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Gripen
EU-pénzek

Ha a magyar EU-pénz nem is jön, Ukrajnához megint hozzávágtak pár eurómilliárdot: Putyin aligha örül majd, ha megtudja, mire kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két és fél hónapja kormányoz a Tisza Párt, a visszaszerezni ígért EU-pénzek azonban nem érkeztek meg. Ukrajna gondjai ezzel szemben villámcsapásra megoldódnak, csütörtökön újabb eurómilliárdok átutalását jelentette be Ursula von der Leyen, az indok "sürgős katonai szükség".
Pető Sándor
2026.07.30, 18:36

A háborús Ukrajna gyorsabban számíthat az EU-pénzekre, mint Magyarország, amelyről miniszterelnöke a parlamentben azt állította: az államcsőd közeléből mentették ki. Miközben az előző kormány idején visszatartott EU-pénzek a budapesti és brüsszeli ígéretek ellenére egyelőre nem érkeznek, a nem EU-tag Ukrajna csütörtökön újabb szép pénzcsomagot kapott. Vlagyimir Putyin orosz elnök aligha örül, ha megtudja, mire szolgál a pénz.

Ukrajna EU-pénzeket kap nagyhatótávolságú drónokra – egy ilyen csapott le erre az áruházi raktárra Szentpétervárnál
Ukrajna EU-pénzeket kap nagyhatótávolságú drónokra – egy ilyen csapott le erre az áruházi raktárra Szentpétervárnál Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Bizottság a mai napon 3,47 milliárd eurót folyósított Ukrajnának – tudatták közleményükben, amiből azt is megtudhattuk, hogy ez még csak a kezdet. A finanszírozást 

Ukrajna sürgős katonai szükségleteire válaszul nyújtják,

mivel az országnak továbbra is támogatásra van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agressziós háborújával szemben.

Nem új pénzről van szó, abból a 90 milliárd eurós keretből folyósították, amelyet Orbán Viktor kormánya még blokkolt – miközben nem jött az orosz olaj Ukrjanán keresztül a Barátság vezetéken –, Magyar Péter kormánya azonban hozzájárult, miközben a megrongált vezetéket a kijevi bejelentés szerint megjavították.

Ukrajna EU-pénzei rendre érkeznek, robbannak az orosz finomítók és raktárak

A Budapest és Brüsszel, illetve Kijev közti kibékülési csomag része volt az is, hogy az Orbán idején jogállami aggályok miatt visszatartott eurómilliárdokat kiutalják, ha augusztus végére Magyar Péter kormány teljesíti a feltételeket. A Tisza-kormány időközben nagy lendülettel megkezdte a demokratikus fékek és ellensúlyok felszámolását, ami ellen nem érkezett kifogás Brüsszelből, így bizonnyal nem ezért nem érkeztek a Magyarországnak járó pénzek.

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Európát védik együtt Fotó: Hans Lucas via AFP

Ukrajna szükségletei eközben nem szenvedhetnek késedelmet.

"A 90 milliárd eurós hitelcsomagunk keretében történő új folyósítással segítünk Ukrajnának megvédeni népét. Védelmi iparunkat is közelebb hozzuk egymáshoz, egyesítve Európa ipari léptékét Ukrajna páratlan innovációjával" – idézte a közlemény Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét.

Ez az új Drone Deal formát öltött. És hagyja, hogy ez az új támogatás egyértelmű üzenetet küldjön: minden orosz támadás megerősíti Ukrajna eltökéltségét, hogy szabad legyen, és eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna mellett, ameddig csak szükséges

– fűzte hozzá.

Az ukrán jegybank adatai igazolják: a decemberi EU-csúcs után, ahol Orbán Viktor blokkolta a 90 milliárdot, elkezdtek megcsappanni Ukrajna nemzetközi tartalékai, majd júniustól újra növekedésnek indultak.

Putyin "örömére": nagy hatótávolságú sugárhajtású drón, rakéta, Gripen vadászgép

Ez a folyósítás a drónok beszerzésére vonatkozó első ütemterv egy további részletét fedezi. Emellett további drónok, köztük nagy hatótávolságú sugárhajtású drónok, rakéták és Gripen vadászrepülőgépek finanszírozását is magában foglalja. A cél az, hogy segítsük Ukrajnát a szükséges kritikus felszerelések gyors biztosításában – fogalmazott a bizottság.

Az elkövetkező hetekben több támogatást fognak jóváhagyni és folyósítani a drónok, a lőszerek, a légvédelem és a rakéták számára a 90 milliárd EUR összegű Ukrajna-támogatási hitel védelmi keretéből – tettek ígéretet, hiszen "továbbra is támogatni kell egy olyan országot, amelynek biztonsága közvetlenül kapcsolódik Európa saját biztonságához".

A bizottság emlékeztetett:

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