Trump jottányit sem tágít: továbbra is vámfallal védené az amerikai ipart, az alapok már állnak – pár nap, és megint jöhet a tarifafelfordulás

Donald Trump második elnöki ciklusának kezdetétől egyértelművé tette, hogy a vámokat az amerikai ipar újjáépítésének egyik legfontosabb eszközének tekinti. Az elnök célja, hogy a külföldről importáló vállalatok helyett az amerikai gyártók kerüljenek előnybe, és a cégek új üzemek építésébe, valamint hazai munkahelyek létrehozásába fektessenek, hosszabb távon pedig javuljon az amerikai külkereskedelmi egyenleg a nagy partnerországokkal és régiókkal (EU) szemben. Ezért érdemes a Bloomberg összeállításában is írtakra figyelni, miszerint Trump továbbra sem tett arról, hogy erőteljes vámpolitikai lépésekkel próbáljon védelmet adni az amerikai termelési ágazatok számára.

Donald Trump és kormánya várhatóan új vámszabályokat jelent be egy, a korábbiaktól eltérő jogszabályi hivatkozással

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Az első vámfegyvert idén feburárban hatástalanította a bíróság

A bevezetett amerikai vámok kapcsán a Fehér Ház akkor ütközött komoly jogi akadályba, amikor a Legfelsőbb Bíróság idén februárban hatályon kívül helyezte Trump korábbi, vészhelyzeti jogkörre hivatkozva kivetett vámjait. Az elnök ezt követően egy másik jogszabályi lehetőséghez nyúlt, elővéve egy évtizedekkel ezelőtt a jogrendbe emelt passzust: az 1974-es kereskedelmi törvény 122-es szakasza alapján egységesen 10 százalékos vámot vetett ki az importtermékekre.

Ez az intézkedés azonban csak átmeneti megoldás lehetett, ugyanis a jogszabály alapján legfeljebb 150 napig alkalmazható. A határidő július 24-én jár le, ezért az amerikai kormányzat új, tartósabb vámrendszer bevezetésén dolgozik.

Jelenleg arra lehet számítani, hogy a Trump-adminisztráció ezúttal a törvény 301-es szakaszát használja majd az új vámok bevezetésére.

Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi intézkedéseket hozzon olyan országokkal szemben, amelyek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak.

Az első intézkedések mintegy 60 országot érinthetnek. A Fehér Ház szerint ezekből az államokból olyan termékek érkeznek az amerikai piacra, amelyek előállításában kényszermunkát alkalmaznak, ez pedig hátrányba hozza a magasabb bérköltségekkel működő amerikai vállalatokat.