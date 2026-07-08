Donald Trump amerikai elnök engedélyt adna Ukrajnának arra, hogy saját maga gyártsa a Patriot légvédelmi rendszer elfogórakétáit. A bejelentés jelentős fordulatot jelenthet az ukrán légvédelem számára, mivel Kijev hónapok óta azzal küzd, hogy a nyugati készletek apadása miatt nem jut elegendő rakétához az orosz támadások kivédésére. Ha a gyártás valóban elindul, Ukrajna hosszabb távon csökkentheti függőségét a külföldi szállításoktól, ami komoly stratégiai előnyt jelenthet Oroszországgal szemben.

Trump megadja a kegyelemdöfést az oroszoknak: olyanra ad engedélyt Zelenszkijnek, amitől Ukrajna hatalmas fölényhez juthat – Putyin ennek nem fog örülni / Fotó: AFP

A NATO-csúcson Trump közösen nyilatkozott Zelenszkijjel: az Egyesült Államok gyártási licencet ad Ukrajnának, és megmutatja, hogyan kell előállítani a Patriot elfogórakétákat. Kijev régóta sürgeti ezt a lépést. A Patriot-rakétarendszer jelenleg az egyik leghatékonyabb eszköz az orosz ballisztikus rakéták és drónok elleni védekezésben, ugyanakkor az elfogórakéták gyártása eddig kizárólag az Egyesült Államokban történt. A korlátozott készletek miatt Ukrajna többször jelezte, hogy saját gyártókapacitást szeretne kiépíteni – írja a Bloomberg.

Az elmúlt időszakban az ukrán vezetés pozitív, szerintük javult Ukrajna katonai helyzete. Az elmúlt hetekben Ukrajna több sikeres rakéta- és dróntámadást hajtott végre az orosz utánpótlási útvonalak, valamint a megszállt Krím félszigeten található katonai célpontok ellen. Ukrán támadások több orosz olajfinomítót is értek, ami a beszámolók szerint üzemanyag-ellátási problémákat okozott Oroszország egyes térségeiben.

A frontvonalon ugyanakkor továbbra is heves harcok zajlanak.

Az orosz hadsereg folytatja előrenyomulását a kelet-ukrajnai Donyecki területen, miközben továbbra is rendszeresen hajt végre rakéta- és dróntámadásokat ukrán városok ellen.

Emiatt Zelenszkij ismételten további légvédelmi eszközöket és elfogórakétákat kért szövetségeseitől. A Patriot-rakéták belföldi gyártása éppen ezen változtathatna. Bár egy ilyen gyártósor felállítása várhatóan időt és jelentős technológiai átadást igényel, hosszabb távon lehetővé teheti, hogy Ukrajna gyorsabban pótolja a felhasznált készleteket, és kevésbé legyen kiszolgáltatva a nemzetközi szállításoknak.