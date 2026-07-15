Nincs kivételezés: Donald Trump akár 100 százalékos vámot is kivethet Magyarországra az orosz olaj vásárlása miatt

Az amerikai törvényjavaslat néhány ponton hasonlít az Európai Unió tervezett 21. szankciós csomagjához, amely szintén nagyobb nyomást helyezne az orosz energiaszektorra, valamint az árnyékflottára is.

Az Egyesült Államok módosított szankciós tervein / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok terve nem csupán gazdasági célokat szolgál, hanem egy olyan stratégiai eszköz lehet, amely országokat választ le az orosz energiahordozókról.

A tervezett szankciókról

A republikánus és demokrata szenátorok által egyaránt támogatott törvényjavaslat szankciókat vezetne be orosz tisztségviselőkkel szemben, a vámok révén pedig nyomást gyakorolna Kínára és Indiára annak érdekében, hogy csökkentsék orosz energiafüggőségüket.

Az indítványt Lindsey Graham és Richard Blumenthal szenátorok nyújtották be 2025 áprilisában, azonban az eredeti változat néhány ponton eltért az aktuális törvényjavaslattól.

Az új változat enyhíti az orosz kőolajat és földgázt vásárló harmadik országokra kivethető vámokat. A korábban javasolt, 500 százalékos vám helyett legfeljebb 100 százalékos vámot lehetne kivetni az öt legnagyobb vásárlóra.

A tervezet továbbá mentességet biztosítana azoknak az országoknak is, amelyek az orosz földgázexport kevesebb mint 15 százalékát importálják, és jelentős lépéseket tesznek a behozatal csökkentése érdekében. Ez Japánt, Franciaországot, Magyarországot és Belgiumot is mentesíthetné az intézkedések alól.

A kőolaj esetében azonban más a helyzet, mivel a szenátus munkatársai Kína, India, Azerbajdzsán és Szlovákia mellett Magyarországot is az öt legnagyobb vásárló közé sorolják.

Ez akár azt is eredményezhetné, hogy az Egyesült Államok vámot vethetne ki a magyar eredetű importtermékekre.

A törvényjavaslat továbbá szankciókkal sújtaná az orosz árnyékflotta azon tartályhajóit is, amelyek nyugati biztosítási, finanszírozási és egyéb hajózási szolgáltatások nélkül szállítanak orosz energiahordozókat, megkerülve ezzel az olajárplafont és a kapcsolódó korlátozásokat.

A tervezett intézkedések orosz pénzügyi intézményeket, köztük az ország központi bankját, valamint olyan energetikai projekteket is érintenének mint például a Jamal LNG és az Arctic LNG 1, 2, 3.