Újra búcsút mondhatunk a védett üzemanyagáraknak, csak ez most fájni fog – azon a szinten jár a Brent olaj ára, amikor törvényszerű az árrobbanás a magyar kutakon

Gyakorlatilag összeomlott a Teherán és Washington között korábban megkötött tűzszünet. Az Egyesült Államok vasárnap este újra csapásokat mért iráni célpontokra, amire Teherán a környező államok elleni akciókkal válaszolt, például Kuvaitban szombaton az egyik olajlétesítményét érte találat. A konfliktus már nem csupán katonai célpontokat érint: kikötők, közművek és energetikai létesítmények is támadások célpontjává váltak, ami tovább fokozza az ellátási kockázatokat. Az eszkaláció következtében a Brent olaj hordónkénti ára 90 dollár fölé emelkedett hétfőn a reggeli órákban. Ez egy olyan kereskedelmi árszint elérését jelenti, ami tartós üzemanyagár-emelkedést idézhet elő a hazai kutakon is, ami a kivezetett védett árak szintje fölött állandósulhat.

A Brent áránakl 90 dollár fölé emelkedése magasba lökheti az üzemanyagárakat

Forrás: MW

Újra lecsapódhat a geopolitikai feszültség az üzemanyagárakban

A magyar autósok is pénztárcájukon érezhetik a geopolitikai feszültség növekedését. A tapasztalatok szerint amikor a piaci referenciának számító Brent olaj hordónkénti ára tartósan megközelíti vagy átlépi a 90 dolláros szintet, az rövid időn belül megjelenik a hazai üzemanyagárakban is. A nagykereskedelmi árak ugyanis szinte azonnal lekövetik a nemzetközi olajpiaci mozgásokat, a benzinkutak pedig néhány napos késéssel általában beépítik ezeket a kiskereskedelmi áraikba.

Nem lenne meglepő, ha a múlt héten látott áremelkedések után a legutóbbi napok fejleményei már ma, hétfőn nagykereskedelmi árváltozáshoz vezetnének, amit majd a hét közepén a kutakon is láthanánk. Majd a hét közepén újabb korrekció következhet, amely péntektől vagy szombattól jelenhet meg a töltőállomások áraiban. Amennyiben a Brent a jelenlegi szint közelében marad, újabb drágulási hullámra kell felkészülni.

A helyzetet ugyanakkor egyelőre tompítja a magyar piac sajátossága. A Világgazdaság korábban arról írt, hogy bár az elmúlt napokban többször is emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, számos hazai kúton továbbra is a korábbi védett árszintek közelében tankolhatnak az autósok. Az iparágban egyre többen beszélnek arról, hogy a piaci folyamatokhoz képest szokatlanul lassan jelennek meg a drágulások a fogyasztói árakban. Ez azonban alighanem megváltozik, amennyiben az olajár 90 dollár fölött ragad.

Csörte a magyar kőolajkészlet szintjéről Az elmúlt napokban több különböző adat keringett a nyilvánosságban arról, pontosan mennyi tartaléka van az országnak nyers, feldolgozásra váró kőolajból, illetve finomított termékekből. Az adataok közötti eltérés akár ellátásbiztonsági aggodalmakra is okot adhat, ezért végül Kapitány István energiaügyekért felelős miniszter helyszíni szemlén jelentkezett be információkkal a magyar olajkészletek állapotáról – részleteket ebben a cikkünkben talál.

Szükség lehet Kapitány István jogosítványaira

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint normál piaci körülmények között

minden töltőállomás önállóan alakítja ki árait, ugyanakkor

a nagykereskedelmi drágulás hosszabb távon elkerülhetetlenül megjelenik a kutakon is.

Ennek időzítése attól függ, hogy az adott üzemeltető mikor szerzi be az új készleteket, illetve milyen árazási stratégiát követ.