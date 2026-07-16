Eltűnhet a magyarok egyik kedvenc ételrendelő appja? Óriási üzletre készül az Uber, Magyarországot is elérheti a változás
Nincs megállás, az Uber még tovább akar terjeszkedni: nyilvános felvásárlási ajánlatot tett a német Delivery Heróra. Az amerikai vállalat 14,8 milliárd dollárra értékeli az ételkiszállító céget, amelynek megszerzésével jelentősen bővítené az Uber Eats hálózatát Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában.
Az Uber csütörtökön jelentette be hivatalos ajánlatát. A társaság részvényenként 41,50 euró készpénzt ajánl a Delivery Hero részvényeseinek, ugyanakkor az ügylet csak akkor valósulhat meg, ha legalább az összes részvény 50 százaléka plusz egy részvény az ajánlat mögé áll – számolt be róla a Reuters.
A 14,8 milliárd dollárra értékelt tranzakció az elmúlt időszak egyik legnagyobb felvásárlása lehet az online ételkiszállítási piacon.
Az ajánlati ár mintegy 34 százalékos prémiumot jelent a Delivery Hero részvényeinek a bejelentést megelőző három hónap forgalommal súlyozott átlagárához képest. A Delivery Hero papírjai szerdán még 38,18 eurón zártak, a felvásárlási ajánlat bejelentése után pedig a frankfurti tőzsde nyitás előtti kereskedésében közel 5,7 százalékos emelkedést mutattak. A német vállalat már kedden megerősítette, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat az Uberrel egy esetleges felvásárlásról.
A Delivery Hero a világ egyik legnagyobb online ételkiszállító vállalata, amelyet 2011-ben alapítottak Berlinben. A társaság több mint 70 országban volt vagy van jelen különböző márkáin keresztül, és nemcsak éttermekből történő házhoz szállítással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a gyorskereskedelemre (quick commerce) is, vagyis élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb napi fogyasztási cikkek akár 30 percen belüli kiszállítására.
A vállalat az elmúlt években számos felvásárlással vált globális szereplővé, és meghatározó piaci pozíciókat épített ki Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában. Éppen ez a nemzetközi jelenlét teszi különösen értékessé az Uber számára, hiszen a Delivery Hero hálózatának megszerzésével egyszerre több kontinensen is jelentősen erősíthetné az Uber Eats piaci pozícióját.
Az Uber Eats előre törne
Az ügylet egyik legfontosabb célja az Uber Eats nemzetközi jelenlétének bővítése. A Delivery Hero megszerzésével az Uber jelentősen megerősítené ételkiszállítási üzletágát Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában, vagyis olyan régiókban, ahol a német vállalat már kiépített piaci pozíciókkal rendelkezik.
A tranzakció ugyanakkor várhatóan a versenyhatóságok figyelmét is felkelti, mivel
a két vállalat több országban is ugyanazon a piacon működik, ami versenyjogi vizsgálatokat tehet szükségessé.
Az Uber a bejelentéssel egy időben közölte azt is, hogy a Delivery Hero egyik legnagyobb tulajdonosa, a Prosus értékesíti közel 17 százalékos részesedését. A különböző származtatott ügyletekkel együtt az Uber ezzel már közel 37 százalékos befolyást biztosított magának a német társaságban. Emellett a megállapodás részeként a Delivery Hero vállalta, hogy üzletágának egy részét – összesen 14 piacot – mintegy 1,4 milliárd euróért értékesíti az amerikai SSW Partners befektetési társaságnak.
Amennyiben a részvényesek elfogadják az ajánlatot és a versenyhatóságok is jóváhagyják a tranzakciót, az Uber a világ egyik legnagyobb nemzetközi ételkiszállítási hálózatát hozhatja létre.
Átrendezheti a magyar erőviszonyokat az Uber?
Az Uber eredetileg saját erejéből terjeszkedett volna hét új európai piacon, azonban néhány hónappal a tervek bejelentése után a legtöbb országban lefújta az indulást, és inkább a Delivery Hero felvásárlására koncentrált. Ez azért jelentős stratégiai váltás, mert ahelyett, hogy évek alatt építene ki új szolgáltatásokat és futárhálózatot, egyetlen tranzakcióval szerezhetné meg a Delivery Hero teljes nemzetközi rendszerét, benne olyan ismert márkákkal, mint a Foodora, a Glovo vagy a Talabat.
Magyarországon ennek különösen nagy jelentősége lehet, hiszen a Foodora – a korábbi NetPincér – szintén a Delivery Hero csoporthoz tartozik.
Ha az akvizíció megvalósul, hosszabb távon akár az Uber Eats márkanév is megjelenhet a magyar piacon, bár erről egyelőre nem született hivatalos döntés. Egy ilyen lépés alapjaiban alakíthatná át a hazai ételkiszállítási piacot, ahol jelenleg a Foodora és a Wolt a két meghatározó szereplő. Az Uber nemrég már visszatért Magyarországra a személyszállításban a Főtaxi partnerségével, így egy sikeres felvásárlás akár egyetlen alkalmazásban egyesíthetné a taxirendelést és az ételkiszállítást is.