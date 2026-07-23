Óriási a baj Szerbiában, üzemanyaghiány fenyeget, megszűnt az import, hatalmas áremelés jön a kutaknál

Mint azt korábban a Világgazdaság megírta a Duna alacsony vízállása miatt akadozik a szerb üzemanyag-import. A helyzet komolyságát jól szemlélteti, hogy Dubravka Dedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter szerdán egyeztetett Tomislav Micoviccsal, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetségének főtitkárával, majd csütörtökön engedélyezte az olajvállalatok számára, hogy felhasználják operatív gázolajkészleteiket.

Üzemanyag-ellátási nehézségeket okoz a Duna alacsony vízállása Szerbiában / Fotó: Anadolu via AFP

A kormány stabilizálná az üzemanyagellátást

A világpiaci helyzet fokozódó bizonytalansága és a régió folyóinak alacsony vízállása miatt nehézkessé vált az üzemanyagimport, valamint ezzel egyidejűleg a szezonális hatás miatt megemelkedett a kereslet, ezért a bányászati és energiaügyi minisztérium úgy döntött, hogy engedélyezi az ezt kérelmező olajvállalatok számára operatív készleteik felhasználását − közölte a tárca.

Az operatív készletek lehetővé teszik a jelenlegi ellátási nehézségek áthidalását az állami tartalékok felhasználása nélkül

− mondta Dedovic Handanovic, majd hozzátette, hogy ezzel az olajvállalatok azonnal hozzájuthatnak a szükséges üzemanyaghoz, a hazai piac ellátása pedig továbbra is zavartalan maradhat.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a lépést maguk az olajvállalatok is sürgették, mivel a vízi úton történő import a szokásos kapacitás 30-40 százalékára esett vissza, amit más forrásokból nem tudnak pótolni.

Dedovic Handanovic hangsúlyozta, hogy az ellátási lánc rendkívüli nyomás alatt van, mivel

az olajvállalatok sem a dunai szállításra, sem a vasúti és közúti fuvarozásra nem támaszkodhatnak olyan mértékben, amely biztosítaná a tervezett importmennyiségeket.

A helyzet stabilizálása után a vállalatok a készleteket a minisztériummal együttműködve, meghatározott határidőn belül visszatöltik − mondta Dedovic Handanovic, aki szerint az operatív készletek felszabadításával elkerülhető, hogy az állam saját tartalékait használja fel, amelyeket továbbra is megőriznek és töltenek.

A NIS számára lehetővé tesszük, hogy saját operatív készleteiből biztosítson üzemanyagot azoknak a vállalatoknak, amelyek az import visszaesése miatt jelenleg nagyobb mennyiséget igényelnek a hazai finomítótól

− mondta Dedovic Handanovic, aki szerint ezzel stabilizálható az ország üzemanyagellátása.