Ez a nap is eljött: azonnali üzemanyagdrágulást jelenthetnek be Magyarországon órákon belül – ezt az olajárat már nem fogják lenyelni a kereskedők

Az olajárak kedden közel 3 százalékkal emelkedtek, és négyhetes csúcsra értek azt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államok ismét életbe léptette Irán tengeri blokádját, miközben a két ország fokozta katonai műveleteit a Hormuzi-szoros térségében, ami tovább növelte a bizonytalanságot a globális olajpiacon. Ez már hatással lehet az üzemanyagárakra is.

Az olaj világpiai árának újabb növekedése a magyarországi üzemanyagárakat is megemelheti / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Brent nyersolaj határidős jegyzései kedd hajnalban 1,50 dollárral, vagyis 1,8 százalékkal 84,80 dollárra emelkedtek hordónként, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 1,70 dollárral, 2,2 százalékkal 79,84 dollárra nőtt hordónként. Mindkét kontraktus árfolyama korábban több mint 2 dollárral is emelkedett hordónként, mielőtt a nyereség egy részét visszaadta volna. A Brent hétfőn 9,6 százalékos drágulással zárt, ami 2020 májusa óta a legnagyobb napi emelkedésének számított – írta a Reuters.

Az olaj ára a legmagasabb szintre emelkedett azóta, hogy Washington és Teherán június 17-én egyetértési megállapodást írt alá az iráni háború lezárásáról.

Az amerikai hadsereg hétfőn egymást követő harmadik éjszaka hajtott végre csapásokat Irán ellen, miközben Donald Trump amerikai elnök ismét életbe léptette az iráni hajózás blokádját, és javaslatot tett arra, hogy 20 százalékos díjat számítsanak fel a Hormuzi-szoros védelméért.

„A legutóbbi eszkaláció – beleértve az Amerikai Egyesült Államok blokádjának újbóli bevezetését és Irán válaszlépéseit – egyértelműen újabb kockázati tényezőket hozott a piacra” – mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője a Reutersnek. Hozzátette, hogy bár a szoros teljes lezárására egyelőre nem került sor, a két fél egymással ellentétes céljai rendkívül bizonytalanná tették a helyzetet.

A fokozódó támadások során két egyesült arab emírségekbeli tartályhajót is iráni robotrepülőgép-találat ért a Hormuzi-szoros déli hajózási útvonalán, Omán felségvizein – közölte hétfőn az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma. A támadásban egy indiai tengerész életét vesztette, további nyolcan pedig megsérültek.