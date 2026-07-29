Amit Kapitány István itthon nem mer, azt Románia gond nélkül meghúzta: belenyúl Bukarest az üzemanyagok jövedéki adójába

Miközben Romániában a dízel ára már átlépte a 10 lejes lélektani határt, a parlament elfogadta az üzemanyagárak letörését célzó törvényt. A jogszabály ideiglenesen csökkenti a dízel jövedéki adóját, emellett korlátozza az exportot és az árréseket is.

Rendkívüli intézkedésekkel próbálja megfékezni az üzemanyag-drágulást Románia / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Alig néhány órán belül kétszer is emelte az üzemanyagárakat az OMV Petrom Romániában, így a dízel literenkénti ára már meghaladta a 10 lejt, míg a benziné 9 lej fölé emelkedett.

A szerdai drágítás során a gázolaj ára további 10 banival, a benziné 5 banival nőtt, miután kedden már egyszer jelentős áremelést hajtott végre a társaság.

A nyugat-bukaresti kutakon szerdán a standard dízel literje 10,09 és 10,23 lej között mozgott, a benzinért pedig 9,19-9,27 lejt kellett fizetni.

A gyors drágulásra reagálva a román parlament szerdán elfogadta az üzemanyagpiaci válsághelyzetről szóló törvényt, amely már csak az államfő aláírására vár. A jogszabályt 293 képviselő támogatta, ketten tartózkodtak, egy képviselő pedig ellene szavazott.

A hotnews.ro által látott intézkedéscsomag központi eleme, hogy ideiglenesen 5 és 25 százalék közötti mértékben csökkenthető a dízel jövedéki adója a piaci folyamatoktól függően. A pénzügyminisztérium kéthetente vizsgálja majd a gázolaj világpiaci jegyzéseit és a romániai kutak átlagárait, ezek alapján határozza meg az alkalmazandó adómértéket. A rendszer első körben október 31-ig marad érvényben, de a kormány háromhavi időszakokkal meghosszabbíthatja.

Bukarest az üzemanyagexportra is lecsap

A törvény emellett korlátozza a gázolaj exportját, újra plafont vezet be a kutak kereskedelmi árrésére, megadóztatja az üzemanyagpiacon keletkező rendkívüli nyereségeket, valamint előírja, hogy a töltőállomások naponta legfeljebb egyszer emelhetnek árat.

A jogszabály készítői szerint az intézkedések legalább 34 bani, kedvező piaci környezetben akár 85 bani árcsökkenést is eredményezhetnek literenként a dízel esetében. Elemzői számítások szerint így a gázolaj ára 9,73-9,85 lej közé mérséklődhet, vagyis ismét 10 lej alá csökkenhet a romániai kutakon.