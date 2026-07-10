Óriási szigorítás a németeknél: Merz puskázott, a magyar módszert veszik át, hogy véget érjen a gazdasági káosz – ezen múlik minden

A magyarországihoz képest nagyon eltérő a szabályozás több európai országban is, már ami a táppénz-ellátást illeti. A németeknek a betegségük első napjától kezdve kötelező lesz orvosi igazolást küldeniük, ha beteget jelentenek, ellenkező esetben nem maradhatnak otthon. Ez része annak az új reformcsomagnak, amelyet Friedrich Merz kancellár múlt héten jelentett be a gazdaság élénkítése érdekében – írja az Euronews.

Táppénzszabályok Európában/Fotó: khunkornStudio

Túl magas a táppénzen lévők aránya

Jelenleg a dolgozók legfeljebb három napig maradhatnak otthon anélkül, hogy igazolást adnának le, sőt a papírt orvosi vizsgálat nélkül is megkaphatják. A táppénzen lévő munkavállaló ráadásul legfeljebb hat hétig a teljes fizetését kapja.

Merz többször panaszkodott amiatt, hogy Németországban túl magas a betegszabadságon lévők aránya, ami rontja a termelékenységet.

A lépés ugyanakkor felveti a kérdést, hol áll Németország más európai országokhoz képest: mennyire könnyű táppénzre menni, és mekkora bért kapnak a munkavállalók a betegszabadságuk idején.

Magyarország: orvosi igazolás az első naptól kötelező

Magyarországon jóval szigorúbbak a szabályok: a munkáltatók már a táppénz első napjától orvosi igazolást kérnek, így Németország nem lesz egyedül, amikor bevezeti az új előírásait.

Magyarországon a betegszabadság és a táppénz két külön ellátás, eltérő szabályokkal.

A munkavállaló saját betegsége esetén a keresőképtelenség első 15 munkanapjára betegszabadság jár, amelyet a munkáltató fizet. Ennek összege a távolléti díj 70 százaléka. A betegszabadság évente legfeljebb 15 munkanap lehet, év közben kezdődő munkaviszony esetén ennek arányos része jár.

A 15 munkanap kimerülése után következik a táppénz, amelyet már az egészségbiztosítás finanszíroz. A táppénz mértéke főszabály szerint a napi átlagkereset 60 százaléka, ha a biztosított legalább 730 nap folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, ennél rövidebb biztosítási idő esetén 50 százalék jár. Kórházi fekvőbeteg-ellátás idején szintén 50 százalékos a táppénz. A táppénz összege felső korláthoz kötött, és megfelelő biztosítási előzmény mellett legfeljebb egy évig folyósítható.