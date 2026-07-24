Trump öldöklő angyalból szinte békegalambra váltott az új vámokkal, de ezt is megérezheti a magyar gazdaság – a meglepetések elnöke most a kényszermunkával jött elő

Donald Trump nem adja fel: abban a pillanatban, hogy lejár az eddig érvényben lévő átmeneti vámok rendszere,mint megírtuk, máris életbe lépteti az új vámszabályokat a világ 60 országára, ideértve az EU-t mint entitást, valamint a nagy rivális Kínát is. A rendelkezések gyakorlatilag mostantól, péntektől hatályosak. Az új vámrendszer a Fehér Ház szerint az amerikai import 99,4 százalékára kiterjed, és attól a Trump-kormány jelentős vámbevételt és továbbra is az amerikai ipar megerősödését reméli. Számos stratégiai termék – köztük a kőolaj, a földgáz, a műtrágya, egyes élelmiszerek és bizonyos gyógyszerek – ugyanakkor továbbra is mentesül a legszigorúbb terhek alól. Bár az új tarifák nagyjából egyezőek a most kifutókkal, megnyugodni teljesen nem lehet Magyarországon se, pláne, hogy Trump vámhengere robog tovább.

Itt van az új amerikai vámrendszer: az EU eddig szerencsésen megúszta, de így is komolyan kell venni azt (illusztráció)

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A felszabadulás napjától a kényszermunkás hivatkozásig: így lett egyenlegjavító fétis a vámokból Trumpéknál

Az, hogy a Trump-kormányzat már-már fetisizálja a vámeszközöket annak érdekében, hogy elérjen bizonyos gazdasági, külkereskedelmi célokat, aligha meglepő: Donald Trump már első elnöksége idején egyik kedvenc témájaként futtatta a világkereskedelmi csatározásokat, szemszögéből nézve persze érthető módon, a külkereskedelmi egyenleg javítása érdekében, ami főként Kínával szemben billent el durván, nagyjából 200 milliárd dollárral. A második elnökségének elején, 2025. ápilisában aztán a „felszabadulás napjának” hívott 2-án, látványos stand up keretében mutatta be az elnök, hogyan vámolja meg Amerika a világ országait saját érdekei mentén, 10-50 százalékos mértékű sarcokkal.

Az utána következő egyeztetéseknek, tárgyalásoknak, bilaterális megállapodások megkötésének (és bizarr különalkuknak), amit ő maga vagy az amerikai kormányzat delegált képviselői egy sajátos világgkörüli turnén bemutattak – ideértve az EU-val kötött átfogó kereskedelmi egyezményt is – hosszú és nem is mindig világosan követhető krónikája van. Ám végül a felszabadulás-napi vámokat a Legfelsőbb Bíróság elkaszálta. Nem magával a vámintézkedéssel volt baja – azok egyébként szépen hoztak a konyhára, bár visszafizetésük akár az inflációt is megdobhatja –, hanem annak jogalapi hivatkozásával a testülenek.