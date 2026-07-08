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kiskereskedelem
kivonulás
Tesco

Sokkoló hír, végleg kivonulhat a Tesco Magyarországról: nem bír a Lidllel és az Aldival, a teljes EU-t faképnél hagyhatja – megszólalt a boltlánc

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Jelentős átalakulás jöhet a kiskereskedelmi láncok piacán. Sajtóhírek szerint a Tesco erősen fontolgatja, hogy kivonul a közép-európai piacokról, így Magyarországról is.
VG
2026.07.08, 12:42
Frissítve: 2026.07.08, 12:46

A Tesco mérlegeli annak a lehetőségét, hogy eladja közép- és kelet-európai érdekeltségeit. A Financial Times a helyzetet ismerő forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a nagy-britanniai Welwyn Garden Cityben székhellyel rendelkező kiskereskedelmi vállalat pénzügyi tanácsadókkal dolgozik együtt a magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágak jövőjét érintő stratégiai lehetőségek feltérképezésén.

Tesco In Hungary
Kivonulhat Közép-Európából a Tesco / Fotó: AFP

Egy ilyen döntés rengeteg embert érintene, hiszen a szóban forgó közép- és kelet-európai üzletág több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztat.

Amennyiben megvalósulna, az esetleges tranzakció lezárná a Tesco Egyesült Királyságon és Írországon kívüli terjeszkedési törekvéseit, amelyek korábban egy új amerikai szupermarketlánc létrehozására tett kísérletet is magukban foglalták.

A Tesco 1995-ben lépett be a magyarországi piacra. Miután az elmúlt években nemzetközi érdekeltségeinek jelentős részét értékesítette, a közép- és kelet-európai üzletág maradt a vállalat egyetlen számottevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül.

A Tesco a Financial Times megkeresésére úgy nyilatkozott: „Pletykákat vagy piaci találgatásokat nem kommentálunk.”

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