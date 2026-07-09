Brutális célár érkezett a SpaceX-re, a világ egyik legnagyobb bankja leleplezte az igazságot Elon Musk birodalmáról – nagyon másról szól, mint az űrprogram
A Wall Street egyik legnagyobb befektetési bankja gyökeresen másként tekint a SpaceX-re, mint ahogy sokan tesszük. A Morgan Stanley 300 dolláros célár mellett kezdte meg a vállalat követését, de az igazán figyelemre méltó nem is ez, hanem az értékelés mögött álló logika: az elemzők szerint a SpaceX értékének már csak elenyésző része származik a rakétaindításokból és az űriparból. A jövőt szerintük a Starlink műholdas internetszolgáltatás, a mesterséges intelligencia és az ezekre épülő infrastruktúra jelentheti. Ha ez a szemlélet széles körben is elfogadottá válik, az nemcsak Elon Musk vállalatának megítélését változtathatja meg, hanem azt is, hogyan értékelik a befektetők a következő évtized technológiai óriásait.
A Morgan Stanley elemzése szerint a SpaceX részvénye 300 dollárt érhet, azonban ennek az értéknek mindössze körülbelül három százalékát tulajdonítják a hagyományos űripari tevékenységnek. Az elemzők úgy számolnak, hogy a Falcon- és Starship-program, valamint a kereskedelmi rakétaindítások inkább olyan infrastruktúrát biztosítanak, amely lehetővé teszi a sokkal nagyobb nyereséget ígérő üzletágak működését – írja a Financial Times.
A Starlink lett a valódi pénztermelő gép
A SpaceX saját, idén közzétett tőzsdei dokumentumaiból is látszik, hogy a vállalat üzleti modellje az elmúlt években jelentősen átalakult. A cég 2025-ben 18,7 milliárd dollár (mintegy 6400 milliárd forint) árbevételt ért el, ami jelentős növekedés az egy évvel korábbi 14 milliárd dollárhoz (nagyjából 4800 milliárd forint) képest. Bár a vállalat továbbra is veszteséges, a bevételek egyre nagyobb részét már nem az űrkilövések adják.
Ebben kulcsszerepe van a Starlinknek.
A műholdas internetszolgáltatásnak 2026 első negyedévének végén már több mint 10,3 millió előfizetője volt világszerte,
miközben három évvel korábban még alig haladta meg a kétmilliót. A szolgáltatás ma már 160-nál is több országban és térségben működik, és egyre több légitársaság, hajózási vállalat, valamint kormányzati szereplő is használja.
Ez azért fontos, mert a Starlink teljesen más üzleti modellt képvisel, mint a rakétaindítások. Míg egy hordozórakéta egyszer termel bevételt, addig egy internet-előfizető évekig fizet havi díjat, vagyis kiszámítható, folyamatos pénzáramot biztosít.
Az AI lett az új növekedési történet
A Morgan Stanley szerint azonban még ez sem lesz a SpaceX legfontosabb üzletága. Úgy vélik, hogy a következő másfél évtized legnagyobb értékteremtője a mesterséges intelligenciára épülő infrastruktúra lehet. Modelljük szerint az AI-hoz kapcsolódó bevételek 2026-ban még „csak” 22 milliárd dollárt (mintegy 7500 milliárd forint) érhetnek el, 2030-ra azonban már 190 milliárd dollárra (közel 65 ezer milliárd forintra), 2040-re pedig 2600 milliárd dollárra (mintegy 890 ezer milliárd forintra) nőhetnek.
A befektetési bank elképzelése szerint
a SpaceX nem egyszerűen internetszolgáltatóvá válik, hanem olyan globális AI-infrastruktúrát épít ki, amely adatközpontokat, nagy teljesítményű számítási kapacitást és műholdas adatkapcsolatot egyaránt biztosít.
A Morgan Stanley elemzésének egyik legérdekesebb állítása, hogy a SpaceX-et már nem elsősorban más űripari vállalatokkal hasonlítják össze. Ha a vállalat jövője valóban a mesterséges intelligencia kiszolgálásáról szól, akkor a legfontosabb versenytársak nem a Blue Origin, a Rocket Lab vagy az ULA lehetnek, hanem olyan technológiai óriások, mint a Microsoft, az Amazon Web Services, a Google Cloud vagy az Oracle.
Ez alapjaiban változtatja meg a vállalat megítélését. A befektetők szemében a SpaceX már nem pusztán egy rakétákat gyártó cég lehet, hanem egy olyan infrastruktúra-szolgáltató, amely a következő évtized digitális gazdaságának egyik alapkövét építheti ki.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a klasszikus űripari üzlet elvesztette volna jelentőségét. Az amerikai kormány továbbra is a SpaceX egyik legfontosabb ügyfele. Az amerikai Űrerő (Space Force) idén tavasszal 2,29 milliárd dolláros (mintegy 780 milliárd forintos) szerződést ítélt oda a vállalatnak katonai műholdas adatátviteli hálózat kiépítésére. Emellett a NASA emberes űrrepülési programjai, a Nemzetközi Űrállomás ellátása és a Hold-program is stabil megrendelésállományt biztosítanak.
Nem mindenki ennyire optimista
Bár több nagy befektetési bank is vételre ajánlja a SpaceX részvényeit, a Morgan Stanley messze a legoptimistább előrejelzést adta. Más elemzőházak 190-225 dollár közötti célárakat határoztak meg, miközben a részvény árfolyama az első kereskedési hetek után jelentősen visszaesett a kezdeti csúcsokról. Ez arra utal, hogy a piac egyelőre óvatosabban kezeli azokat a hosszú távú forgatókönyveket, amelyekre a Morgan Stanley építi értékelését.
Ráadásul maga a SpaceX is elismeri tőzsdei dokumentumaiban, hogy az AI-üzletág még nagyon korai szakaszban jár.
A vállalat szerint jelentős technológiai, finanszírozási és integrációs kockázatok övezik az új fejlesztéseket, különösen az xAI felvásárlását követően.
A Morgan Stanley elemzésének valódi jelentősége ezért nem is a 300 dolláros célárban rejlik. Sokkal inkább abban, hogy a világ egyik legnagyobb befektetési bankja szerint a SpaceX értékének döntő része még nem a jelenlegi üzletből, hanem olyan tevékenységekből származhat, amelyek ma még csak részben léteznek.
Ez óriási szemléletváltás a vállalat megítélésében. A SpaceX-et éveken keresztül a világ legsikeresebb magánűrvállalataként emlegették, most azonban egyre többen már nem elsősorban rakétagyártóként, hanem a mesterséges intelligencia, a műholdas kommunikáció és a globális digitális infrastruktúra egyik lehetséges meghatározó szereplőjeként tekintenek rá. Az, hogy ez a forgatókönyv valóban megvalósul-e, a következő évtized egyik legizgalmasabb technológiai és befektetési kérdése lehet.