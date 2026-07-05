XXL méretű szélerőművet kénytelenek lebonatni alig két és fél év után – Magyarország éppen nagy szélenergia-programra készül

Alig két és fél évvel az üzembe helyezése után döntöttek úgy, hogy lebontanak egy kiemelkedően nagy teljesítményű szélerőművet a németországi Szászországban. A mintegy tízmillió euróból épült, hat megawattos berendezés eredetileg akár ötezer háztartás ellátására elegendő áramot termelhetett volna, ám a szélerőmű lakossági panaszok és műszaki problémák miatt, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Lakossági panaszok miatt leszerelnek egy kivételesen drága szélerőművet Németországban (a kép illusztráció) Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A több mint 250 méteresre becsült szélturbina Oberwiera Harthau nevű településrészén áll. A német sajtó szerint, a helyiek már röviddel az indulás után a berendezés zajára panaszkodtak, miközben a turbina a beszámolók szerint nem is teljes kapacitáson működött. A gépház hajtóművét is kicserélték, de ez sem oldotta meg tartósan a problémákat, ezért az üzemeltető a bontás mellett döntött.

Az eset jól mutatja, hogy a szélenergia fejlesztése nem kizárólag kapacitás- és finanszírozási kérdés. Egy-egy nagy turbina telepítésénél a műszaki megbízhatóság, a zajhatás, a tájba illesztés, a helyi közösségekkel való egyeztetés, valamint a későbbi bontás és hulladékkezelés is meghatározó szempont. A szélerőművek tervezett élettartama jellemzően 20–30 év, ám a német projekt azt példázza, hogy egy hibásan működő vagy társadalmilag elfogadhatatlanná váló beruházás ennél jóval hamarabb is elbukhat.

Külön kihívást jelentenek a rotorlapátok. A szélturbinák acél- és betonszerkezeteinek egy része újrahasznosítható, a kompozit anyagból készülő lapátok feldolgozása viszont továbbra is költséges és technológiailag bonyolult. Európában emiatt egyre inkább előtérbe kerül a bontási kötelezettségek, a pénzügyi biztosítékok és az újrahasznosítás előzetes szabályozása.

A szélerőművek lapátjai nem elsősorban működés közben, hanem gyártásuk és leszerelésük után jelentenek környezeti kihívást.

A szélerőmű lapátok környezeti hatása

A szélerőmű lapátok nehezen újrahasznosíthatók, ezek a fő kihívások:

Kompozit hulladéknak számítanak: a lapátok jellemzően üveg- vagy szénszálból, műgyantából és más, egymáshoz erősen kötött anyagokból készülnek. Ezeket nem lehet olyan egyszerűen szétválogatni és újrahasznosítani, mint az acélt vagy az alumíniumot. A teljes szélerőmű tömegének nagy része újrahasznosítható, de épp a lapátok jelentik a legnehezebb részt.

Hulladékkezelés és lerakás: a régebbi lapátok egy része hulladéklerakóba került, vagy darálás után cementgyárakban hasznosították. Ez utóbbi csökkentheti a fosszilis tüzelőanyag- és nyersanyagigényt, de nem teljes értékű anyagában történő újrahasznosítás: a kompozit anyag jelentős része végleg elvész.

Gyártási lábnyom: az üvegszál, a műgyanták és különösen a szénszál előállítása energiaigényes, emellett vegyipari alapanyagokat igényel. A nagy méret miatt a lapátok szállítása is jelentős logisztikai terheléssel járhat.

Növekvő hulladékmennyiség: az első, nagy számban telepített szélerőművek sok helyen elérik életciklusuk végét, ezért a következő években gyorsan nőhet a leszerelt lapátok mennyisége. Az uniós kutatások szerint a meglévő újrahasznosítási kapacitások még korlátozottak.

Vagyis a legnagyobb probléma az, hogy a lapátok jelentős része még mindig lerakóba, égetésre vagy átmeneti tárolásba kerül, miközben a nagy volumenű anyagában történő újrahasznosítás csak most kezd felfutni.