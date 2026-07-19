Ukrán drónok csaptak le az orosz Amazonra, ez valami új, még pusztítóbb lesz a háború?
Az Oroszország legnagyobb online kiskereskedelmi vállalatának raktárai ellen végrehajtott ukrán dróntámadásokban szombaton legalább nyolc ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek – jelentette a The Wall Street Journal. Ilyen még nem történt, és pont akkor kerül rá sor, amikor országos tüntetéssorozat indult Volodimir Zelenszkij elnök kormányátalakítása ellen, amely eltávolította a népszerű védelmi minisztert és immár a hadsereg főparancsnokának állását veszélyezteti. Valaki ki akarja terjeszteni és még pusztítóbbá tenni a drónháborút?
Az események ukrajnai politikai háttere:
A kijevi mészárossal Putyin sem bírt, Zelenszkij egyetlen ballépése már ma elintézheti – szorongva figyelnek a bunkerekből
Ukrajna szövetségesei és pénzelői eddig nemigen emlegették Szirszkij gúnynevét: "a Mészáros", de már igen. Az ukrán főparancsnok helyzete most megingott, és amit Vlagyimir Putyin tankjai nem tudtak ekintézni, elvégezheti Volodimir Zelenszkij egy ballépése.
Miközben az ukrán politika és hadvezetés a feje tetején áll, a szombati támadás kiterjeszti a drónok eddigi célpontjainak körét az orosz energiainfrastruktúráról a kiskereskedelemre.
A pusztító ukrán dróncsapások a Wildberries vállalat logisztikai központjait érték a moszkvai és a tambovi régióban, 480–720 kilométerrel Oroszország belsejében. A Wildberries az Amazon mintájára létrehozott orosz e-kereskedelmi óriás.
A támadások hatalmas tüzeket okoztak, és kiürítésekre kényszerítették a hatóságokat.
Az interneten közzétett felvételeken megrázott alkalmazottak menekültek a támadások helyszínéről, miközben óriási füstoszlopok emelkedtek a levegőbe, és több tucat mérföldes területen terültek szét
– festette le a helyzetet a WSJ.
Ukrán drónok: rég mondják, hogy az orosz polgárt is megrémítenék, ez most sikerült
Orosz finomítókat, olajkikötőket, tankereket hetek-hónapok óta érnek súlyos ukrán dróncsapások, amit Kijev sikerként tud eladni a háborúban, amelyben lassan de biztosan további területeket veszít. Ezek a csapások valóban sújtják Oroszország energiajövedelmeit és üzemanyagellátását.
Egy magánvállalat logisztikai központjainak megtámadása új fejlemény. Kijevben régóta szorgalmaznak olyan katonai műveleteket, amelyek az egyszerű orosz állampolgárokkal is érzékeltetik a háború árát. A mostani fejlemények aközben jutottak, hogy épp politikai válság zajlik, amelyben felszínre bukott a hadvezetésben rég fennálló feszültség.
Egy videón az amerikai bezsámoló szerint az látható, amint egy drón zuhanórepülésben közelít egy raktár felé, miközben megszólalnak a légiriadó szirénái, és a hangosbemondó arra utasítja az alkalmazottakat, hogy keressenek menedéket. A katasztrófavédelem helikopterei több bevetésben szállítottak vizet a tüzek eloltására.
Néhány órával később, helyi idő szerint vasárnap reggel Oroszország mintegy 50 ballisztikus rakétából álló sortüzet indított Kijev ellen, ami az egész háború egyik legnagyobb ilyen támadása volt. A korábbi hetek támadásaival ellentétben, amikor Ukrajnának nem volt elegendő Patriot elfogórakétája, a lakosok ezúttal több sikeres elfogásról számoltak be.
A kijevi hatóságok ennek ellenére azt közölték, hogy legalább egy ember meghalt, ketten pedig megsebesültek, miután több lakóépületet, egy szupermarketet, egy raktárt és más létesítményeket is találat ért. Több tucat autó lángolt.
Zelenszkij tagadta, hogy polgári célpontokat támadtak volna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte a támadás után: a Wildberries raktárai az orosz háborús erőfeszítéseket szolgálják, mivel szankcionált, drónokban és navigációs berendezésekben használt alkatrészeket szállítanak. Azt is elmondta, hogy csak visszaütöttek, az ukrán posta és a polgári infrastruktúra ellen végrehajtott orosz támadások megtorlásaként.
A Wildberries nem reagált Zelenszkij vádjaira. A vállalatalapító Tatjana Kim – akinek személyes vagyonát a Forbes több mint 8,1 milliárd dollárra becsüli. –„szörnyű eseményeknek nevezte mindazt, ami a vállalatunkkal és az országunkkal történt”.
A céget 2004-ben alapították, és azóta egész Oroszországra kiterjesztette működését, hetente több millió kiszállítást teljesítve. A vállalat azt közölte: az ellátási láncokat csak minimális fennakadás érte. A Wildberries kétmillió rubeles, mintegy 25 ezer dollárnak megfelelő kifizetést jelentett be az elhunytak családjainak, a sérülteknek pedig egymillió rubelt ígért.
A támadás növeli a nyomást az orosz vállalatokon, hogy saját költségükön oldják meg létesítményeik védelmét.