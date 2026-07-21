Újabb áremelési hullám: drágulhatnak a kütyük, a világ legfontosabb chipgyártója tíz százalékos áremelést lengetett be – most nyomják le az Apple és a többiek torkán

A TSMC és a félvezetőipar más szereplői egyre nagyobb nyomás alatt állnak a gyártási költségek gyors növekedése miatt. Az iparágban jelentősen drágultak a gyártáshoz szükséges alapanyagok, berendezések és az energia, ami fokozza a termelési költségeket. A Bloomberg az értesülések alapján kitér arra, hogy a vállalat a jelenlegi alapárakat 5-10 százalékkal növelné, és az emelés egyaránt érintheti a legmodernebb, valamint a régebbi gyártástechnológiával készülő félvezetőket.

Áremelésről tárgyal partnereivel a világ vezető chipgyártója, a tajvani TSMC

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Árat emel és az Egyesült Államokban ruház be a TSMC

A vállalat júliusban megemelte 2026-ra vonatkozó beruházási és árbevételi előrejelzését, ami az értékelések szerint arra utal, hogy a nehézségek mellett a cég továbbra is számos megrendelést fog teljesíteni, miközben bérgyártóként kiszolgálja partnereit.

A TSMC arra számít, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése és az adatközpontok robbanásszerű bővülése továbbra is rendkívül erős keresletet biztosít a fejlett chipek iránt, és ez a növekedési trend 2027-ben, sőt azt követően is kitart.

Amennyiben a tervezett áremelés megvalósul, annak hatása ugyanakkor végigfuthat a globális technológiai ellátási láncon, hiszen a TSMC a világ vezető chiptervező vállalatainak meghatározó gyártópartnere.

Wendell Huang, a TSMC pénzügyi igazgatója a CNBC-nek adott interjújában elmondta, hogy a chipgyártó megduplázza az Egyesült Államokban a chipigény kiszolgálálására elindított, arizonai terjeszkedésére fordított összegeket. Az új kötelezettségvállalás a TSMC teljes arizonai beruházási portfólióját 265 milliárd dollárra emeli, a beruházás jórészt a mesterséges intelligencia által támasztott igények kiszolgálására irányul.