. A több mint ötszáz éves családi gazdaságból kinőtt, tizenharmadik generáció által működtetett vállalkozás összeomlása újabb figyelmeztetés arra, hogy az önköltség alá zuhanó sertésárak már a nagy és több lábon álló gazdaságokat is veszélyeztetik.
Az Agrarheute beszámolója szerint a Geestferkel GmbH 2026 januárjában és februárjában már csak olyan alacsony áron tudta értékesíteni termékeit, hogy a bevétel mindössze a termelési költségek körülbelül 60 százalékát fedezte. Ez azt jelenti, hogy minden eladott állat tovább növelte a veszteséget. A működés egyelőre folytatódik, miközben befektetőt keresnek a vállalkozás hosszabb távú megmentésére.
Az európai sertéspiac válsága már nemcsak a gazdaságok eredményét rontja, hanem közvetlenül veszélyezteti a nagyobb állattartó telepek működését is. A fizetésképtelenné vált Porky Gröden Schweinezucht und Mast GmbH is. A mintegy 30 ezer sertést tartott, és körülbelül négyezer koca férőhelyével Németország egyik legnagyobb sertéstenyésztő vállalkozásának számított. A céggel szmeben még április elsején indult fizezésképtelenségi eljjárás.
Sertésválság: egész Európában mélyrepülésben vannak az árak
A német nagyüzemek összeomlása nem elszigetelt vállalati kudarc, hanem az egész európai sertéspiacot sújtó folyamat látványos következménye. A kínálat meghaladja a fizetőképes keresletet, miközben a termelők költségei – különösen az energia-, munkaerő-, finanszírozási és állatjóléti kiadások – nem csökkentek az értékesítési árakkal azonos mértékben.
Az Európai Bizottság 29. heti sertéspiaci jelentése szerint az S és E minőségi kategóriába tartozó vágósertések súlyozott uniós átlagára 155,7 euró volt száz kilogramm hasított súlyra vetítve. Ez egy hét alatt 1,4, négy hét alatt 2,6, éves összevetésben pedig 25,9 százalékos visszaesést jelentett.
A jelenlegi ár a 2021 és 2025 közötti időszak azonos heteinek átlagánál is 24,8 százalékkal alacsonyabb. A zuhanás tehát nem magyarázható csupán a tavalyi magas bázissal: az európai piac többéves összevetésben is rendkívül alacsony árszintre került.
Még súlyosabb a helyzet a malacpiacon. Az uniós átlagár a 29. héten darabonként 40,1 euróra csökkent, ami egyetlen hét alatt 5, egy év alatt pedig 38,6 százalékos visszaesés. A malacár zuhanása arra utal, hogy a hizlalók a következő hónapokra sem várnak erőteljes piaci élénkülést, ezért kevesebbet hajlandók fizetni az utánpótlásért, illetve elhalaszthatják állományuk feltöltését.
A külpiacok sem vezetik le a felesleget
Az európai sertéságazat helyzetét az export körüli bizonytalanság is súlyosbítja. A kínai piac korábbi bővülése éveken keresztül jelentős mennyiségű európai sertéshúst és belsőséget szívott fel, az ottani kereslet csökkenése és a kereskedelmi korlátozások azonban egyre több terméket hagytak az uniós belső piacon.
Az értékesítési nehézségek miatt az exportőrök más európai és harmadik országbeli piacokon próbálják elhelyezni az árut, ami tovább növeli az árversenyt. Különösen problémás, hogy számos, Európában kevésbé keresett sertésrésznek éppen Ázsia volt a legfontosabb piaca.
Az Európai Bizottság nyári rövid távú előrejelzése 2026-ra lényegében stabil uniós sertéshústermeléssel és -fogyasztással számol. Ez azonban azt is jelenti, hogy a kínálati nyomás gyors enyhülésére nincs sok esély. A termelés csak késleltetve reagál az árak zuhanására, mivel az állományok leépítése vagy egy sertéstelep bezárása nem hajtható végre egyik napról a másikra.
Magyarországon még nagyobb az áresés
A magyar sertéstartók az uniós átlagnál is súlyosabb ársokkot szenvedtek el. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján a hazai termelésű vágósertés termelői ára 2026 júniusában kilogrammonként 522 forint volt hasított meleg súlyban, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 37,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől – írta korábban a Világgazdaság.
Július elején sem következett be érdemi fordulat. A 27. héten a hazai vágósertések átlagára kilogrammonként 518 forint körül alakult, míg egy évvel korábban még 828 forintot fizettek értük. Az E minőségi kategória ára 521 forint körül mozgott.
A hazai árakat alapvetően meghatározzák
- a német,
- holland,
- dán
- és spanyol jegyzések.
Az egységes uniós piacon a húsipari vállalatok más tagállamokból is könnyen vásárolhatnak alapanyagot, ezért az olcsó külföldi sertéshús gyakorlatilag árplafont húz a magyar termelők fölé.
A sertéshúsimport mennyisége 2026 első négy hónapjában éves alapon mindössze 1 százalékkal, 44,4 ezer tonnára emelkedett, értéke azonban 16,3 százalékkal csökkent.
Vagyis nem elsősorban az importált áru mennyisége ugrott meg, hanem annak egységára esett jelentősen.
Közben a magyar élősertés-kivitel 39,9 százalékkal, 11,9 ezer tonnára nőtt, az import pedig 1 százalékkal, 13 ezer tonnára mérséklődött. A sertéshúsexport volumene 7,4 százalékkal, 52,4 ezer tonnára emelkedett, értéke ugyanakkor 12,9 százalékkal csökkent. Ez azt mutatja, hogy a magyar szereplők több árut adtak el külföldön, de lényegesen kedvezőtlenebb áron.
A következő hónapokban dőlhet el, hány gazdaság marad talpon
Az ágazat rövid távú kilátásait az határozza meg, milyen gyorsan alkalmazkodik a kínálat az alacsony árszinthez. Ha a gazdaságok csökkentik a kocaállományt, elhalasztják a telepek feltöltését vagy felhagynak a termeléssel, idővel mérséklődhet a túlkínálat. Ez azonban a Porky Gröden példájához hasonlóan újabb fizetésképtelenségekkel és telepbezárásokkal járhat.
A mostani válság különösen a magas hitelállománnyal rendelkező, korszerűsítésre sokat költő, illetve külső malacvásárlásra építő hizlalókat veszélyezteti. A tartósan önköltség alatti értékesítés ugyanis még a nagy és technológiailag fejlett vállalkozásokat is rövid idő alatt likviditási válságba sodorhatja.
Az európai árak stabilizálódásának már mutatkoznak jelei, de egyelőre rendkívül alacsony szinten. A magyar gazdák számára ezért nem pusztán az a kérdés, mikor indulnak emelkedésnek a sertésárak, hanem az is, hány termelő tudja finanszírozni működését addig, amíg valóban bekövetkezik a fordulat.