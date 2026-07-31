A Shell-től a Molnak, akár 720 millió dollárért: nem termel, mégis sokat ér a titokzatos földgázcég, amit megszerez a magyar vállalat – elmondjuk mit vett a Mol
Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, egy hatalmas, várhatóan nagyjából 720 millió dolláros (kb. 223 milliárd forint) üzlet keretében a Shell-portfólióból a Molhoz kerül az egyik jelentős ciprusi gázmező részesedése. Az ügylet lezárása a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, várhatóan 2027-ben történhet meg. A magyar vállalat ezzel nem csupán Európa déli részén hajt végre stratégiai erősítést, hanem a Shell-be több áttéten át integrálódó vállalatot szerez meg.
Ezért dönthettek a Shell-nél arról, hogy megkötik a ciprusi ügyletet a Mollal
A Reuters cikke szerint a BG Cyprus eladása jól illeszkedik a Shell stratégiai átalakításához: a brit-holland energiavállalat egyre inkább a cseppfolyósított földgázra (LNG) épülő üzletágára összpontosít, miközben fokozatosan értékesíti azokat az eszközeit, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez a növekedési irányhoz.
Cedric Cremers, a Shell Integrated Gas üzletágának vezetője közölte: a társaság döntését a fegyelmezett tőkeallokáció és a portfólió optimalizálása indokolja. Hozzátette,
a vállalat olyan befektetésekre kíván koncentrálni, amelyek erősítik integrált LNG-értékláncát.
A Shell az elmúlt években jelentősen bővítette LNG-portfólióját, hogy kihasználja a globálisan növekvő keresletet. A társaság a napokban azt is bejelentette, hogy kanadai LNG-projektjének második üteméről várhatóan 2026 végéig meghozza a végleges beruházási döntést.
Ez tehát az eladói oldalon álló üzleti motiváció, érdemes összefoglalni azt is, tulajdonképpen mit vásárol a Mol.
Nem önálló vállalatot, hanem projektcéget vesz a Mol
A Mol nem közvetlenül egy kitermelő vállalatot vásárol meg. Mint a brit céginformációs adatok is mutatják, a BG Cyprus ugyanis nem önálló energetikai társaság, hanem
a Shell vállalatcsoport egyik projektcége, amelynek legfontosabb vagyona a ciprusi Aphrodite földgázmezőben fennálló 35 százalékos részesedés.
A cégjegyzék szerint a BG Cyprus közvetlen tulajdonosa a BG Energy Holdings, amely szintén a Shell-csoport része. A vállalat neve történelmi örökség: a „BG” a korábbi BG Groupra utal, amelyet a Shell 2016-ban mintegy 53 milliárd dollárért vásárolt fel. A felvásárlást követően a Shell számos leányvállalat esetében megtartotta az eredeti elnevezést, miközben azok teljes egészében beolvadtak a csoport szervezetébe.
A BG Energy Holdings a BG Group idején a nemzetközi kutatás-termelési érdekeltségek egyik legfontosabb holdingvállalata volt. Feladata elsősorban a különböző országokban működő
- projektcégek és részesedések tulajdonlása, valamint
- azok finanszírozása és vállalatirányítása volt.
A Shell felvásárlása után a holding megmaradt a cégstruktúrában, és ma is több örökölt BG-leányvállalat tartozik hozzá.
Ennek megfelelően a MOL valójában nem egy önálló ciprusi társaságot vásárol meg, hanem egy olyan projektcéget szerez meg, amely a Shell örökölt BG-vállalatstruktúrájának részeként birtokolja az Aphrodite gázmezőben meglévő részesedést.
Stratégiai jelentőségű a kelet-mediterrán gázmező
Az Aphrodite földgázmező Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében, a Földközi-tenger keleti medencéjében található, és a térség egyik legjelentősebb még fejlesztés alatt álló földgázvagyona.
A projekt operátora a Chevron ciprusi leányvállalata, amely szintén 35 százalékos részesedéssel rendelkezik. A fennmaradó tulajdoni hányadon a jelenlegi eladó, a BG Cyprus 35 százalékkal, valamint az izraeli NewMed Energy 30 százalékkal osztozik.
A BG Group még 2015-ben szerezte meg az Aphrodite mezőben lévő részesedést, egy évvel azelőtt, hogy a Shell felvásárolta volna a társaságot.
Az eszköz azóta a Shell upstream-portfóliójának része volt.
A Mol számára a tranzakció újabb jelentős nemzetközi kutatási-feltárási befektetést jelenthet, amely tovább erősítheti jelenlétét a Földközi-tenger keleti térségében, miközben hosszú távon növelheti a vállalat földgáztermelési portfólióját is.
Az Erste Befektetési Zrt. gyorsértékelése szerint a lépés pozitívnak tűnik, mivel kedvező fejlesztési forgatókönyv esetén a Mol több milliárd dolláros bevételt érhet el ezen az üzleten.