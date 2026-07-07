Megint teljes a káosz a Hormuzi-szorosban: Irán rakétákat lőtt több hajóra, Amerika máris bosszúra készül

Ismét kiéleződött a helyzet a Hormuzi-szorosban, miután amerikai tisztviselők szerint iráni erők legalább két rakétát lőttek ki a térségen áthaladó kereskedelmi hajókra. Az incidens súlyos csapást mérhet arra a kevesebb mint három hete megkötött tűzszüneti megállapodásra, amelynek értelmében Teherán vállalta a hajózást érő támadások leállítását – tudósít az Axios.

Az iráni támadások ismét veszélybe sodorhatják a tűzszünetet. / Fotó: CFOTO via AFP

Ismét veszélybe került a tűzszünet – robbanhat a térség

Az újabb incidens közvetlenül azután történt, hogy lejárt az Egyesült Államok és Irán között létrejött egyhetes fegyvernyugvási megállapodás a Hormuzi-szoros térségére. Az Axiosnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint Washington katonai válaszlépéseket mérlegel iráni célpontok ellen.

A brit tengeri kereskedelmi műveleteket felügyelő UKMTO arról számolt be, hogy egy Omán partjai közelében dél felé haladó tartályhajó ismeretlen lövedéktől találatot kapott, a becsapódás tüzet okozott a fedélzeten. Egy másik amerikai tisztviselő megerősítette, egy másik kereskedelmi hajót is iráni rakéta talált el. Mindkét hajó jelentős károkat szenvedett, ugyanakkor a rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt.

A támadások a diplomáciai rendezés újabb kudarcát jelenthetik azután, hogy a múlt héten Dohában a közvetett amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak érdemi előrelépést a Hormuzi-szoros biztonságának garantálását illetően.

Ugyanakkor az iráni állami televízió közölte, hogy az egyik cseppfolyósított földgázt szállító tankert azért érte támadás, mert figyelmen kívül hagyta az iráni figyelmeztetéseket, azonban Teherán nem vállalta közvetlenül a felelősséget.

Irán korábban többször jelezte, hogy kizárólag az általa jóváhagyott útvonalakat tekinti biztonságosnak. Közben továbbra is felmerül a gyanú, hogy iráni erők olyan hajókat is támadtak, amelyek az Omán partjaihoz közelebb húzódó alternatív útvonalat választották.

Ali Hamenei temetése végéig biztos, hogy szünetelnek a béketárgyalások

Washington célja továbbra is a hajózási útvonal teljes újranyitása, emellett az iráni nukleáris program korlátozásáról és a február 28-án kirobbant háború lezárásáról is megállapodásra törekszik. A térségben korábban végrehajtott hasonló támadásokat rendszerint amerikai légicsapások követték, amelyekre Irán újabb katonai akciókkal reagált. Ha ez bekövetkezik, az ismét növelheti egy szélesebb regionális konfliktus kockázatát.