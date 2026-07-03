Mint kés a vajon, úgy halad Urajna EU-s csatlakozási folyamata Magyar Péter győzelme óta: pénteken újabb lépést tettek, az ír elnökség gyors sikerről beszél

Moldova mellett Ukrajna is zöld jelzést kapott az Európai Unió tanácsának bővítési munkacsoportjának július 3-ai ülésén. A fejleményekről két diplomata számolt be a Kyiv Independetnek.

Halad Ukrajna EU-s csatlakozási folyamata / Fotó: AFP

A beszámolók szerint munkaszintű megállapodás született arról, hogy felkérik Kijevet és Kisinyovot: küldjék meg hivatalos tárgyalási anyagaikat a következő fejezetre vonatkozóan.

Ukrajna több tagjelölti státusszal bíró államot is megelőzött

A döntés, amely jóváhagyta a csatlakozási tárgyalások folytatását a tagállamok teljes egyetértése mellett született. Ennek értelmében a következő fejezetcsoport július 14-én nyílik meg. Ukrajna esetében érdekes, hogy míg több politikus, köztük Volodimir Zelenszkij is szigorúan érdemi alapú folyamatról beszél, addig Kijev most olyan tagjelölti státusszal rendelkező országokat előzött meg mint:

Bosznia-Hercegovina,

Észak-Macedónia.

Külön érdemes megemlíteni, hogy Szerbiát pedig keleti szomszédunk gyakorlatilag utolérte.

Mivel az ír miniszterelnök, Micheal Martin korábban hangsúlyozta, hogy az integrációs és bővítési folyamatok az ország soros elnöksége alatt kiemelt szerepet kapnak majd, ezért várható volt a fokozott tempó, azonban a tagállamok részéről sem kifogásolta senki a gyorsaságot Ukrajna esetében. Magyarország egészen június közepéig blokkolta, hogy folytatódhasson Ukrajna csatlakozása, azonban úgy tűnik most változás történt, amint Kijev áttörésként értelmezhet.

A következő lépések

A következő, második klaszter a külkapcsolatokat, valamint a kül-, biztonság- és védelempolitikát tárgyalja, ezek pedig mind Ukrajna, mind Moldova esetében kisebb kihívásokat rejtő szakterületek, mint például az ipart, vagy az agráriumot érintő fejezetek.

A döntés nem jelenti azt, hogy a következő fejezet automatikusan megnyílik, mivel a folyamat csak akkor folytatódhat, ha ezt a tagállamok brüsszeli állandó képviselői, majd a tagállami miniszterek is jóváhagyják. Ezután kerülhet sor a kormányközi konferenciára, amely formálisan is megnyitja majd az újabb fejezetet.