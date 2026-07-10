Rekordcímletet dob piacra Ukrajna, egyre több készpénzre van szükség – bemutatták a 2000 hrivnyás bankjegyet
Ukrajna szeptember 4-én forgalomba hozza történetének legnagyobb címletű bankjegyét, a 2000 hrivnyást. A jegybank szerint a háború, az infláció és a készpénzigény növekedése indokolja az új fizetőeszköz bevezetését.
Az ukrán jegybank pénteken bejelentette, hogy szeptember 4-től forgalomba hozza az új, 2000 hrivnyás bankjegyet, amely az ország eddigi legnagyobb címletű fizetőeszköze lesz.
A kék színű bankjegy jelenlegi árfolyamon nagyjából 45 amerikai dollárnak megfelelő értéket képvisel.
Andrij Pishnij jegybankelnök a bemutatón hangsúlyozta, hogy a gazdaság folyamatosan változik: emelkednek a jövedelmek és az árak, nő a forgalomban lévő készpénz mennyisége, miközben a lakosság fizetési szokásai is átalakulnak. Hozzátette, hogy a háború egyértelművé tette: a pénzügyi rendszer ellenálló képességéhez nemcsak fejlett elektronikus fizetési infrastruktúrára, hanem a készpénz folyamatos elérhetőségére is szükség van.
Bár Ukrajnában a mindennapi fizetések többsége továbbra is elektronikus úton történik, a háborús körülmények miatt jelentősen nőtt a készpénz iránti igény. Ez különösen fontos a frontvonalhoz közeli térségekben, ahol az áramkimaradások, a távközlési problémák vagy a banki szolgáltatások akadozása miatt sokszor csak készpénzzel lehet fizetni.
Készpénzhiány alakult ki Ukrajnában
A jegybank adatai szerint 2026 júliusának elején már 970 milliárd hrivnya volt forgalomban készpénz formájában, szemben a 2019-es, az 1000 hrivnyás bankjegy bevezetésekor mért mintegy 390 milliárd hrivnyával. Az 1000 hrivnyás címlet ma már az összes forgalomban lévő bankjegy értékének több mint 55 százalékát teszi ki, ami a jegybank szerint indokolttá tette egy még nagyobb címlet bevezetését.
Az új bankjegytől a központi bank azt várja, hogy csökkennek a készpénz-logisztikai költségek, egyszerűbbé válik a bankjegyek szállítása és kezelése, miközben a készpénzellátás is hatékonyabb lesz.
A 2000 hrivnyás bankjegyen Vaszil Sztusz ukrán költő és emberi jogi aktivista portréja szerepel, akit a szovjet hatóságok éveken át bebörtönöztek az ukrán nemzeti kultúra és az emberi jogok melletti kiállása miatt. Ruszlan Sztefancsuk házelnök szerint a választás szimbolikus jelentőségű, mert Ukrajna jelenleg is identitásának megvédéséért küzd.
Egyre több készpénzt halmoznak fel az emberek, a jegybank próbálja szépíteni a történetet
Az orosz támadások és az ezek nyomán egyre gyakoribbá váló áramkimaradások alapjaiban alakítják át az ukránok mindennapjait és pénzügyi szokásait is. A boltokban, piacokon, kisebb szolgáltatóknál egyre gyakrabban kerül elő a készpénz, miközben az Ukrán Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025-ben látványosan nőtt a forgalomban lévő készpénzmennyiség. Felmerül a kérdés: visszafordult az ország a készpénzes gazdaság felé?