Nincs kivételezés: Donald Trump akár 100 százalékos vámot is kivethet Magyarországra az orosz olaj vásárlása miatt
Az amerikai törvényjavaslat néhány ponton hasonlít az Európai Unió tervezett 21. szankciós csomagjához, amely szintén nagyobb nyomást helyezne az orosz energiaszektorra, valamint az árnyékflottára is.
Az Egyesült Államok terve nem csupán gazdasági célokat szolgál, hanem egy olyan stratégiai eszköz lehet, amely országokat választ le az orosz energiahordozókról.
A tervezett szankciókról
A republikánus és demokrata szenátorok által egyaránt támogatott törvényjavaslat szankciókat vezetne be orosz tisztségviselőkkel szemben, a vámok révén pedig nyomást gyakorolna Kínára és Indiára annak érdekében, hogy csökkentsék orosz energiafüggőségüket.
Az indítványt Lindsey Graham és Richard Blumenthal szenátorok nyújtották be 2025 áprilisában, azonban az eredeti változat néhány ponton eltért az aktuális törvényjavaslattól.
Az új változat enyhíti az orosz kőolajat és földgázt vásárló harmadik országokra kivethető vámokat. A korábban javasolt, 500 százalékos vám helyett legfeljebb 100 százalékos vámot lehetne kivetni az öt legnagyobb vásárlóra.
A tervezet továbbá mentességet biztosítana azoknak az országoknak is, amelyek az orosz földgázexport kevesebb mint 15 százalékát importálják, és jelentős lépéseket tesznek a behozatal csökkentése érdekében. Ez Japánt, Franciaországot, Magyarországot és Belgiumot is mentesíthetné az intézkedések alól.
A kőolaj esetében azonban más a helyzet, mivel a szenátus munkatársai Kína, India, Azerbajdzsán és Szlovákia mellett Magyarországot is az öt legnagyobb vásárló közé sorolják.
Ez akár azt is eredményezhetné, hogy az Egyesült Államok vámot vethetne ki a magyar eredetű importtermékekre.
A törvényjavaslat továbbá szankciókkal sújtaná az orosz árnyékflotta azon tartályhajóit is, amelyek nyugati biztosítási, finanszírozási és egyéb hajózási szolgáltatások nélkül szállítanak orosz energiahordozókat, megkerülve ezzel az olajárplafont és a kapcsolódó korlátozásokat.
A tervezett intézkedések orosz pénzügyi intézményeket, köztük az ország központi bankját, valamint olyan energetikai projekteket is érintenének mint például a Jamal LNG és az Arctic LNG 1, 2, 3.
Az egyik rendelkezés pedig Donald Trump elnök számára lehetővé tenné, hogy felmentést adjon a szankciók alól, amennyiben az amerikai nemzeti érdeket szolgál.
Széles körű támogatottság
Lindsey Graham, aki szombaton váratlanul elhunyt, mindössze egy nappal korábban, ukrajnai látogatása során jelentette be, hogy megállapodott Donald Trump elnökkel a törvényjavaslat előmozdításáról, több mint egy évvel annak benyújtása után.
A szenátus munkatársai közölték, hogy a törvényjavaslatnak 26 társelőterjesztője van, és arra számítanak, hogy ez a szám tovább bővülhet, valamint pozitívan nyilatkoztak az elfogadás esélyeiről is:
Meglehetősen biztosak vagyunk abban, hogy a javaslat végigmegy a törvényhozási folyamaton.
Az eredeti verzió több pontján a kormányzattal folytatott, hónapokon át tartó egyeztetések eredményeként enyhítettek:
Jelenleg ez az egyetlen olyan javaslat, amely minden érintett támogatását élvezi, és valószínűleg ez az egyetlen, amelyből törvény születhet, és úgy gyakorolhat nyomást Oroszországra, ahogy mindannyian szeretnénk
− fogalmazott a neve elhallgatását kérő, szenátusi forrás.
Donald Trump is derűlátó
Az amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy Iránnal és a Hezbollahhal szembeni szankciókat is beilleszthetnek a törvényjavaslatba. Úgy fogalmazott, hogy
ez nagyon jelentős lépés lenne.
Richard Blumenthal azonban óvatosságra intett mindenkit a célpontok körének bővítésével kapcsolatban:
Minden tiszteletem az elnöké, de ő már jóváhagyta ezt a törvényjavaslatot, ezért véleményem szerint ezzel kellene foglalkoznunk, ahelyett hogy újabb lehetséges célpontokat vonunk be
− fogalmazott a szenátor.
Egy másik szenátusi forrás pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a benyújtott törvényjavaslat már a jelenlegi formájában is lehetővé teszi a szankciók és vámok kivetését olyan országokra, amelyek együttműködnek az orosz védelmi iparral.
Ez Lindsey tiszteletére történik. Ez az ő ügye volt. Mindennél jobban akarta ezt. Önök is tudják, hogyan vélekedett róla, és jó esély van arra, hogy most megvalósuljon
− nyilatkozta Donald Trump.