A Szaharában épül a világ egyik legnagyobb tehenészete: 270 ezer szarvasmarhát telepítenének Algériába

Egy példátlan méretű, a Szahara peremén megvalósuló állattenyésztési és feldolgozóipari beruházással csökkenteé a tejimporttól való függését Algéria. Az Adrar tartományban készülő komplexum teljes kapacitása elérésekor 270 ezer szarvasmarhának adhat helyet, és a tervek szerint az ország tejporigényének akár felét is kiváltaná. A projekt mögött az algériai állami Nemzeti Befektetési Alap és a katari Baladna tejüzem áll. A Baladna Katar az ország legnagyobb helyi tejipari és italgyártó vállalata. Saját, Dohától északra működő integrált gazdaságában szarvasmarhát tart, a tejet feldolgozza, csomagolja, majd országos hálózaton értékesíti. A cég tej, UHT-tej, joghurt, laban, sajt, labneh, tejszín, desszert és gyümölcslé termékeket gyárt. Telephelye mintegy 2,4 millió négyzetméteres, és legfeljebb 24 ezer tejelő tehén elhelyezésére alkalmas.

Teheneket vezetnek etetni egy tejüzembe a Baladna farmon, al-Khor városában, 60 kilométerre északra a katari fővárostól (illusztráció) Fotó: AFP

A szaharai projekt, amelyben most részt vesz, körülbelül 3,5 milliárd dolláros fejlesztést jelent és 117 ezer hektáron valósul meg, vagyis nem pusztán egy óriási tehenészetet, hanem teljes, integrált agráripari rendszert építenek ki. A program része a takarmánytermesztés, a tej- és húsmarhatartás, valamint a tejpor előállítására szolgáló feldolgozóüzem is.

A beruházás fő célja az, hogy Algéria kisebb mértékben szoruljon importra. Az ország jelenleg a világ harmadik legnagyobb tejporimportőre, ezért a kormány stratégiai kérdésként kezeli a hazai feldolgozás és állattenyésztés bővítését. Tavaly a német GEA megbízást kapott mezőgazdasági és feldolgozó berendezések széles skálájának, valamint folyamattervezésnek és szolgáltatásoknak a szállítására, amely eddigi egyik legnagyobb megrendelése. A GEA német technológiai vállalat szerint a tejporgyártás 2027 végén indulhat el, majd több lépcsőben futtathatják fel a termelést. Az FPT és a Green Power Systems jelentős megrendeléseket kapot a beruházoktól. Mivel a Szahara régióban található, ahol a hőmérséklet gyakran meghaladja a 40°C-ot évi 130 napon keresztül, a tejelő tehenek etetésére szolgáló mezőgazdasági terület egy hatalmas, folyamatos öntözési projekt középpontjában áll, amelyben a Green Power Systems által biztosított és FPT motorokkal hajtott áramfejlesztők kulcsszerepet játszanak.