A románoknál már dízelár-para van, a nemzetközi készletszintek alacsonyak, ebből újabb olajár-emelkedés lehet - a magyar autósoknak is figyelni kell erre

Magyarországon a védett árak kivezetése mellett változatlanul érvényben maradt a jövedékiadó-csökkentés, és a Mol korábban vállalt, mérsékelt árrése sem változik. A kabinet szerint az erős forint, illetve a közel-keleti geopolitikai feszültségek enyhülése miatt csökkenő világpiaci olajárak elegendő mozgásteret biztosítanak a piaci árak mérséklődéséhez, s nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy a jegybank ezzel egyidejűleg kamatvágásba kezdett, és az elemzőket is meglepően alacsonyra módosította inflációs várakozásait. A környező országokra pillantva azonban a kép vegyes az üzemanyagok árának frontján, és érdemes a magyar helyzetet ebben a kontextusban is elhelyezni: vannak szomszédjaink, ahol továbbra is érvényben maradtak a nagyjából a korábbi magyarországi védett ár rendszerével egyidejűleg bevezetett kormányzati beavatkozások, más államokban viszont épp július eleje hozott azokban változást, vagy épp kényszerű kivezetést. Július második napján a magyar üzemanyagár-átlagok a középmezőnyben vannak a régióban, ebből viszont adódhatnak kellemetlen meglepetések.

Van olyan szomszédos ország, ahol érvényben maradt, van, ahol megszűnt az üzemanyagok árába történő kormányzati beavatkozás július elején (illusztráció)

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Mindez ugyanis elevenébe vághat a magyar autósok tankolási lehetőségeinek, főként a határ menti régiókban: az olykor literenkénti több tíz forintnyi eltérés az átlagárakban (oda-vissza irányban) a benzinturizmus felerődöséhez vezethet. Ennek lehetőségét az FBSZ elnöke is megerősítette. Ráadásul Gépész László szerint az amerikai-iráni 60 napos tűzszünet miatti eufóriát hamar felválthatja az alacsony készletekhez köthető rideg valóság, mivel a készletek feltöltése áremelkedést okozhat.

Szlovénia: marad az állami árképzés az üzemanyagok esetében

A Magyarországgal szomszédos országok közül jelenleg Szlovéniában a legenyhébb az állami beavatkozás, ugyanakkor a piac korántsem működik teljesen szabadon. A szlovén kormány 2022 óta szabályozza az üzemanyagárakat, és a jelenlegi rendszer értelmében decemberig biztosan érvényben marad az árplafon az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A 95-ös benzin, a dízel és a fűtőolaj legmagasabb árát hetente határozzák meg, ez a gyakorlat március óta él. Az árképzés alapját a világpiaci olajárak, a dollár-euró árfolyam, valamint a kőolajtermékek előző hét napos átlagára képezi. A számítás során figyelembe veszik a bioüzemanyag-komponensek költségeit is, így minden üzemanyagtípus esetében külön maximális ár születik.