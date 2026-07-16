A SpaceX árfolyamzuhanása ezer milliárd dollárt törölt el Elon Musk űripari vállalatcsoportjának értékéből

A SpaceX részvénye szerdán 135 dollár alá süllyedt, vagyis a nyilvános részvénykibocsátás (IPO) során meghatározott kibocsátási ár alá, ezzel tovább mélyítve azt az esést, amely már több mint ezer milliárd dollárt törölt el Elon Musk vállalatcsoportjának értékéből a rekordméretű tőzsdei bevezetést követő csúcs óta.

Soron kívül bevezeték a SpaceX részvényeit a Nasdaqra - azóta is esik az árfolyam / Fotó: AFP

A SpaceX részvényei június közepén napközben még 225 dollárig emelkedtek, aminek hatására a veszteséges vállalat piaci kapitalizációja meghaladta az Amazonét, néhány nappal azután, hogy a cég 86 milliárd dollárt vont be egy 2 ezermilliárd dollár feletti értékelés mellett lezajlott, minden idők legnagyobb IPO-jában.

Besült a SpaceX rakétája

Azóta azonban a részvény 40 százalékot esett, aminek következtében

Musk 42 százalékos részesedésének értéke nagyjából 1,2 ezermilliárd dollárról 760 milliárd dollárra csökkent.

A SpaceX június végén kibocsátott kötvényei szintén jelentős árfolyamesést szenvedtek el.

"Ez most egy kicsit nehéz időszak a részvény számára” – mondta a Financial Timesnak az egyik olyan befektetési bank vezetője, amely részt vett az IPO lebonyolításában.

Ugyanakkor nem hagytunk túl sok pénzt az asztalon, és akik megvették a részvényt, rendkívül felkészült befektetők, ezért nagyon elégedett vagyok azzal, kik birtokolják a papírt

– tette hozzá.

A bankok viszont halálra keresték magukat

A SpaceX tőzsdei bevezetésén dolgozó több mint 20 Wall Street-i bank összesen 500 millió dollárnyi díjazáson osztozott, ami minden idők legnagyobb IPO-hoz kapcsolódó banki bevétele. Több vezető amerikai bank ezen a héten rekord negyedéves nyereségről számolt be, részben az MI-részvények körül kialakult spekulatív kereskedési hullámnak köszönhetően.

A SpaceX részvényeinek későbbi gyengélkedése egybeesett azzal, hogy a magas értékeltségű technológiai vállalatok részvényei az elmúlt hónapban nyomás alá kerültek.

A befektetők aggódnak az emelkedő amerikai kamatlábak, valamint a nagy technológiai cégek hatalmas mesterségesintelligencia-beruházásainak megtérülése miatt.

A Goldman Sachs – amely az IPO egyik vezető szervezője volt – arra számít, hogy a SpaceX mesterséges intelligenciából származó bevétele 2030-ra százszorosára nő. A Morgan Stanley, amely a vállalat tőzsdei bevezetés utáni árfolyamstabilizálásáért felelt, szerdán 6,3 milliárd dolláros második negyedéves részvénykereskedési bevételről számolt be, ami 70 százalékos növekedés az előző évhez képest.