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üzemanyag
dunai teherhajózás
Szerbia
alacsony vízállás

Elismerte a kormány: a Duna alacsony vízállása csapást mért az üzemanyagimportra – vasúton kell szállítani a szerbiai importot, egy vagyont emészt fel

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A Duna rendkívül alacsony vízállása egyre komolyabb fennakadásokat okoz a szerbiai üzemanyag-importban. A helyzetet tovább súlyosbítják a világpiaci ellátási zavarok és a nyersolaj árának emelkedése, amelyek együttesen növelik az ellátási kockázatokat és a költségeket. A kormány jelezte, hogy a helyzetet komolyan kell venni, mert bár léteznek alternatív megoldások, azok megdrágítják az üzemanyag-logisztikát.
VG
2026.07.22, 15:47
Frissítve: 2026.07.22, 15:48

Alacsony a Duna vízállása, emiatt akadozik az üzemanyag-import Szerbiában számol be arról a Vajma hírportál. A kialakult helyzetről Dubravka Đedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter egyeztetett Tomislav Mićovićcsal, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetségének főtitkárával.

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A Duna alacsony vízállása Újvidéknél egy 2025 februárjában készült felvételen - a mostani alacsony vízállás a szerbiai üzemanyag-importban okoz nehézséget (illusztráció)
Fotó: Jana Milin /  Shutterstock

Alig terhelhetők az uszályok, vasútra kellett terelni az üzemanyag-importot

A minisztérium tájékoztatása szerint júliusban eddig a tervezett üzemanyag-importnak csupán mintegy negyede érkezett meg az országba.

A Duna alacsony vízállása miatt a szállító uszályok mindössze 30-40 százalékos terheléssel közlekedhetnek, ezért a fuvarok egy részét közútra és vasútra kellett átterelni. 

Ez jelentősen megdrágítja a logisztikát, miközben tovább nehezíti az üzemanyag-ellátást.

A miniszter szerint a jelenlegi helyzet ismét rámutatott a pancsovai kőolaj-finomító stratégiai jelentőségére. Hangsúlyozta, hogy a nyári időszakban szezonálisan is nőtt az üzemanyag iránti kereslet, miközben a nemzetközi olajpiacokon tapasztalható áremelkedés a nagykereskedelmi vásárlásokat is élénkítette.

Egyelőre nem sikerült nyélbe ütni a Mol-NIS-üzletet, miközben az óra ketyeg. A szerbiai olajvállalatban tervezett részesedésszerzése a Mol-nak a szerb bányaügyi miniszter által említett pancsovai finomítót, Szerbia egyetlen ilyen üzemét is érinti. Az érvényben lévő szankciók miatt az orosz és a szerb féllel kötött megállapodás mellett az amerikai kormány engedélyére is szükség van a szerződéskötéshez, amely július végéig biztosított – részleteket a Világgazdaság oldalán talál.

A globális geopolitikai konfliktusok miatt megugró árak hatásának mérséklése érdekében a szerb kormány 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, hogy stabilizálja a piacot.

Terítékre került a szerb tartalékok kérdése is

Az egyeztetésen az üzemanyag-tartalékok helyzete is napirendre került. A miniszter közlése szerint a megnövekedett fogyasztás és az akadozó import következtében az olajipari vállalatok készletei csökkentek, ugyanakkor az állami dízeltartalék jelenleg 269 ezer tonnát tesz ki, amelyet a már úton lévő szállítmányok tovább növelnek.

Đedović Handanović kiemelte, hogy 

az állami stratégiai készleteket rendkívüli helyzetek kezelésére tartják fenn, a folyamatos ellátás záloga azonban a pancsovai finomító zavartalan működése.

A miniszter szerint kulcsfontosságú lenne a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyének meghosszabbítása, mert ez lehetővé tenné, hogy a finomító teljes kapacitással termeljen, ellensúlyozva a logisztikai nehézségek miatt visszaeső importot.

Figyelmeztetett arra is, hogy amennyiben a NIS nem kap engedélyhosszabbítást, az ország üzemanyag-ellátása nagymértékben az állami tartalékokra szorulhat. A Duna alacsony vízállása miatt akadozó import és a nyári csúcsfogyasztás mellett a finomító teljes kapacitású működése nemcsak a szerbiai piac ellátását biztosítaná, hanem a régió energiabiztonságához is hozzájárulna.

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