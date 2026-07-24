Brüsszel kimondta: a TikToknak szigorítania kell a gyerekek védelmének érdekében – tucatjával történnek botrányos visszaélések
Az Európai Bizottság előzetes álláspontja szerint a TikTok nem biztosítja a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletben előírt magas szintű védelmet a kiskorú felhasználóknak. Brüsszel elsősorban azt kifogásolja, hogy a fiatalok nyilvánossá tehetik a profiljukat, tartalmaik pedig idegenekhez, zaklatókhoz vagy szexuális célú kapcsolatfelvételt kereső felhasználókhoz is eljuthatnak. A platformot működtető vállalat végleges jogsértési döntés esetén éves globális árbevételének legfeljebb 6 százalékára rúgó bírságot kaphat.
A probléma nem elméleti. Az elmúlt hónapok oknyomozó vizsgálatai olyan TikTok-fiókokat tártak fel, amelyek valódi gyerekek hétköznapi videóit gyűjtötték össze, szexuális környezetbe helyezték, majd több százezres vagy milliós közönséghez juttatták el. Más profilok arra próbálták rávenni a fiatalokat, hogy fényképeket és személyes adatokat osszanak meg, vagy a TikTokról titkosított üzenetküldő alkalmazásokba lépjenek át.
A Bizottság szerint a 16-17 évesek nyilvános profiljain közzétett videókat a TikTok jelenleg más felhasználók „Neked” felületén is ajánlhatja.
A tartalmakat akár olyan emberek is megtekinthetik, akik nem rendelkeznek TikTok-fiókkal. Ez jelentősen megnöveli annak esélyét, hogy egy eredetileg barátoknak vagy kortársaknak szánt felvétel ellenőrizhetetlenül terjedni kezdjen.
Milliós közönséget építettek gyerekek videóiból
A spanyol Maldita.es 2025 decemberében húsz olyan TikTok-fiókot elemzett, amelyek valódi lányok és tinédzserek videóit töltötték fel újra. A felvételek eredetileg többnyire hétköznapi tartalmak voltak: a fiatalok táncoltak, énekeltek, iskolai környezetben vagy nyaralás közben szerepeltek. A húsz fiók összesen több mint egymillió követőt és hétmillió kedvelést gyűjtött, miközben több mint 3600 felvételt tett közzé. Több videó alatt felnőttnek látszó felhasználók szexuális megjegyzéseket írtak, a lányok nevét és eredeti profilját keresték, mások pedig gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló tartalmakat kínáló csatornákat népszerűsítettek.
A felvételek egy részén látható maradt az eredeti TikTok-vízjel és a kiskorú felhasználóneve.
Ez lehetővé tette, hogy az érdeklődők néhány lépéssel eljussanak a gyerek saját profiljához. Más újraközlők éppen ellenkezőleg jártak el: eltüntették a vízjelet, így a fiatal nemcsak a videó terjedését, hanem annak forrását sem tudta követni.
Ezt a terjedési láncot próbálná megszakítani az uniós szigorítás. A Bizottság szerint a kiskorúak tartalmainak alapértelmezésben csak azok számára kellene láthatónak lenniük, akiket a fiatal maga elfogadott. A 16-17 éveseknek maradhatna lehetőségük szélesebb TikTok-közönség elérésére, de videóik nem válhatnának korlátlanul hozzáférhetővé a platformon kívül, és nem kerülhetnének automatikusan idegen felhasználók ajánlási felületére.
A TikTok lehetett az első lépés a zsarolásig vezető úton
A Maldita.es 2026 májusában közzétett újabb vizsgálata 20 200 hozzászólást, 1600 fiókot és 380 videót elemzett. Ötven videó alatt 1383 olyan profilt találtak, amelyek hozzászólásai gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló képek vagy videók megszerzésére, cseréjére, ajándékozására vagy eladására irányultak. A szerzők megállapításai újságírói vizsgálatból származnak, nem lezárt büntetőeljárásból.
Az érintett felhasználók gyakran kódolt kifejezésekkel próbálták elkerülni az automatikus moderációt. A kapcsolatfelvétel után a beszélgetést Telegramra, Signalra, WhatsAppra vagy a kevés személyes adatot kérő Zangi alkalmazásba terelték. A TikTok ebben a folyamatban nem feltétlenül a tiltott felvételek tárolására, hanem a fiatalok és az érdeklődők megtalálására, valamint a kapcsolatok létrehozására szolgált.
A vizsgálat száz olyan TikTok-fiókot is azonosított, amelyek kiskorúakat hívtak „szabályok nélküli” privát csoportokba intim képek megosztására. Ezek a profilok összesen több mint 74 ezer követőt és 243 ezer kedvelést gyűjtöttek. A Maldita munkatársai öt ilyen csoportba léptek be, ahol állításuk szerint
fiatalkorúak és felnőttek egyaránt jelen voltak, és intim tartalmakat osztottak meg.
A TikTok a Bizottság megállapításaira reagálva közölte, hogy megvizsgálja az uniós dokumentumokat, és együttműködik a hatósággal. A vállalat szerint a tinédzserek fiókjai több mint ötven előre beállított adatvédelmi és biztonsági funkcióval rendelkeznek, a 18 év alattiak profiljai pedig alapértelmezésben privátak. A fiatalabb tizenévesek nem használhatják a közvetlen üzenetküldést, tartalmaik pedig a cég közlése szerint nem kerülhetnek be a „Neked” ajánlásai közé.
Az Európai Bizottság szerint azonban a legerősebb védelemnek akkor is működnie kell, ha a kiskorú megváltoztatja az alapbeállításokat. A hatóság nem pusztán újabb figyelmeztetéseket vagy szülői ellenőrző funkciókat vár, hanem azt, hogy a platform szerkezete eleve korlátozza a gyerekek tartalmainak idegenekhez jutását.
Az eljárás még nem zárult le. A TikTok megismerheti a vizsgálati iratokat, írásban válaszolhat az előzetes megállapításokra, és vitathatja a Bizottság érvelését. A végső döntésig jogilag nem tekinthető bizonyítottnak a DSA megsértése. A vizsgálat fennmaradó része továbbra is foglalkozik az ajánlórendszer úgynevezett nyúlüreghatásával, valamint azzal, hogy a valótlan életkor megadásával a gyerekek életkoruknak nem megfelelő tartalmakhoz férhetnek hozzá.
A TikTok teljesített a legrosszabbul a gyűlöletbeszéd elleni fellépésben az EU szerint
Miközben a közösségi médiás platformok rendre azt hangsúlyozzák, hogy határozottan fellépnek a gyűlöletkeltő tartalmakkal szemben, egy friss európai jelentés szerint a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az Európai Unióban működő Appeals Centre Europe, vagy röviden csak ACE vizsgálata arra jutott, hogy a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube számos esetben saját szabályzatát sem alkalmazza következetesen, így olyan tartalmak – például a gyűlöletbeszéd – is fennmaradhatnak az oldalakon, amelyek sértik a platformok közösségi irányelveit.
A platformok közül a TikTok teljesített a leggyengébben a vizsgált esetek alapján. Az ACE az esetek 83 százalékában megváltoztatta a szolgáltató döntését. Az Instagramnál ez az arány 74 százalék volt, míg a Facebook és a YouTube valamivel jobb eredményt ért el, de ezeknél is jelentős számban talált kifogásolható döntéseket a szervezet.