Napjai vannak csak a magyaroknak meggyőzni az oroszokat – már a szerb elnök sem tudta elhallgatni, mit gondol a Mol történelmi üzletéről – „nem tudom, hogy itt bárki is miért optimista!"

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközök ellenőrzéséért felelős hivatala, vagyis az OFAC július 1-jén egy hónappal meghosszabbította a Mol-NIS tárgyalásokhoz szükséges engedély érvényességét, ám az érintett felek azóta sem állapodtak meg.

A szerb elnök nem optimista / Fotó: AFP

Amennyiben nem történik előrelépés az ügyben, akkor újabb hosszabbításra lehet szükség, azonban Aleksandar Vucic szerint nincs ok a túlzott optimizmusra.

A szerb elnök szerint kútba eshet a Mol-NIS üzlet

Ellentmondó nyilatkozatok érkeznek Szerbiából. Míg Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter, valamint Dusan Bajatovic, a Srbijagas vezérigazgatója korábban derűlátóan nyilatkozott, és azt mondták, újabb hosszabbításra számítanak, addig Aleksandar Vucic lehűtötte a kedélyeket.

Nem értem Bajatovic miért ennyire derűlátó. Senki nem tudja milyen döntést hoz majd az Egyesült Államok

− mondta a szerb elnök, majd hozzátette, hogy mindenkinek csak sejtései lehetnek.

Aleksandar Vucic újságírói kérdésekre válaszolva azt is elmondta, hogy már a kezdetektől tudta, hogy az ügy rendezése nehezen halad majd és hangsúlyozta, hogy a megállapodás legkevésbé sem Szerbián múlik. Az állam mindent megtesz annak érdekében, hogy megállapodás születhessen.

Miért van szükség az Egyesült Államok engedélyére?

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS-sel szemben az orosz többségi tulajdonrész miatt. A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttyel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Az Egyesült Arab Emírségek is beszállna

Miközben aktívan zajlanak a tárgyalások a Gazpromnyefty és a Mol között az orosz tulajdonrész akvizíciójáról, addig az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalata, az ADNOC is jelezte esetleges szándékát a NIS egy kisebbségi tulajdonrészének felvásárlásáról.

A NIS többségi részvénycsomagját (56,15 százalék) jelenleg a Gazprom és leányvállalata, a Gazpromnyefty birtokolja, míg a fennmaradó értékpapírok

29,9 százalékban a szerb állam,

13,95 százalékban pedig kisrészvényesek és alkalmazottak

tulajdona.