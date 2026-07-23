Itt lehet Trump következő háborúja: egy afrikai országra csaphat le hamarosan az amerikai légierő – a magyar származású Gorka Sebestyén a leghangosabb támogatója
Donald Trump amerikai elnök kormánya katonai akció lehetőségét vizsgálja Maliban egy al-Kaida-kapcsolatokkal rendelkező fegyveres csoport ellen – írta a The Washington Post. Amennyiben jóváhagyják a műveletet, Mali lehet a nyolcadik ország, amelyet Trump második elnöki ciklusának kezdete óta amerikai katonai csapások érnek.
Trump egyelőre mérlegeli a beavatkozást
A célpont a JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) nevű dzsihadista szervezet lehet, amely 2017-es megalakulása óta számos halálos támadásért és emberrablásért vállalt felelősséget. A csoport az al-Kaida szövetségese, és az elmúlt időszakban egyre aktívabbá vált Nyugat-Afrikában:
- többek között Niger fővárosának repülőterén is végrehajtott halálos támadást,
- miközben Maliban blokádokkal és ostromokkal tartja rettegésben a lakosságot.
A Trump-adminisztráció a jelentések szerint egyelőre mérlegeli a beavatkozást, miközben az Egyesült Államok hónapok óta tartó konfliktusban érintett Iránnal. Egy esetleges mali-i akció tovább bővítené azoknak az országoknak és térségeknek a listáját, ahol az amerikai hadsereg 2025 óta műveleteket hajtott végre.
Trump korábban
- Irakban,
- Nigériában,
- Szomáliában,
- Szíriában,
- Venezuelában
- és Jemenben is rendelt el csapásokat.
Emellett az amerikai hadsereg több mint 200 ember halálát okozó műveleteket hajtott végre állítólagos kábítószer-szállító hajók ellen a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén.
Mali Afrika egyik legnagyobb aranytermelő országa, amely az elmúlt évek katonai hatalomátvételei után eltávolodott a nyugati országoktól. Az ország Burkina Fasóval és Nigerrel együtt olyan katonai vezetésű államok szövetségéhez tartozik, amelyek biztonsági támogatásért Oroszországhoz fordultak.