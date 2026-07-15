Trump meghívót küldött Iránnak: „Üljetek tárgyalóasztalhoz, vagy lebombázzuk az erőműveiteket”

Trump újabb ultimátumot adott Iránnak: hidak és erőművek elleni csapásokkal fenyegetett, ha nem indulnak újra a tárgyalások, melyek a múlt hét végén szakadtak meg, miután Irán támadást mért a Perzsa-öbölből távozni próbálóra két hajóra, amire válaszként az amerikai haderő újraindította csapásait iráni célpontok ellen. Trump nemrég bejelentette, majd visszavonta azt a tervét, amely szerint 20 százalékos díjat vetett volna ki a Hormuzi-szoroson áthaladó valamennyi teherhajóra az amerikai katonai kiadások ellentételezésére, ugyanakkor ismét életbe léptette az iráni kikötők tengeri blokádját. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, az eszkaláció azután lépett újabb szakaszába, hogy Trump a tűzszünet megszűnését, de a tárgyalások folytatását jelentette be, amiről viszont Teherán azt állította, hogy nem kezdeményzeték a tárgyalások folytatását.

Donald Trump amerikai elnök csapásokkal fenyegette meg Irán polgári és energetikai infrastruktúráit, amennyiben Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz

Fotó: Magali Cohen / Hans Lucas / AFP

Trump ismét szoros határidőt adott és az energetikai infrastuktúrát fenyegeti

„Jövő héten számukra igazán rosszra fordulnak a dolgok. Ki fogjuk iktatni az összes erőművüket. Elpusztítjuk az összes hídjukat, hacsak nem ülnek tárgyalóasztalhoz és nem kezdenek el tárgyalni” – fogalmazott Trump. A BBC cikkében felidézi, hogy az amerikai elnök már áprilisban is azzal fenyegetőzött, hogy iráni polgári infrastruktúrát, köztük hidakat és erőműveket bombáztat. Ez Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosának korábbi reagálása szerint a nemzetközi jog értelmében a civilek és a polgári infrastruktúra szándékos támadásként háborús bűncselekménynek minősülne. Az 1949-es genfi egyezmények a hadviselés humanitárius szabályai között egyértelműen tiltják a civil lakosság számára létfontosságú létesítmények elleni támadásokat.

Trump a Special Report című műsorban azt mondta, hogy az energetikai célpontokat egyelőre a végére hagyják, de végül azokat is támadás érheti.

Az energetikai célpontokat utoljára hagyom, de végül azokat is el fogjuk találni

– jelentette ki.

Az elnök szerint az amerikai tárgyalók kedden este azt üzenték iráni partnereiknek: „Jobb, ha megállapodnak, különben semmijük sem marad.”