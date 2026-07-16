A SpaceX árfolyamzuhanása ezer milliárd dollárt törölt el Elon Musk űripari vállalatcsoportjának értékéből
A SpaceX részvénye szerdán 135 dollár alá süllyedt, vagyis a nyilvános részvénykibocsátás (IPO) során meghatározott kibocsátási ár alá, ezzel tovább mélyítve azt az esést, amely már több mint ezer milliárd dollárt törölt el Elon Musk vállalatcsoportjának értékéből a rekordméretű tőzsdei bevezetést követő csúcs óta.
A SpaceX részvényei június közepén napközben még 225 dollárig emelkedtek, aminek hatására a veszteséges vállalat piaci kapitalizációja meghaladta az Amazonét, néhány nappal azután, hogy a cég 86 milliárd dollárt vont be egy 2 ezermilliárd dollár feletti értékelés mellett lezajlott, minden idők legnagyobb IPO-jában.
Besült a SpaceX rakétája
- Azóta azonban a részvény 40 százalékot esett, aminek következtében
- Musk 42 százalékos részesedésének értéke nagyjából 1,2 ezermilliárd dollárról 760 milliárd dollárra csökkent.
- A SpaceX június végén kibocsátott kötvényei szintén jelentős árfolyamesést szenvedtek el.
"Ez most egy kicsit nehéz időszak a részvény számára” – mondta a Financial Timesnak az egyik olyan befektetési bank vezetője, amely részt vett az IPO lebonyolításában.
Ugyanakkor nem hagytunk túl sok pénzt az asztalon, és akik megvették a részvényt, rendkívül felkészült befektetők, ezért nagyon elégedett vagyok azzal, kik birtokolják a papírt
– tette hozzá.
A bankok viszont halálra keresték magukat
A SpaceX tőzsdei bevezetésén dolgozó több mint 20 Wall Street-i bank összesen 500 millió dollárnyi díjazáson osztozott, ami minden idők legnagyobb IPO-hoz kapcsolódó banki bevétele. Több vezető amerikai bank ezen a héten rekord negyedéves nyereségről számolt be, részben az MI-részvények körül kialakult spekulatív kereskedési hullámnak köszönhetően.
A SpaceX részvényeinek későbbi gyengélkedése egybeesett azzal, hogy a magas értékeltségű technológiai vállalatok részvényei az elmúlt hónapban nyomás alá kerültek.
A befektetők aggódnak az emelkedő amerikai kamatlábak, valamint a nagy technológiai cégek hatalmas mesterségesintelligencia-beruházásainak megtérülése miatt.
A Goldman Sachs – amely az IPO egyik vezető szervezője volt – arra számít, hogy a SpaceX mesterséges intelligenciából származó bevétele 2030-ra százszorosára nő. A Morgan Stanley, amely a vállalat tőzsdei bevezetés utáni árfolyamstabilizálásáért felelt, szerdán 6,3 milliárd dolláros második negyedéves részvénykereskedési bevételről számolt be, ami 70 százalékos növekedés az előző évhez képest.
Augusztusban jöhet a bennfentesek nyereségrealizálása - tovább zuhanhat az árfolyam
- A SpaceX három héttel ezelőtt 25 milliárd dollárnyi adósságot vont be. Azóta kötvényei a befektetési kategóriájú vállalati kötvénypiac egyik legrosszabbul teljesítő papírjai közé tartoznak.
- A júniusi, 75 milliárd dolláros nyilvános részvénykibocsátás mintegy 20 százaléka kisbefektetőkhöz került, ami szokatlanul magas arány egy ekkora vállalat esetében.
- A fedezeti alapok (hedge fundok) a kibocsátásnak csupán 10 százalékát szerezhették meg, a fennmaradó rész hosszú távú intézményi befektetőkhöz, állami vagyonalapokhoz és Musk szövetségeseihez került.
- Több IPO előtti befektető jelenleg is több milliárd dolláros, még nem realizált nyereségen ül.
A bennfenteseket az IPO utáni zárolási időszak (lock-up) egyelőre megakadályozza a részvényeladásban, de a SpaceX augusztusi első negyedéves gyorsjelentése után már jelentős részvénycsomagokat értékesíthetnek.
A következő hetekben és hónapokban további részvénycsomagok is felszabadulnak, ugyanakkor Elon Musk és más nagy befektetők részvényeire a júniusi tőzsdei bevezetéstől számított 366 napos zárolás vonatkozik.
Gyorsított eljárás
A SpaceX-et a múlt héten felvették a Nasdaq–100 indexbe, miután a Nasdaq az év elején olyan szabálymódosításokat vezetett be, amelyek gyorsított eljárást biztosítanak az újonnan tőzsdére lépő vállalatok számára. Ennek eredményeként több milliárd dollárnyi passzív befektetés áramolhatott a frissen bevezetett cégek részvényeibe.