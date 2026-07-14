Ez a nap is eljött: azonnali üzemanyagdrágulást jelenthetnek be Magyarországon órákon belül – ezt az olajárat már nem fogják lenyelni a kereskedők
Az olajárak kedden közel 3 százalékkal emelkedtek, és négyhetes csúcsra értek azt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államok ismét életbe léptette Irán tengeri blokádját, miközben a két ország fokozta katonai műveleteit a Hormuzi-szoros térségében, ami tovább növelte a bizonytalanságot a globális olajpiacon. Ez már hatással lehet az üzemanyagárakra is.
A Brent nyersolaj határidős jegyzései kedd hajnalban 1,50 dollárral, vagyis 1,8 százalékkal 84,80 dollárra emelkedtek hordónként, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 1,70 dollárral, 2,2 százalékkal 79,84 dollárra nőtt hordónként. Mindkét kontraktus árfolyama korábban több mint 2 dollárral is emelkedett hordónként, mielőtt a nyereség egy részét visszaadta volna. A Brent hétfőn 9,6 százalékos drágulással zárt, ami 2020 májusa óta a legnagyobb napi emelkedésének számított – írta a Reuters.
Az olaj ára a legmagasabb szintre emelkedett azóta, hogy Washington és Teherán június 17-én egyetértési megállapodást írt alá az iráni háború lezárásáról.
Az amerikai hadsereg hétfőn egymást követő harmadik éjszaka hajtott végre csapásokat Irán ellen, miközben Donald Trump amerikai elnök ismét életbe léptette az iráni hajózás blokádját, és javaslatot tett arra, hogy 20 százalékos díjat számítsanak fel a Hormuzi-szoros védelméért.
„A legutóbbi eszkaláció – beleértve az Amerikai Egyesült Államok blokádjának újbóli bevezetését és Irán válaszlépéseit – egyértelműen újabb kockázati tényezőket hozott a piacra” – mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője a Reutersnek. Hozzátette, hogy bár a szoros teljes lezárására egyelőre nem került sor, a két fél egymással ellentétes céljai rendkívül bizonytalanná tették a helyzetet.
A fokozódó támadások során két egyesült arab emírségekbeli tartályhajót is iráni robotrepülőgép-találat ért a Hormuzi-szoros déli hajózási útvonalán, Omán felségvizein – közölte hétfőn az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma. A támadásban egy indiai tengerész életét vesztette, további nyolcan pedig megsérültek.
A hétfői hajózási adatok azt is jelezték, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók száma az elmúlt nap során kéthavi mélypontra csökkent.
Eközben a jemeni húszi mozgalom rakétákat lőtt ki Szaúd-Arábiára, miután azzal vádolta a királyságot, hogy hétfőn légicsapást mért az ellenőrzése alatt álló egyik repülőtérre.
„Ha a húszik a Vörös-tengeren a szaúdi kőolaj-szállítmányokat is célba veszik, az tovább növelheti a térségből érkező olajszállításokkal kapcsolatos bizonytalanságot” – írta elemzésében Simon Wong, a Gabelli Funds portfóliómenedzsere.
Mindeközben az Egyesült Államok nyersolajkészletei a várakozások szerint csökkentek a múlt héten, míg a benzin- és desztillátumkészletek feltehetően emelkedtek – derült ki a Reuters hétfőn közzétett előzetes felméréséből.
Magyarországon is emelkedhetnek az üzemanyagárak a közel-keleti fejlemények miatt
Várhatóan kedden délelőtt üzemanyagdrágulást jelentenek be a nagykereskedők Magyarországon, miután némiképp meglepő módon majdnem egy héten keresztül változatlanul hagyták a benzin és a dízel árát is, miközben a trendek ezzel éppen ellentétesen alakultak a nemzetközi piacokon.
Legutóbb némiképp szokatlan időpontban, csak hétfő kora délután jelent meg, hogyan alakul az üzemanyag nagykereskedelmi ára keddtől. A Holtankoljak.hu a gyakorlat szerint jellemzően délelőttönként teszi közzé a soron következő árdöntéseket, ezúttal viszont csúszás történt. Az üzemanyagár-figyelő blog nemcsak ezzel okozott meglepetést, hanem magával a határozattal is.
Ugyanis ha valamikor, most minden esély megvolt egy nagyobb áremelésre. Hétfő hajnalban ugyanis villámgyorsan 75 dollárról 80 dollár közelébe drágult a Brent olaj jegyzése. Miközben a dollárral szemben a forint inkább gyengülő pályán halad: egy hete 310 forint váltották, jelenleg 312 forint körül alakul ugynanez. De közben jelentős ingadozások álltak be az árfolyamban. Ennek ellenére nem változott sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.