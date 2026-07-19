Az Oroszország legnagyobb online kiskereskedelmi vállalatának raktárai ellen végrehajtott ukrán dróntámadásokban szombaton legalább nyolc ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek – jelentette a The Wall Street Journal. Ilyen még nem történt, és pont akkor kerül rá sor, amikor országos tüntetéssorozat indult Volodimir Zelenszkij elnök kormányátalakítása ellen, amely eltávolította a népszerű védelmi minisztert és immár a hadsereg főparancsnokának állását veszélyezteti. Valaki ki akarja terjeszteni és még pusztítóbbá tenni a drónháborút?

Ukrán drónok támadása okozott fejvesztettséget és riadalmat: kiszélesítették a célpontjaik körét Fotó: AFP

Az események ukrajnai politikai háttere:

A kijevi mészárossal Putyin sem bírt, Zelenszkij egyetlen ballépése már ma elintézheti – szorongva figyelnek a bunkerekből

Ukrajna szövetségesei és pénzelői eddig nemigen emlegették Szirszkij gúnynevét: "a Mészáros", de már igen. Az ukrán főparancsnok helyzete most megingott, és amit Vlagyimir Putyin tankjai nem tudtak ekintézni, elvégezheti Volodimir Zelenszkij egy ballépése.

Miközben az ukrán politika és hadvezetés a feje tetején áll, a szombati támadás kiterjeszti a drónok eddigi célpontjainak körét az orosz energiainfrastruktúráról a kiskereskedelemre.

A pusztító ukrán dróncsapások a Wildberries vállalat logisztikai központjait érték a moszkvai és a tambovi régióban, 480–720 kilométerrel Oroszország belsejében. A Wildberries az Amazon mintájára létrehozott orosz e-kereskedelmi óriás.

A támadások hatalmas tüzeket okoztak, és kiürítésekre kényszerítették a hatóságokat.

Az interneten közzétett felvételeken megrázott alkalmazottak menekültek a támadások helyszínéről, miközben óriási füstoszlopok emelkedtek a levegőbe, és több tucat mérföldes területen terültek szét

– festette le a helyzetet a WSJ.

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Orosz finomítókat, olajkikötőket, tankereket hetek-hónapok óta érnek súlyos ukrán dróncsapások, amit Kijev sikerként tud eladni a háborúban, amelyben lassan de biztosan további területeket veszít. Ezek a csapások valóban sújtják Oroszország energiajövedelmeit és üzemanyagellátását.