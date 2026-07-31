A Shelltől a Molnak, akár 720 millió dollárért: nem termel, mégis sokat ér a titokzatos földgázcég, amit megszerez a magyar vállalat – elmondjuk mit vett a Mol

Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, egy hatalmas, várhatóan nagyjából 720 millió dolláros (kb. 223 milliárd forint) üzlet keretében a Shell-portfólióból a Molhoz kerül az egyik jelentős ciprusi gázmező részesedése. Az ügylet lezárása a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, várhatóan 2027-ben történhet meg. A magyar vállalat ezzel nem csupán Európa déli részén hajt végre stratégiai erősítést, hanem a Shell-be több áttéten át integrálódó vállalatot szerez meg.

A Shell és a Mol közötti ügyletben egy ígéretes földgázmezőben részesedést jelentő projektcég cserél gazdát (illusztráció)

Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Ezért dönthettek a Shellnél arról, hogy megkötik a ciprusi ügyletet a Mollal

A Reuters cikke szerint a BG Cyprus eladása jól illeszkedik a Shell stratégiai átalakításához: a brit-holland energiavállalat egyre inkább a cseppfolyósított földgázra (LNG) épülő üzletágára összpontosít, miközben fokozatosan értékesíti azokat az eszközeit, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez a növekedési irányhoz.

Cedric Cremers, a Shell Integrated Gas üzletágának vezetője közölte: a társaság döntését a fegyelmezett tőkeallokáció és a portfólió optimalizálása indokolja. Hozzátette,

a vállalat olyan befektetésekre kíván koncentrálni, amelyek erősítik integrált LNG-értékláncát.

A Shell az elmúlt években jelentősen bővítette LNG-portfólióját, hogy kihasználja a globálisan növekvő keresletet. A társaság a napokban azt is bejelentette, hogy kanadai LNG-projektjének második üteméről várhatóan 2026 végéig meghozza a végleges beruházási döntést.

Ez tehát az eladói oldalon álló üzleti motiváció, érdemes összefoglalni azt is, tulajdonképpen mit vásárol a Mol.

Nem önálló vállalatot, hanem projektcéget vesz a Mol

A Mol nem közvetlenül egy kitermelő vállalatot vásárol meg. Mint a brit céginformációs adatok is mutatják, a BG Cyprus ugyanis nem önálló energetikai társaság, hanem

a Shell vállalatcsoport egyik projektcége, amelynek legfontosabb vagyona a ciprusi Aphrodite földgázmezőben fennálló 35 százalékos részesedés.

A cégjegyzék szerint a BG Cyprus közvetlen tulajdonosa a BG Energy Holdings, amely szintén a Shell-csoport része. A vállalat neve történelmi örökség: a „BG” a korábbi BG Groupra utal, amelyet a Shell 2016-ban mintegy 53 milliárd dollárért vásárolt fel. A felvásárlást követően a Shell számos leányvállalat esetében megtartotta az eredeti elnevezést, miközben azok teljes egészében beolvadtak a csoport szervezetébe.