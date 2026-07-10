Rekordcímletet dob piacra Ukrajna, egyre több készpénzre van szükség – bemutatták a 2000 hrivnyás bankjegyet

Ukrajna szeptember 4-én forgalomba hozza történetének legnagyobb címletű bankjegyét, a 2000 hrivnyást. A jegybank szerint a háború, az infláció és a készpénzigény növekedése indokolja az új fizetőeszköz bevezetését.

Egyre több készpénz kering Ukrajnában, ezért új bankjegyet bocsát ki a jegybank / Fotó: OleksandraBolotina

Az ukrán jegybank pénteken bejelentette, hogy szeptember 4-től forgalomba hozza az új, 2000 hrivnyás bankjegyet, amely az ország eddigi legnagyobb címletű fizetőeszköze lesz.

A kék színű bankjegy jelenlegi árfolyamon nagyjából 45 amerikai dollárnak megfelelő értéket képvisel.

Andrij Pishnij jegybankelnök a bemutatón hangsúlyozta, hogy a gazdaság folyamatosan változik: emelkednek a jövedelmek és az árak, nő a forgalomban lévő készpénz mennyisége, miközben a lakosság fizetési szokásai is átalakulnak. Hozzátette, hogy a háború egyértelművé tette: a pénzügyi rendszer ellenálló képességéhez nemcsak fejlett elektronikus fizetési infrastruktúrára, hanem a készpénz folyamatos elérhetőségére is szükség van.

Bár Ukrajnában a mindennapi fizetések többsége továbbra is elektronikus úton történik, a háborús körülmények miatt jelentősen nőtt a készpénz iránti igény. Ez különösen fontos a frontvonalhoz közeli térségekben, ahol az áramkimaradások, a távközlési problémák vagy a banki szolgáltatások akadozása miatt sokszor csak készpénzzel lehet fizetni.