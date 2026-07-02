Ötven év után Trump megnyitná az utat a szuperszónikus utasszállítók előtt: elképesztő sebességet engedélyeznének a szárazföld felett is – így nem törhetnek be az ablakok

Az amerikai kormányzat megkezdte az előkészületeket annak az öt évtizede érvényben lévő szabálynak a feloldására, amely tiltja a polgári szuperszonikus repülést az Egyesült Államok szárazföldje felett. A cél az, hogy a sebességkorlátozást zajhatár váltsa fel, ugyanis a hatóságok szerint a legújabb szuperszónikus gépeken már képesek jelentősen mérsékelni a hangrobbanás hatását – írja a szerb Forbes Magazin.

Visszatérhetnek a szuperszonikus utasszállítók Amerika földje felé. / Fotó: Denver Post via Getty Images

Törött ablakok, megrongált épületek: ezért tiltották meg a szuperszonikus repülést a szárazföld felett

Az amerikai közlekedési minisztérium terve alapján a jövőben a repülőgépek átléphetnék a hangsebességet a szárazföld felett is, amennyiben a kibocsátott zaj nem haladja meg az előírt értéket. A javaslatot a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) hivatalos közleményben ismertette.

A változás előzményének tekinthető Donald Trump 2025 júniusában aláírt elnöki rendelete volt, melyben utasította az FAA-t, hogy dolgozza ki a szuperszonikus repülés zajszintre épülő tanúsítási rendszert, valamint számolja fel az ágazat fejlődését lassító szabályozási akadályokat.

Az FAA még 1973-ban vezette be a tilalmat, ami megakadályozta, hogy a polgári repülőgépek a szárazföld felett átlépjék az 1 Mach sebességet. A döntést akkor a hangrobbanások okozta lakossági panaszok és anyagi károk indokolták.

A hatvanas évek kísérletei során ugyanis bebizonyosodott, hogy az ismétlődő hangrobbanások

ablakokat törhetnek be,

épületeket rongálhatnak meg,

ennélfogva jelentős társadalmi ellenállást válthatnak ki.

Az oklahomai teszteket követően a hatóságok arra jutottak, hogy a technológia akkori állása mellett a tiltás jelentette a legbiztonságosabb megoldást.

Brian Bedford, az FAA vezetője szerint a korszerű repülőgép-tervezés már képes nagymértékben csökkenteni a hangrobbanás hatását. Ennek köszönhetően lehetőség nyílhat a több mint ötven éve érvényes korlátozás feloldására úgy, hogy a repülési útvonalak mentén élők zajterhelése is alacsony marad. A jelenlegi menetrend szerint az új szabályozás 2027 közepére készülhet el.