A Temu az elmúlt egy évben jelentősen megerősítette a szellemitulajdon-védelmi rendszerét: a platform már több mint 15 ezer márkát figyel proaktívan a jogsértő termékek kiszűrése érdekében, ami háromszoros növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az online piactér szerint a fejlesztéseknek köszönhetően a hamis vagy jogsértő termékek jelentős részét már még azelőtt eltávolítják, hogy azok eljutnának a vásárlókhoz.

Hatalmas mérföldkőhöz ért a Temu: új szintre emelte a hamisítványok elleni védelmet / Fotó: Audio und werbung

A vállalat a 2026-os szellemitulajdon-védelmi jelentésében ismertette az elmúlt év eredményeit. Eszerint a proaktív fellépés egyre nagyobb szerepet kap: míg egy évvel korábban minden bejelentés alapján eltávolított jogsértő termékre mintegy 200 saját kezdeményezésre törölt hirdetés jutott, addig ez az arány mára 331-re emelkedett.

A Temu szerint ebben kulcsszerepet játszik a mesterséges intelligenciára épülő ellenőrzési rendszer és a szakértői felülvizsgálat kombinációja. A platform adatbázisa jelenleg több mint 47 millió képet és 9,5 millió kulcsszót tartalmaz, miközben a képalapú felismerési rendszer lefedettsége egy év alatt több mint nyolcszorosára nőtt.

A vállalat nemcsak az aktív hirdetéseket ellenőrzi, hanem a piactérre belépő kereskedőket is szigorúbb vizsgálatnak veti alá.

Az elmúlt évben az új eladói jelentkezések több mint 40 százalékát már az ellenőrzési folyamat során elutasították, míg több mint 16 ezer üzletet ismétlődő szellemitulajdon-jogi jogsértések miatt távolítottak el a platformról.

A Temu közlése szerint minden új terméklistát összevetnek a jogsértéseket felismerő adatbázissal még a megjelenés előtt, ezt követően pedig folyamatos megfigyelés alatt maradnak. A jogtulajdonosok bejelentéseit is gyorsabban kezelik: a vállalat szerint az átlagos ügyintézési idő már 24 órán belül marad.

A fejlesztések nemcsak az eladókat, hanem a vásárlókat is érintik. A Temu valamennyi működési piacán bevezette azt a funkciót, amely figyelmeztetést jelenít meg, ha valaki hamisított vagy utánzatként ismert termékekre keres rá. Az ilyen keresések nem adnak találatot, helyettük a rendszer felhívja a figyelmet a hamis termékek vásárlásának kockázataira.