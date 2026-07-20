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üzemanyagár
kút
Irán
Brent

Újra búcsút mondhatunk a védett üzemanyagáraknak, csak ez most fájni fog – azon a szinten jár a Brent olaj ára, amikor törvényszerű az árrobbanás a magyar kutakon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb kritikus határt lépett át a világpiaci olajár: a Brent hétfőn 90 dollár fölé emelkedett, miután tovább eszkalálódott az amerikai–iráni konfliktus. A tapasztalatok szerint ez az a szint, amelyről már rövid időn belül a magyar benzinkutak árai is felfelé indulnak. Bár az eszkaláció hatásai némi időbeni átfutassal jelentkeznek a kereskedelemben, a tartósan magas olajár és az újabb nagykereskedelmi drágulások miatt egyre nehezebb lesz elkerülni az üzemanyagár-robbanást. A piac attól tart, hogy a közel-keleti olajszállítások ismét komoly fennakadásokba ütközhetnek, ami az elmúlt hetekben már közel 30 százalékos drágulást eredményezett a júliusi mélyponthoz képest.
Juhász Péter
2026.07.20, 07:54
Frissítve: 2026.07.20, 07:57

Gyakorlatilag összeomlott a Teherán és Washington között korábban megkötött tűzszünet. Az Egyesült Államok vasárnap este újra csapásokat mért iráni célpontokra, amire Teherán a környező államok elleni akciókkal válaszolt, például Kuvaitban szombaton az egyik olajlétesítményét érte találat. A konfliktus már nem csupán katonai célpontokat érint: kikötők, közművek és energetikai létesítmények is támadások célpontjává váltak, ami tovább fokozza az ellátási kockázatokat. Az eszkaláció következtében a Brent olaj hordónkénti ára 90 dollár fölé emelkedett hétfőn a reggeli órákban. Ez egy olyan kereskedelmi árszint elérését jelenti, ami tartós üzemanyagár-emelkedést idézhet elő a hazai kutakon is, ami a kivezetett védett árak szintje fölött állandósulhat.

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A Brent áránakl 90 dollár fölé emelkedése magasba lökheti az üzemanyagárakat
Forrás: MW

Újra lecsapódhat a geopolitikai feszültség az üzemanyagárakban 

A magyar autósok is pénztárcájukon érezhetik a geopolitikai feszültség növekedését. A tapasztalatok szerint amikor a piaci referenciának számító Brent olaj hordónkénti ára tartósan megközelíti vagy átlépi a 90 dolláros szintet, az rövid időn belül megjelenik a hazai üzemanyagárakban is. A nagykereskedelmi árak ugyanis szinte azonnal lekövetik a nemzetközi olajpiaci mozgásokat, a benzinkutak pedig néhány napos késéssel általában beépítik ezeket a kiskereskedelmi áraikba.

Nem lenne meglepő, ha a múlt héten látott áremelkedések után a legutóbbi napok fejleményei már ma, hétfőn nagykereskedelmi árváltozáshoz vezetnének, amit majd a hét közepén a kutakon is láthanánk. Majd a hét közepén újabb korrekció következhet, amely péntektől vagy szombattól jelenhet meg a töltőállomások áraiban. Amennyiben a Brent a jelenlegi szint közelében marad, újabb drágulási hullámra kell felkészülni.

A helyzetet ugyanakkor egyelőre tompítja a magyar piac sajátossága. A Világgazdaság korábban arról írt, hogy bár az elmúlt napokban többször is emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, számos hazai kúton továbbra is a korábbi védett árszintek közelében tankolhatnak az autósok. Az iparágban egyre többen beszélnek arról, hogy a piaci folyamatokhoz képest szokatlanul lassan jelennek meg a drágulások a fogyasztói árakban. Ez azonban alighanem megváltozik, amennyiben az olajár 90 dollár fölött ragad.

Csörte a magyar kőolajkészlet szintjéről

Az elmúlt napokban több különböző adat keringett a nyilvánosságban arról, pontosan mennyi tartaléka van az országnak nyers, feldolgozásra váró kőolajból, illetve finomított termékekből. Az adataok közötti eltérés akár ellátásbiztonsági aggodalmakra is okot adhat, ezért végül Kapitány István energiaügyekért felelős miniszter helyszíni szemlén jelentkezett be információkkal a magyar olajkészletek állapotáról – részleteket ebben a cikkünkben talál.

Szükség lehet Kapitány István jogosítványaira

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint normál piaci körülmények között 

  • minden töltőállomás önállóan alakítja ki árait, ugyanakkor 
  • a nagykereskedelmi drágulás hosszabb távon elkerülhetetlenül megjelenik a kutakon is. 

Ennek időzítése attól függ, hogy az adott üzemeltető mikor szerzi be az új készleteket, illetve milyen árazási stratégiát követ.

A legnagyobb kérdés most az, meddig tartható fenn ez a helyzet.

Ha a Brent tartósan 90 dollár felett marad, és a közel-keleti konfliktus tovább fokozódik, egy idő után a jelenlegi, informálisan kialakult „védett” árszintek tarthatatlanná válhatnak. 

Ebben az esetben a nemzetközi olajpiaci sokk teljes egészében megjelenhet a magyar benzinkutak áraiban is, ami újabb jelentős üzemanyagár-emelkedést hozhat a következő hetekben. Vagyis az üzemanyagárak a korábban rögzített, és június 27-én kivezetett védett ár szintje fölé emelkedhetnek és ott is ragadhatnak. 

Ebben az esetben szükség lehet Kapitány István jogosítványára, aki a védett árak kivezetésével egyidejűleg kapta meg a lehetőséget arra, hogy a jövőben újra beavatkozzon a piaci folyamatokba az üzemanyagáraknál.

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