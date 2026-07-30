Ha a magyar EU-pénz nem is jön, Ukrajnához megint hozzávágtak pár eurómilliárdot: Putyin aligha örül majd, ha megtudja, mire kell
A háborús Ukrajna gyorsabban számíthat az EU-pénzekre, mint Magyarország, amelyről miniszterelnöke a parlamentben azt állította: az államcsőd közeléből mentették ki. Miközben az előző kormány idején visszatartott EU-pénzek a budapesti és brüsszeli ígéretek ellenére egyelőre nem érkeznek, a nem EU-tag Ukrajna csütörtökön újabb szép pénzcsomagot kapott. Vlagyimir Putyin orosz elnök aligha örül, ha megtudja, mire szolgál a pénz.
Az Európai Bizottság a mai napon 3,47 milliárd eurót folyósított Ukrajnának – tudatták közleményükben, amiből azt is megtudhattuk, hogy ez még csak a kezdet. A finanszírozást
Ukrajna sürgős katonai szükségleteire válaszul nyújtják,
mivel az országnak továbbra is támogatásra van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agressziós háborújával szemben.
Nem új pénzről van szó, abból a 90 milliárd eurós keretből folyósították, amelyet Orbán Viktor kormánya még blokkolt – miközben nem jött az orosz olaj Ukrjanán keresztül a Barátság vezetéken –, Magyar Péter kormánya azonban hozzájárult, miközben a megrongált vezetéket a kijevi bejelentés szerint megjavították.
Ukrajna EU-pénzei rendre érkeznek, robbannak az orosz finomítók és raktárak
A Budapest és Brüsszel, illetve Kijev közti kibékülési csomag része volt az is, hogy az Orbán idején jogállami aggályok miatt visszatartott eurómilliárdokat kiutalják, ha augusztus végére Magyar Péter kormány teljesíti a feltételeket. A Tisza-kormány időközben nagy lendülettel megkezdte a demokratikus fékek és ellensúlyok felszámolását, ami ellen nem érkezett kifogás Brüsszelből, így bizonnyal nem ezért nem érkeztek a Magyarországnak járó pénzek.
Ukrajna szükségletei eközben nem szenvedhetnek késedelmet.
"A 90 milliárd eurós hitelcsomagunk keretében történő új folyósítással segítünk Ukrajnának megvédeni népét. Védelmi iparunkat is közelebb hozzuk egymáshoz, egyesítve Európa ipari léptékét Ukrajna páratlan innovációjával" – idézte a közlemény Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét.
Ez az új Drone Deal formát öltött. És hagyja, hogy ez az új támogatás egyértelmű üzenetet küldjön: minden orosz támadás megerősíti Ukrajna eltökéltségét, hogy szabad legyen, és eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna mellett, ameddig csak szükséges
– fűzte hozzá.
Az ukrán jegybank adatai igazolják: a decemberi EU-csúcs után, ahol Orbán Viktor blokkolta a 90 milliárdot, elkezdtek megcsappanni Ukrajna nemzetközi tartalékai, majd júniustól újra növekedésnek indultak.
Putyin "örömére": nagy hatótávolságú sugárhajtású drón, rakéta, Gripen vadászgép
Ez a folyósítás a drónok beszerzésére vonatkozó első ütemterv egy további részletét fedezi. Emellett további drónok, köztük nagy hatótávolságú sugárhajtású drónok, rakéták és Gripen vadászrepülőgépek finanszírozását is magában foglalja. A cél az, hogy segítsük Ukrajnát a szükséges kritikus felszerelések gyors biztosításában – fogalmazott a bizottság.
Az elkövetkező hetekben több támogatást fognak jóváhagyni és folyósítani a drónok, a lőszerek, a légvédelem és a rakéták számára a 90 milliárd EUR összegű Ukrajna-támogatási hitel védelmi keretéből – tettek ígéretet, hiszen "továbbra is támogatni kell egy olyan országot, amelynek biztonsága közvetlenül kapcsolódik Európa saját biztonságához".
A bizottság emlékeztetett:
- A mostani utalás a program keretében történt korábbi kifizetéseket követi.
- Június 25-én a Bizottság 3,2 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a célzott makroszintű pénzügyi támogatási program keretében.
- Ezt követően két további kifizetést teljesített a védelmi keretből: 2026. június 30-án 3,9 milliárd EUR, 2026. július 15-én pedig 1,1 milliárd EUR.
- Csak 2026-ban 28,3 milliárd eurót folyósítanak Ukrajna védelmi ipari kapacitásának támogatására.
- A 2026-ra vonatkozó allokációt várhatóan szeptemberig véglegesítik a megfelelő termékütemtervek elfogadásával, és a kifizetéseket 2026 végéig kell teljesíteni.