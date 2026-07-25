Az INA és a Petrol is korlátozásokat vezetett be az üzemanyag-kiadásra benzinkutain, miután kiszivárogtak a nyilvánosság számára lehetséges új üzemanyagárak, amelyek szerint kedden drasztikusan emelkedhetnek az üzemanyagok, különösen a dízel ára – írja az Index.hr.

Drasztikus döntést hozott a Mol tulajdonában lévő olajtársaság: korlátozza a tankolást Magyarország közvetlen szomszédjában Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Drasztikus döntést hozott a Mol tulajdonában lévő olajtársaság: korlátozza a tankolást Magyarország közvetlen szomszédjában a benzinkutakon

"Kedves és nagyra becsült ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2026. július 24-től ideiglenes üzemanyag-értékesítési korlátozás lép életbe, amely visszavonásig érvényben marad."

A határozatnak megfelelően a tankolásonkénti maximális üzemanyag-mennyiség: 300 liter.

„Köszönjük megértésüket és együttműködésüket” – olvasható a hirdetményen az INA egyik benzinkútján.

Hasonló hirdetményeket láttak a benzinkutaknál is. A Petrol azt közölte, hogy ezt a döntést a jelenlegi piaci zavarok miatt hozták meg, azzal a céllal, hogy egyenletesen biztosítsák az üzemanyag-ellátás stabilitását és elérhetőségét minden ügyfél számára értékesítési pontjaikon. "Ez egy átmeneti és rövid távú intézkedés, amelyet naponta mérlegelünk, a piaci helyzet alakulásától függően. Az intézkedés nem vonatkozik Horvátország összes benzinértékesítő pontjára. Fontos hangsúlyozni, hogy a tankolásonkénti 300 literes korlátozás a gyakorlatban nem vonatkozik a személygépkocsik rendszeres tankolására, hanem elsősorban a nagyobb mennyiségű üzemanyag vásárlására” – közölte Petrol.

Így látja az üzemanyaghelyzetet az INA

Az Index megkeresést küldött az INA-nak és a Petrolnak arról, hogy mely benzinkutak alkalmazzák az üzemanyag-kiadási korlátozást, vajon mindenhol 300 literes-e tankolásonként, miért vezették be, és meddig fog tartani.

„Felelős beszállítóként az INA ideiglenesen bevezette az üzemanyag-szállítási korlátozást tranzakciónként legfeljebb 300 literre, hogy fenntartsa az ellátás folytonosságát a turisztikai szezon miatt megnövekedett kereslet és a nemzetközi piacokon tapasztalható növekvő bizonytalanság miatt. A korlátozás nem vonatkozik az autópályákra vagy a hajók üzemanyag-feltöltésére. Az intézkedés ideiglenes, és célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az egyenletes elosztás biztosítása és az üzemanyag lehető legtöbb ügyfél számára történő elérhetővé tétele.”