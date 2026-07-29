Amit Kapitány István itthon nem mer, azt Románia gond nélkül meghúzta: belenyúl Bukarest az üzemanyagok jövedéki adójába
Miközben Romániában a dízel ára már átlépte a 10 lejes lélektani határt, a parlament elfogadta az üzemanyagárak letörését célzó törvényt. A jogszabály ideiglenesen csökkenti a dízel jövedéki adóját, emellett korlátozza az exportot és az árréseket is.
Alig néhány órán belül kétszer is emelte az üzemanyagárakat az OMV Petrom Romániában, így a dízel literenkénti ára már meghaladta a 10 lejt, míg a benziné 9 lej fölé emelkedett.
A szerdai drágítás során a gázolaj ára további 10 banival, a benziné 5 banival nőtt, miután kedden már egyszer jelentős áremelést hajtott végre a társaság.
A nyugat-bukaresti kutakon szerdán a standard dízel literje 10,09 és 10,23 lej között mozgott, a benzinért pedig 9,19-9,27 lejt kellett fizetni.
A gyors drágulásra reagálva a román parlament szerdán elfogadta az üzemanyagpiaci válsághelyzetről szóló törvényt, amely már csak az államfő aláírására vár. A jogszabályt 293 képviselő támogatta, ketten tartózkodtak, egy képviselő pedig ellene szavazott.
A hotnews.ro által látott intézkedéscsomag központi eleme, hogy ideiglenesen 5 és 25 százalék közötti mértékben csökkenthető a dízel jövedéki adója a piaci folyamatoktól függően. A pénzügyminisztérium kéthetente vizsgálja majd a gázolaj világpiaci jegyzéseit és a romániai kutak átlagárait, ezek alapján határozza meg az alkalmazandó adómértéket. A rendszer első körben október 31-ig marad érvényben, de a kormány háromhavi időszakokkal meghosszabbíthatja.
Bukarest az üzemanyagexportra is lecsap
A törvény emellett korlátozza a gázolaj exportját, újra plafont vezet be a kutak kereskedelmi árrésére, megadóztatja az üzemanyagpiacon keletkező rendkívüli nyereségeket, valamint előírja, hogy a töltőállomások naponta legfeljebb egyszer emelhetnek árat.
A jogszabály készítői szerint az intézkedések legalább 34 bani, kedvező piaci környezetben akár 85 bani árcsökkenést is eredményezhetnek literenként a dízel esetében. Elemzői számítások szerint így a gázolaj ára 9,73-9,85 lej közé mérséklődhet, vagyis ismét 10 lej alá csökkenhet a romániai kutakon.
Eltörölte a Tisza-kormány a védett árakat, új intézkedést nem tervez
Bár Magyarországon is az elmúlt hetekben az iráni háború eszkalációjával párhuzamosan emelkedtek az üzemanyagárak, a nagykereskedelmi árak emelkedését nem követték le egy az egyben a kiskereskedelmi árak. Ennek ellenére már a benzin és a gázolaj literenkénti ára is meghaladja a védett üzemanyagárakat a benzinkutatkon. Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón is beszélt az üzemanyaghelyzetről és azt mondta, hogy pár forinttal mehet a védett árak fölé a két üzemanyagtípus, nagyobb áremelkedésre a kormány nem számít. Ha számítana is, kérdés, hogy mennyire engedik el a piaci folyamatokat, a kormányfő azzal hárította el az erre vonatkozó kéréseket, hogy "nincsen ingyen ebéd", a védett üzemanyagárak 50 milliárd bevétel kiesést okozta a költségvetésnek.
Románia az EU élmezőnyébe került az üzemanyag-drágulásban: csak két ország előzi meg
Jelentős különbség alakult ki az uniós országok között az üzemanyagárak alakulásában. Míg Romániában több mint 23 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, Magyarország az EU legalacsonyabb drágulását produkálta.