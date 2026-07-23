Újabb olajársokkra ébredt Magyarország: lángokban áll két tanker a Vörös-tengeren, karnyújtásnyira a Brent ára a kritikus 100 dollártól

A jemeni húszi lázadók közölték, hogy rakétákkal és drónokkal támadtak meg két szaúd-arábiai olajszállító tankert a Vörös-tengeren. A szaúdi állami hírügynökség később megerősítette, hogy az egyik hajó kigyulladt a támadás következtében. A hírre a Brent árfolyama 96 dollár fölé emelkedett – írja a Reuters.

Megtámadtak két szaúd-arábiai olajszállító tankert/Fotó: NurPhoto via AFP

Az Encelia mellett a Layla nevű tankert is célba vették

A szaúdi SPA hírügynökség szerint az Encelia nevű tanker orr-részén keletkezett tűz, miután találat érte a hajót. A személyzet valamennyi tagja épségben megmenekült, a hatóságok pedig biztosították a hajót és intézkedéseket tettek a tengeri környezet védelme érdekében. A közlemény a támadást a nemzetközi jog megsértésének nevezte.

A húszik azt állítják, hogy az Encelia mellett a Layla nevű tankert is célba vették. Indoklásuk szerint a két hajó megsértette az Irán által támogatott fegyveres csoport által Szaúd-Arábiával szemben elrendelt tengeri blokádot. A lázadók szerint ballisztikus rakétákat, robotrepülőgépeket és drónokat vetettek be az akció során.

Tengeri biztonsági források szerint az Encelia vészjelzést adott le, miután rakétatalálat érte a szaúdi Dzsizán kikötőjének közelében, és tűz ütött ki a fedélzetén. A brit Vanguard kockázatkezelő cég szintén megerősítette, hogy a szaúdi zászló alatt közlekedő tanker ismeretlen lövedék becsapódása miatt sérült meg.

A brit UK Maritime Trade Operations (UKMTO) hasonló incidensről számolt be ugyanazon a térségen, közölve, hogy egy tanker kapitánya tűzzel járó találatot jelentett. Sérültekről vagy környezeti károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A húszik azt is állították, hogy további mintegy tíz hajót visszafordulásra kényszerítettek, ezt azonban független források egyelőre nem erősítették meg. Hajókövetési adatok szerint szerdán öt tanker változtatott útvonalat a Vörös-tengeren, közülük kettő a Szuezi-csatorna felé vette az irányt, miután a húszik figyelmeztették a hajókat, hogy kerüljék a szaúdi kikötőket.