Óriási a baj Szerbiában, üzemanyaghiány fenyeget, megszűnt az import, hatalmas áremelés jön a kutaknál
Mint azt korábban a Világgazdaság megírta a Duna alacsony vízállása miatt akadozik a szerb üzemanyag-import. A helyzet komolyságát jól szemlélteti, hogy Dubravka Dedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter szerdán egyeztetett Tomislav Micoviccsal, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetségének főtitkárával, majd csütörtökön engedélyezte az olajvállalatok számára, hogy felhasználják operatív gázolajkészleteiket.
A kormány stabilizálná az üzemanyagellátást
A világpiaci helyzet fokozódó bizonytalansága és a régió folyóinak alacsony vízállása miatt nehézkessé vált az üzemanyagimport, valamint ezzel egyidejűleg a szezonális hatás miatt megemelkedett a kereslet, ezért a bányászati és energiaügyi minisztérium úgy döntött, hogy engedélyezi az ezt kérelmező olajvállalatok számára operatív készleteik felhasználását − közölte a tárca.
Az operatív készletek lehetővé teszik a jelenlegi ellátási nehézségek áthidalását az állami tartalékok felhasználása nélkül
− mondta Dedovic Handanovic, majd hozzátette, hogy ezzel az olajvállalatok azonnal hozzájuthatnak a szükséges üzemanyaghoz, a hazai piac ellátása pedig továbbra is zavartalan maradhat.
A miniszter arról is beszámolt, hogy a lépést maguk az olajvállalatok is sürgették, mivel a vízi úton történő import a szokásos kapacitás 30-40 százalékára esett vissza, amit más forrásokból nem tudnak pótolni.
Dedovic Handanovic hangsúlyozta, hogy az ellátási lánc rendkívüli nyomás alatt van, mivel
az olajvállalatok sem a dunai szállításra, sem a vasúti és közúti fuvarozásra nem támaszkodhatnak olyan mértékben, amely biztosítaná a tervezett importmennyiségeket.
A helyzet stabilizálása után a vállalatok a készleteket a minisztériummal együttműködve, meghatározott határidőn belül visszatöltik − mondta Dedovic Handanovic, aki szerint az operatív készletek felszabadításával elkerülhető, hogy az állam saját tartalékait használja fel, amelyeket továbbra is megőriznek és töltenek.
A NIS számára lehetővé tesszük, hogy saját operatív készleteiből biztosítson üzemanyagot azoknak a vállalatoknak, amelyek az import visszaesése miatt jelenleg nagyobb mennyiséget igényelnek a hazai finomítótól
− mondta Dedovic Handanovic, aki szerint ezzel stabilizálható az ország üzemanyagellátása.
A minisztérium kész azonnal reagálni
A minisztérium folyamatosan monitorozza a kőolajtermékek piacát, az állam pedig készen áll arra, hogy időben reagáljon minden olyan helyzetre, amely veszélyeztetheti az ellátás biztonságát − közölte Dedovic Handanovic, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az időjárási körülményeket és a geopolitikai folyamatokat nem tudják befolyásolni, de a válságokat és váratlan helyzeteket kezelni fogják.
Az elmúlt három évben kétszeresére növeltük a kötelező kőolajtermék-készleteket
− mondta a miniszter, aki szerint ennek köszönhető, hogy Szerbia üzemanyagellátása az elmúlt időszakban stabil maradhatott.
Az operatív készletek felhasználása csupán áthidaló megoldás, az ellátásbiztonságban a pancsovai finomító továbbra is kiemelt szerepet játszik
− mutatott rá Dedovic Handanovic, aki emlékeztetett arra is, hogy a kormány az elmúlt napokban 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, hogy elkerülhető legyen a meredek áremelkedés.
A pancsovai olajfinomító helyzete
Szerbia számára a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos a pancsovai olajfinomító működésének biztosítása. Ehhez azonban szükség van arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) lehetővé tegye az üzem számára az olajimportot.
Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a pancsovai finomítót is birtokló NIS-sel szemben, az orosz többségi tulajdonrész miatt. A NIS többségi részvénycsomagját (56,15 százalék) jelenleg a Gazprom és leányvállalata, a Gazpromnyefty birtokolja.
Az amerikai engedély nélkül a szankciós kockázatok miatt a beszállítók, bankok, valamint infrastruktúra-üzemeltetők nem, vagy csak jelentős rizikó mellett működhetnének együtt a NIS-szel, így az a termelés csökkentésére, vagy akár teljes leállásra kényszerülhetne. Ez korábban, 2025 decemberében már megtörtént, amikor a pancsovai finomító nyersolajhiány miatt felfüggesztette a termelést, amely csak az OFAC új engedélye után indulhatott újra.
A szerbiai üzemanyagárak
Szerbiában ezen a héten is folytatódott az üzemanyagok drágulása: a gázolaj maximális kiskereskedelmi ára literenként 222 dinárra (688 forint), a 95-ös benziné pedig 198 dinárra (614 forint) emelkedett, ami mindkét termék esetében kétdináros heti növekedést jelent. Az elmúlt időszak mélypontjához, június 19-hez képest a gázolaj 5 dinárral (16 forint), míg a 95-ös benzin 7 dinárral (22 forint) drágult.