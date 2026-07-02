Új területen hódít minden idők egyik legjobb teniszlegendája: szállodalánca már a Karib-térséget célozza – „eljött az ideje, hogy a pályán kívül is örökséget építsek”

Rafael Nadal nemcsak a teniszpályán, hanem az üzleti életben is új korszakot kezdett, miután tavaly novemberben visszavonult az élsporttól – írta a CNBC.

Nadal ugyanúgy szeretne maradandót alkotni az üzleti életben, mint ahogyan azt a teniszpályán tette / Fotó: AFP

A mallorcai legenda 2022-ben alapította meg a Zel Hotels szállodamárkát a Meliá Hotels Internationallel közösen. A hálózat most nyitotta meg negyedik szállodáját a Kanári-szigetekhez tartozó Fuerteventurán. Az első hotel 2023-ban Mallorcán nyílt meg, ezt követte a Costa Brava-i és a dominikai Punta Cana-i egység.

Nadal szerint a szállodaipar kézenfekvő választás volt számára, hiszen profi pályafutása alatt élete jelentős részét hotelekben töltötte. Ezt csináltam az életem felében, ezért pontosan tudom, mit szeretek egy szállodában – fogalmazott a híroldalnak.

A korábbi világelső azt is elmondta, hogy nem tudná elképzelni, hogy reggel úgy ébredjen fel, hogy nincs célja. Mint mondta, ugyanúgy szeretne maradandót alkotni az üzleti életben, mint ahogyan azt a teniszpályán tette.

Ahogyan örökséget építettem a pályán, most „eljött az ideje, hogy a pályán kívül is örökséget építsek”.

Nadal szerint az emberek egyre többet költenek élményekre, ezért a vendéglátás kifejezetten ígéretes befektetési terület. Ugyanakkor elismerte, hogy egy új márka felépítése rendkívül nehéz feladat, mert rendkívül erős a verseny.

A sport készítette fel az üzleti életre

A kétszeres olimpiai bajnok szerint a profi sport számos olyan készséget adott neki, amelyeket ma vállalkozóként is nap mint nap hasznosít.

Úgy fogalmazott, a sport megtanította kezelni a kudarcokat, csapatban dolgozni, elfogadni a vereséget és megfelelően kezelni a sikereket is.

Felidézte azt is, hogy 2023-ban csípőműtéten esett át, amely után egy éven keresztül próbált visszatérni, végül azonban be kellett látnia, hogy elérkezett a visszavonulás ideje.

Elmondása szerint nem volt könnyű lezárni pályafutását, ugyanakkor tudatosan készült arra, hogy új fejezetet nyisson az életében.

Megszólalt a wimbledoni pénzdíjakról is

Nadal a jelenleg zajló vitáról is beszélt, amely a Grand Slam-tornák pénzdíjai körül alakult ki.

A Wimbledon szervezői idén 20 százalékkal, rekordszintre, 64,2 millió fontra emelték az összdíjazást, ami mintegy 85 millió dollárnak felel meg.

A játékosok ugyanakkor nagyjából 71 millió fontos díjalapot szerettek volna, ami a torna bevételeinek mintegy 16 százalékát jelentené. Hosszabb távon pedig azt szeretnék elérni, hogy 2030-ra a Grand Slam-tornák bevételeinek 22 százaléka jusson a játékosoknak. Nadal szerint mindkét fél álláspontja érthető. Rámutatott:

a teniszezők ugyan két hétig versenyeznek, a tornák szervezői azonban egész évben dolgoznak azon, hogy a rendezvény sikeres legyen.

A spanyol klasszis arra is emlékeztetett, hogy a játékosok pénzdíjai az elmúlt másfél évtizedben jóval gyorsabban emelkedtek, mint a legtöbb foglalkozás jövedelmei.