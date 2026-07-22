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Horvátország
Adriai-tenger
baleset

Magyarok kerültek bajba Horvátországban: elsodorta őket az Adriai-tenger

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Magyar turisták kerültek veszélybe Horvátországban. A nyaralókat strandolás közben erős áramlatok a nyílt tenger felé sodorták, ezért a vízirendészet segítségére szorultak.
VG
2026.07.22, 14:33

A horvát vízirendészet kedden két magyar turistát mentett ki a tengerből, akiket az erős áramlatok a Kamenjak-fok közelében a nyílt víz felé sodort − írta meg az Index.hr.

A tenger Fenoliga szigeténél
A tenger Fenoliga szigeténél / Fotó: mazarekic

A segélyhívó központ 18:15 körül kapott bejelentést arról, hogy két fürdőző az erős áramlatok miatt nem tud visszaúszni a partra Kamenjak térségében. A vízirendészet ezt követően azonnal elindult a pulai kikötőből a Kamenjak-fok felé.

A tengerben találtak rá a kimerült nyaralókra

A rendőrök a Fenoliga-sziget közelében két kimerült és rémült embert találtak. Egy 44 éves magyar férfiról és egy 38 éves magyar nőről volt szó.

A két turista 17 óra körül indult el a partról és átúsztak Fenoliga szigetére. Rövid ideig maradtak, majd amikor észrevették, hogy vihar közeledik, visszaindultak a part felé. Az erős áramlatok azonban a nyílt tenger felé kezdték sodorni őket.

Tapasztalt úszók voltak, de mégis bajba kerültek

Nagyjából ötven métert sikerült megtenniük mielőtt sodródni kezdtek. A turisták arról számoltak be a helyszínre érkező rendőröknek, hogy hiába tapasztalt úszók, nem tudtak kijutni a partra, mert minden erejük elfogyott.

Teljesen kimerültek. A kis sziget mellett találtunk rájuk

− mondta Daniel Bozic, a járőrhajó parancsnoka.

A rendőrök a két bajba jutott magyart a hajóra segítették, majd elvitték őket a partra, ahol holmijukat hagyták. Bár kimerültek voltak, de nem sérültek meg, így orvosi ellátásra sem szorultak.

Figyelmeztetést adott ki a rendőrség

A rendőrség az eset után arra figyelmeztette a helyieket és a turistákat, hogy ne ússzanak száz méternél messzebb a parttól, és ne merészkedjenek a hajózási útvonalakra.

A horvát hatóságok szerint az emberek a kimerültség, az erős tengeri áramlatok, a szél, illetve az olyan úszó- és szabadidős eszközök használata miatt, mint a gumimatracok vagy a SUP-deszkák, gyakran túlságosan eltávolodnak a parttól, és később már nem tudnak saját erejükből visszatérni.

Ilyen esetekben a vízirendészet a helyszínre vonul, felkutatja a veszélybe került embereket, segítséget nyújt nekik, majd biztonságosan visszaszállítja őket a partra.

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