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földgázmező
Shell
Ciprus
Mol

A Shell-től a Molnak, akár 720 millió dollárért: nem termel, mégis sokat ér a titokzatos földgázcég, amit megszerez a magyar vállalat – elmondjuk mit vett a Mol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Július utolsó napjának egyik legfontosabb energetikai, a nemzetközi sajtót is megjáró híre az, hogy a Shell megállapodást kötött a Mol Csoporttal a BG Cyprus nevű cégének értékesítéséről, amelynek révén a magyar olaj- és gázipari vállalat megszerezheti a ciprusi Aphrodite földgázmezőben meglévő 35 százalékos részesedést. A tranzakció érdekessége, hogy a Mol nem közvetlenül egy kitermelő vállalatot vásárol meg. A BG Cyprus Limited ugyanis nem önálló energetikai társaság, hanem a Shell vállalatcsoport egyik projektcége.
Juhász Péter
2026.07.31, 10:00
Frissítve: 2026.07.31, 10:13

Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, egy hatalmas, várhatóan nagyjából 720 millió dolláros (kb. 223 milliárd forint) üzlet keretében a Shell-portfólióból a Molhoz kerül az egyik jelentős ciprusi gázmező részesedése. Az ügylet lezárása a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, várhatóan 2027-ben történhet meg. A magyar vállalat ezzel nem csupán Európa déli részén hajt végre stratégiai erősítést, hanem a Shell-be több áttéten át integrálódó vállalatot szerez meg.

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A Shell és a Mol közötti ügyletben egy ígéretes földgázmezőben részesedést jelentő projektcég cserél gazdát (illusztráció)
Fotó: Below the Sky /  Shutterstock

Ezért dönthettek a Shell-nél arról, hogy megkötik a ciprusi ügyletet a Mollal

A Reuters cikke szerint a BG Cyprus eladása jól illeszkedik a Shell stratégiai átalakításához: a brit-holland energiavállalat egyre inkább a cseppfolyósított földgázra (LNG) épülő üzletágára összpontosít, miközben fokozatosan értékesíti azokat az eszközeit, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez a növekedési irányhoz.

Cedric Cremers, a Shell Integrated Gas üzletágának vezetője közölte: a társaság döntését a fegyelmezett tőkeallokáció és a portfólió optimalizálása indokolja. Hozzátette, 

a vállalat olyan befektetésekre kíván koncentrálni, amelyek erősítik integrált LNG-értékláncát.

A Shell az elmúlt években jelentősen bővítette LNG-portfólióját, hogy kihasználja a globálisan növekvő keresletet. A társaság a napokban azt is bejelentette, hogy kanadai LNG-projektjének második üteméről várhatóan 2026 végéig meghozza a végleges beruházási döntést.

Ez tehát az eladói oldalon álló üzleti motiváció, érdemes összefoglalni azt is, tulajdonképpen mit vásárol a Mol.

Nem önálló vállalatot, hanem projektcéget vesz a Mol

A Mol nem közvetlenül egy kitermelő vállalatot vásárol meg. Mint a brit céginformációs adatok is mutatják, a BG Cyprus ugyanis nem önálló energetikai társaság, hanem 

a Shell vállalatcsoport egyik projektcége, amelynek legfontosabb vagyona a ciprusi Aphrodite földgázmezőben fennálló 35 százalékos részesedés.

A cégjegyzék szerint a BG Cyprus közvetlen tulajdonosa a BG Energy Holdings, amely szintén a Shell-csoport része. A vállalat neve történelmi örökség: a „BG” a korábbi BG Groupra utal, amelyet a Shell 2016-ban mintegy 53 milliárd dollárért vásárolt fel. A felvásárlást követően a Shell számos leányvállalat esetében megtartotta az eredeti elnevezést, miközben azok teljes egészében beolvadtak a csoport szervezetébe.

A BG Energy Holdings a BG Group idején a nemzetközi kutatás-termelési érdekeltségek egyik legfontosabb holdingvállalata volt. Feladata elsősorban a különböző országokban működő 

  • projektcégek és részesedések tulajdonlása, valamint 
  • azok finanszírozása és vállalatirányítása volt. 

A Shell felvásárlása után a holding megmaradt a cégstruktúrában, és ma is több örökölt BG-leányvállalat tartozik hozzá.

Ennek megfelelően a MOL valójában nem egy önálló ciprusi társaságot vásárol meg, hanem egy olyan projektcéget szerez meg, amely a Shell örökölt BG-vállalatstruktúrájának részeként birtokolja az Aphrodite gázmezőben meglévő részesedést.

Stratégiai jelentőségű a kelet-mediterrán gázmező

Az Aphrodite földgázmező Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében, a Földközi-tenger keleti medencéjében található, és a térség egyik legjelentősebb még fejlesztés alatt álló földgázvagyona.

A projekt operátora a Chevron ciprusi leányvállalata, amely szintén 35 százalékos részesedéssel rendelkezik. A fennmaradó tulajdoni hányadon a jelenlegi eladó, a BG Cyprus 35 százalékkal, valamint az izraeli NewMed Energy 30 százalékkal osztozik.

A BG Group még 2015-ben szerezte meg az Aphrodite mezőben lévő részesedést, egy évvel azelőtt, hogy a Shell felvásárolta volna a társaságot. 

Az eszköz azóta a Shell upstream-portfóliójának része volt.

A Mol számára a tranzakció újabb jelentős nemzetközi kutatási-feltárási befektetést jelenthet, amely tovább erősítheti jelenlétét a Földközi-tenger keleti térségében, miközben hosszú távon növelheti a vállalat földgáztermelési portfólióját is.

Az Erste Befektetési Zrt. gyorsértékelése szerint a lépés pozitívnak tűnik, mivel kedvező fejlesztési forgatókönyv esetén a Mol több milliárd dolláros bevételt érhet el ezen az üzleten.

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