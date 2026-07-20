Halálos rakétatámadás ért egy gabonaszállító hajót Odessza közelében

Legalább tíz ember meghalt, miután orosz rakéták csapódtak be egy kukoricát szállító teherhajóba Ukrajna déli részén, Odessza kikötője közelében. Az ukrán hatóságok szerint ez volt az elmúlt hetek legsúlyosabb fekete-tengeri támadása –

írja a Reuters.

Az ukrán hatóságok szerint ez volt az elmúlt hetek legsúlyosabb fekete-tengeri támadása/Fotó: A_Lesik / Shutterstock

A Golden Leo nevű hajót érte támadás

A Golden Leo nevű, Bissau-guineai zászló alatt közlekedő hajót három manőverező robotrepülőgéppel találták el vasárnap. A fedélzeten indiai és szíriai állampolgárok dolgoztak. A becsapódások tüzet okoztak, a mentési munkálatok egész éjszaka tartottak.

Az ukrán tengeri kikötők hatósága szerint kilenc tengerész és egy kikötői révkalauz vesztette életét, míg a 17 fős személyzet nyolc tagját sikerült kimenteni.

A hajó tulajdonosa a mumbai székhelyű Ocean Grace Shipping Ltd., míg az üzemeltető Friends Shipping Co SA egyelőre nem kommentálta az esetet. Oroszország részéről sem érkezett azonnali hivatalos reakció.

Fokozódó harcok a Fekete-tengeren

A Fekete-tenger a háború kezdete óta stratégiai jelentőségű térség. Bár a korábbi gabonaszállítási megállapodások lehetővé tették a tengeri export részleges helyreállítását, az utóbbi időben ismét erősödtek a támadások.

Ukrajna egyre gyakrabban veszi célba az orosz energetikai infrastruktúrát és olajszállító hajókat, míg Oroszország fokozza csapásait az ukrán mélytengeri kikötők és kereskedelmi hajók ellen.

Az orosz védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy éjszaka üzemanyagtárolókat semmisített meg Odessza kikötőjében. Az odesszai régió kormányzója szerint az orosz támadásokban csak ebben a hónapban már 28 ember vesztette életét.

Hatás a gabonakereskedelemre

A Fekete-tengeri útvonal újabb veszélyeztetése ismét aggodalmat kelt a globális gabonaellátás miatt. Ukrajna az elmúlt években a világ búzaexportjának mintegy 6, a kukoricaexportnak pedig 11 százalékát adta, ugyanakkor a fekete-tengeri kikötők exportkapacitásának körülbelül egyharmada kiesett az orosz rakéta- és dróntámadások következtében.

Közben az ukrán csapások arra is rákényszerítették Oroszországot, hogy korlátozza a hajózást az Azovi-tengeren, amely az orosz gabonaexport hozzávetőleg egynegyedének fontos útvonala. Ez tovább növeli a bizonytalanságot a nemzetközi gabonapiacon.